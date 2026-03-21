Snekkju skattsvikarans meinuð hafnarkoma á Akur­eyri

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
La Datcha er í eigu fyrrverandi milljarðamærings.
La Datcha er í eigu fyrrverandi milljarðamærings.

Glæsisnekkju rússneska skattsvikarans Oleg Tinkov var meinuð hafnarkoma á Akureyri fyrr í dag á grundvelli þvingunaraðgerða varðandi Rússland sem íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að framfylgja. Landhelgisgæslan greinir frá þessu í fréttatilkynningu.

Landhelgisgæslan greinir frá þessu í fréttatilkynningu. Þar segir að ákvörðunin byggi á þeim hluta þvingunaraðgerðanna sem kveði á um að skip sem sigldi undir rússneskum fána og hefur skipt um fánaríki eftir 24. febrúar 2022 sé óheimill aðgangur að höfn í ríki á EES svæðinu.

Vísir fjallaði fyrr í dag um snekkjuna La Datcha og Tinkov, eiganda hennar, fyrrverandi milljarðamæring sem var sakfelldur fyrir skattsvik árið 2021 og gert að greiða rúmlega fimm hundruð milljóna dollara sekt, rúmlega 62 milljarða króna.

Um er að ræða 77 metra langa snekkju á sex hæðum. Á henni er þyrlupallur og um borð eru tveir snjósleðar og fjórar sæþotur.

Sigldi undir rússneskum fána

Í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni segir að á fimmtudag hafi stjórnstöð Landhelgisgæslunnar borist komutilkynning frá snekkjunni sem siglir undir fána Panama. Snekkjan hafi verið á leið frá Istanbúl til Akureyrar með 26 manns um borð.

„Við nánari skoðun kom í ljós að skipið sigldi undir rússneskum fána frá apríl 2021 til september 2022. Í kjölfarið sendi stjórnstöð Landhelgisgæslunnar erindi á skipið þar sem óskað var eftir upplýsingum og staðfestingu þess efnis að skipið hafi siglt undir rússneskum fána þar til í september 2022,“ segir í tilkynningu.

Nafn snekkjunnar er ekki tilgreint í tilkynningunni en samkvæmt heimildum fréttastofu er um snekkju Tinkov að ræða. 

Þá segir að ljóst hafi þótt að lokinni gagnaöflun að skipið hafi siglt undir rússneskum fána á fyrrgreindu tímabili og á þeim grundvelli hafi Landhelgisgæsla Íslands tilkynnt skipstjóra snekkjunnar að henni væri meinuð hafnarkoma á Akureyri.

Landhelgisgæsla Íslands og utanríkisráðuneytið hafi verið í samskiptum vegna málsins sem er í vinnslu.

