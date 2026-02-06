Í síðasta þætti af Viltu finna milljón? var þema þáttarins matur. Þar áttu pörin þrjú að reyna eftir bestu getu að draga saman í matarinnkaupum.
Það par sem stóð sig best sló met í sögu þáttanna. Þau Stephanie Júlía R Þórólfsdóttir og Runólfur Bjarki eyddu ekki nema 27.825 krónum í mat á heilum mánuði.
Arnar Þór Ólafsson, einn af þáttastjórnendunum, spurði strax: „Hvar voru þið að svindla?“
En ekkert svindl var um að ræða hjá þeim en þau fengu til að mynda töluvert magn af matvælum frá systur Steffýjar úr frystikistunni, en hún er bóndi. Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti sem er aðgengilegur á Sýn+ í heild sinni. Viltu finna milljón? kemur aðeins inn á Sýn+.
Samhliða hverjum þætti kemur einnig út hlaðvarpsþáttur frá þeim Arnari og Hrefnu sem sjá um þættina. Í síðasta þætti mætti einn helsti sérfræðingur landsins í persónulegum fjármálum, hann Georg Lúðvíksson, en í lok síðasta árs kom út bókin Sálfræði peninganna í þýðingu hans og Kristrúnar Tinnu Gunnarsdóttur. Georg hefur komið víða við og stofnaði meðal annars Meniga, en er nú að hefja nýja og spennandi vegferð Spesía, sem kynnt verður til leiks á næstu misserum. Hér að neðan má hlusta á þáttinn.