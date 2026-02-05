Stjórnin treystir Margréti

Stjórn Háskólans á Bifröst kveðst harma þá stöðu sem uppi er komin innan skólans. Hún taki stöðuna alvarlega og vilji leita leiða til að koma samtali innan skólans í uppbyggilegan farveg. Stjórnin treysti rektor til að stýra daglegum rekstri skólans.
Harðvítugar deilur hafa geisað í Háskólanum á Bifröst undanfarnar vikur eftir að Félag akademískra starfsmanna við Háskólann á Bifröst (FAB) lýsti yfir vantrausti á stjórnsýslu rektors skólans, Margrétar Jónsdóttur Njarðvík.
Starfsmenn Háskólans á Bifröst segja allt loga stafnana á milli í skólanum; starfsumhverfið sé þrúgandi og réttlætiskennd fólks misboðið. Nokkrir hafa stigið fram á samfélagsmiðlum og tjáð sig um stöðu mála eftir að Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor háskólans, greindi frá því í tölvupósti í gær að mál sem nú er til meðferðar hefði hafist með ábendingu um möguleg brot starfsmanna á höfundarrétti frá aðila sem nýtur nafnleyndar.
„Það er ljóst að staðan er mjög alvarleg. Stjórnin er með þetta að fullu á sínu forræði og við ætlum að taka þetta föstum tökum. Við gerum okkur grein fyrir því hversu mikilvægt er að taka á þeim trúnaðarbresti sem upp er kominn. Í kjölfar yfirlýsingar Félags akademískra starfsmanna ákvað stjórn háskólans að skipa utanaðkomandi aðila til sáttamiðlunar. Með þessu vill stjórn sýna í verki að málin eru tekin alvarlega en um leið stíga skref í átt að auknu trausti innan háskólans. Við viljum hefja sáttaferli eins fljótt og auðið er en þó þarf að gæta þess að vandað sé til verka,“ er haft eftir Ársæli Harðarsyni, stjórnarformanni skólans.
Þar segir að stjórnin vinni að því að finna aðila sem nýtur trausts til að stýra því ferli og hafi meðal annars leitað til Félags akademískra starfsmanna Bifrastar um tillögur að slíkum aðilum. Sáttamiðlari muni starfa í umboði stjórnar. Stjórn leggi sig fram við að flýta því ferli og stíga hratt næstu skref. Stjórn treysti rektor til að stýra daglegum rekstri en leggi jafnframt áherslu á að sáttaferlið er á ábyrgð stjórnar.
„Okkur Bifrestingum þykir ógnarvænt um skólann. Við höfum staðið saman, með skólanum í rúm hundrað ár í gegnum bæði sigra og áskoranir. Við munum vinna okkur í gegnum þessa áskorun með sama hætti,“ er haft eftir Ársæli.