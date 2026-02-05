Fannar og Vala keyptu fyrir 170 milljónir í Kjalarlandi

Sjónvarpsmaðurinn Fannar Sveinsson og hjúkrunarfræðingurinn Valgerður Kristjánsdóttir hafa fært sig um set í Fossvoginum. Þau keyptu 218 fermetra raðhús við Kjalarland 8. Ásett verð var 172,5 milljónir en borguðu þau 170 milljónir.
Valgerður og Fannar, sem er þekktastur sem annar helmingur Hraðfréttatvíeykisins, eignuðust sitt þriðja barn í mars síðastliðnum, soninn Dag Fannarsson. Í janúar á þessu ári bárust síðan fréttir af því að þau væru að selja 129 fermetra íbúð sína í Geitlandi 2.
Sjá einnig: Hraðfréttaprins fæddur og nefndur
Þau eru greinilega búin að finna sér nýtt heimili og leituðu ekki langt yfir skammt, fóru úr Geitlandi 2 í Kjalarland 8.
Húsið var byggt árið 1970 og samanstendur af 194 fermetra raðhúsi og 24 fermetra bílskúr. Eignin skiptist í efri hæð með forstofu, stofu, borðstofu, eldhúsi og gestasnyrtingu og neðri hæð með fjórum svefnherbergjum ásamt baðherbergi, þvottahúsi og geymslu.
Við húsið er gróinn garður, nýlegur trépallur sem snýr í suður og bílskúr með heitu og köldu vatni og rafmagni.
Fannar og Vala, eins og hún er kölluð, giftu sig 9. desember 2022 hjá sýslumanninum í Kópavogi. Um kvöldið var haldin veisla fyrir nánustu fjölskyldu heima hjá Bergþóri Pálssyni og Alberti Eiríkssyni, þar sem skemmtikraftarnir Eva Ruza og Hjálmar Örn gáfu þau aftur saman.
Sjónvarpsmaðurinn Fannar Sveinsson og hjúkrunarfræðingurinn Valgerður Kristjánsdóttir, eða Vala eins og hún er kölluð, giftu sig síðastliðinn föstudag hjá sýslumanni. Eva Ruza og Hjálmar Örn gáfu þau aftur saman um kvöldið heima hjá Bergþóri Pálssyni og Alberti Eiríkssyni auk þess sem Björn Jörundur og Daníel Ágúst tóku lagið. Fannar ákvað að láta húðflúra á sig giftingarhringinn.