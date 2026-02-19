Vigdís og Gerald Häsler selja húsið

Lögmaðurinn Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttir og Gerald Häsler Aðalsteinsson, viðskiptastjóri hjá Arion banka, hafa sett 179 fermetra raðhús sitt við Hörgslund 17 í Garðabæ á sölu. Ásett verð er 172 milljónir.
Smartland greindi fyrst frá fregnunum. Leiðir skildu hjá Vigdísi og Gerald í fyrra og greindi Vísir síðan frá því í október að hún hefði flutt lögheimili sitt til lögfræðingsins Sveins Andra Sveinssonar á Hávallagötu 13.
Hörgslundur 17 var byggður 1970 og er einnar hæðar raðhús í rólegri botnlangagötu í Garðabæ.
Eignin er tæpir 180 fermetrar og skiptist í bjarta stofu sem snýr til suðurs, þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi, opið eldhús, þvottahús, geymslur og tvöfaldan bílskúr. Við húsið er pallur með heitum potti og garður. Nánar má lesa um húsið á fasteignavef Vísis.
Fréttastofa hafði samband við Vigdísi til að forvitnast um söluna og næstu skref. Hún vildi ekki tjá sig um málið nema að hún og fyrrverandi eiginmaður hennar væru að ljúka fjárskiptum og væru að selja húsið.
Aðeins nokkrir dagur eru liðnir frá því að Sveinn Andri setti 138 fermetra íbúð sína við Hávallagötu 13 í miðbænum á sölu.
Um er að ræða hæð í þríbýlishúsi með fjórum svefnherbergjum, eldhúsi, borðstofu og stofu með tvenunm sölum til suðvesturs. Ásett verð hennar er 140 milljónir en nánar má lesa um íbúðina á fasteignavef Vísis.
Vigdís og Sveinn Andri starfa saman hjá lögmannsstofunni Reykvískir lögmenn slf. og hafa verið að slá sér upp síðan á síðasta ári. Þónokkur aldursmunur er á parinu, eða nítján ár, Vigdís er fædd árið 1982 og Sveinn Andri árið 1963. Það er spurning hver næstu skref verða eftir að fasteignirnar seljast.