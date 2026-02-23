Febrúar flýgur áfram með öllum sínum skemmtilegu dögum og árshátíðir, glamúr, konudagurinn og kósíheit taka yfir samfélagsmiðlanna.
Stjörnur landsins halda auðvitað áfram að deila skemmtilegum augnablikum úr lífi sínu eins og sjá má hér.
Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.
Áhrifavaldurinn og útvarpskonan Gugga í gúmmíbát birti klassíska sjálfsmynd á Instagram.
View this post on Instagram A post shared by Gugga í Gúmmíbát (@guggaigummibat)
A post shared by Gugga í Gúmmíbát (@guggaigummibat)
Áhrifavaldurinn Fanney Dóra naut sín í botn í sánagusu í Sky Lagoon og segir að unga Fanney hefði verið stolt af sér í dag.
View this post on Instagram A post shared by F A N N E Y D O R A (@fanneydora)
A post shared by F A N N E Y D O R A (@fanneydora)
Unnur Eggertsdóttir skellti sér líka í sánagusu í Sky Lagoon og var mjög hrifin.
View this post on Instagram A post shared by Unnur Eggertsdóttir (una) (@unnureggerts)
A post shared by Unnur Eggertsdóttir (una) (@unnureggerts)
Ofurpæjan Lára Clausen nýtur sín með litlu fjölskyldunni sinni í Ölpunum. Sambýlismaður hennar er Jens Hilmar sonur Róberts Wessman og þau eiga litla dóttur.
View this post on Instagram A post shared by 𝑳𝑨𝑹𝑨 𝑪𝑳𝑨𝑼𝑺𝑬𝑵 (@laracclausen)
A post shared by 𝑳𝑨𝑹𝑨 𝑪𝑳𝑨𝑼𝑺𝑬𝑵 (@laracclausen)
Bíladrottningin Magnea Björg Jónsdóttir birti mjög skemmtilega myndasyrpu frá ferð sinni til Tókíó.
View this post on Instagram A post shared by Magnea Björg Jónsdóttir🌴 (@magneabj)
A post shared by Magnea Björg Jónsdóttir🌴 (@magneabj)
Fyrrum Idolkeppandinn og útvarpsmaðurinn Guðjón Smári birti myndasyrpu til að muna eftir.
View this post on Instagram A post shared by Guðjón Smári (@gudjon_smari)
A post shared by Guðjón Smári (@gudjon_smari)
Áhrifavaldurinn og útvarpskonan Jóhanna Helga birti gelló speglasjálfu með gleraugu.
View this post on Instagram A post shared by Jóhanna Helga Jensdóttir 🤍 (@johannahelga9)
A post shared by Jóhanna Helga Jensdóttir 🤍 (@johannahelga9)
Og besta vinkona hennar Sunneva Einars birti myndir af þeim skvísum úti að borða í loðfeldum.
View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss)
A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss)
Áhrifavaldurinn Hildur Sif Hauksdóttir naut sín í ölpunum með hennar heittelskaða Palla Orra sem átti jafnframt afmæli í gær.
View this post on Instagram A post shared by hildur sif hauks (@hildursifhauks)
A post shared by hildur sif hauks (@hildursifhauks)
Jóna Margrét söngkona, Idol pæja og útvarpsskvís finnur aldrei fyrir stressi.
View this post on Instagram A post shared by Jóna Margrét (@jonamargret_)
A post shared by Jóna Margrét (@jonamargret_)
Ofurskvísan, markaðsstjórinn og pílateskennarinn Anna Bergmann er strákamamma.
View this post on Instagram A post shared by Anna Bergmann (@annasbergmann)
A post shared by Anna Bergmann (@annasbergmann)
Áhrifavaldurinn Nadía Sif birti skvísumyndirt klædd svörtum fötum.
View this post on Instagram A post shared by NADÍA SIF LÍNDAL (@nadiiasif)
A post shared by NADÍA SIF LÍNDAL (@nadiiasif)
Ofurskvísan Helena OC skellti sér á árshátíð og rokkaði svartan og seiðandi kjól.
View this post on Instagram A post shared by Helena OC (@helenaoc)
A post shared by Helena OC (@helenaoc)
Fegurðarsamkeppnis-skvísan Þorbjörg Kristinsdóttir útskrifaðist með B.ed grunnskólakennslu gráðu.
View this post on Instagram A post shared by Þorbjörg (@torbjorgkristd)
A post shared by Þorbjörg (@torbjorgkristd)
Ævintýrakonan Aníta Ösp Ingólfsdóttir sló á létta strengi í Egyptalandi.
View this post on Instagram A post shared by Aníta Ösp (@anitaospingolfs)
A post shared by Aníta Ösp (@anitaospingolfs)
New York skvísan Hildur Anissa vaknaði þrítug í Mexíkó.
View this post on Instagram A post shared by Hildur Anissa (@hilduranissa)
A post shared by Hildur Anissa (@hilduranissa)
Athafnakonan Sofia Elsie Nielsen skellti sér í útskriftarveislu um helgina klædd pastelpæjufitti.
View this post on Instagram A post shared by Sofia Elsie Nielsen (@sofiaelsie)
A post shared by Sofia Elsie Nielsen (@sofiaelsie)
Sóldís Ívarsdóttir fyrrum Ungfrú Ísland var glæsileg með Ungfrú Ísland teyminu um helgina.
View this post on Instagram A post shared by Sóldís Vala Ívarsdóttir (@soldisivarss)
A post shared by Sóldís Vala Ívarsdóttir (@soldisivarss)
Það væsir ekki um áhrifavaldastjörnuna Brynhildi Gunnlaugs í Dubai.
View this post on Instagram A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs)
A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs)