Fannar og Vala keyptu fyrir 170 milljónir í Kjalarlandi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Fannar og Vala hafa stækkað við sig eftir að hafa eignast sitt þriðja barn á síðasta ári.
Sjónvarpsmaðurinn Fannar Sveinsson og hjúkrunarfræðingurinn Valgerður Kristjánsdóttir hafa fært sig um set í Fossvoginum. Þau keyptu 218 fermetra raðhús við Kjalarland 8. Ásett verð var 172,5 milljónir en borguðu þau 170 milljónir.

Valgerður og Fannar, sem er þekktastur sem annar helmingur Hraðfréttatvíeykisins, eignuðust sitt þriðja barn í mars síðastliðnum, soninn Dag Fannarsson. Í janúar á þessu ári bárust síðan fréttir af því að þau væru að selja 129 fermetra íbúð sína í Geitlandi 2.

Þau eru greinilega búin að finna sér nýtt heimili og leituðu ekki langt yfir skammt, fóru úr Geitlandi 2 í Kjalarland 8.

Stofan er stór og björt.

Húsið var byggt árið 1970 og samanstendur af 194 fermetra raðhúsi og 24 fermetra bílskúr. Eignin skiptist í efri hæð með forstofu, stofu, borðstofu, eldhúsi og gestasnyrtingu og neðri hæð með fjórum svefnherbergjum ásamt baðherbergi, þvottahúsi og geymslu.

Við húsið er gróinn garður, nýlegur trépallur sem snýr í suður og bílskúr með heitu og köldu vatni og rafmagni.

Eldhúsið er með hvítri innréttingu.
Húsið er í raðhúsalengju.
Útsýnið út á pall og garð.

Fannar og Vala, eins og hún er kölluð, giftu sig 9. desember 2022 hjá sýslumanninum í Kópavogi. Um kvöldið var haldin veisla fyrir nánustu fjölskyldu heima hjá Bergþóri Pálssyni og Alberti Eiríkssyni, þar sem skemmtikraftarnir Eva Ruza og Hjálmar Örn gáfu þau aftur saman.

Fannar og Vala orðin hjón: Fékk sér húð­flúr í staðinn fyrir hefð­bundinn giftingar­hring

Sjónvarpsmaðurinn Fannar Sveinsson og hjúkrunarfræðingurinn Valgerður Kristjánsdóttir, eða Vala eins og hún er kölluð, giftu sig síðastliðinn föstudag hjá sýslumanni. Eva Ruza og Hjálmar Örn gáfu þau aftur saman um kvöldið heima hjá Bergþóri Pálssyni og Alberti Eiríkssyni auk þess sem Björn Jörundur og Daníel Ágúst tóku lagið. Fannar ákvað að láta húðflúra á sig giftingarhringinn. 



