Prinsinn og prinsessan ætla að flytja heim á næsta ári Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 5. febrúar 2026 10:28 María prinsessa og Jóakim Danaprins ætla að flytja heim til Danmerkur með stálpuðum börnum sínum á næsta ári. Getty/Martin Sylvest Andersen Jóakim Danaprins og konan hans María prinsessa ætla að flytja heim til Danmerkur á næsta ári. Parið er búsett í Washington DC í Bandaríkjunum en stefna á flutninga heim þegar samningur Jóakims rennur út í ágúst á næsta ári, en hann starfar við danska sendiráðið í Bandaríkjunum. María prinsessa greinir frá þessu í viðtali við danska Billet-Blaðið í dag. „Líkt og ég sagði áður þá hlakka ég til að snúa til baka til minnar vinnu og velgjörðarstarfa. Og að koma aftur til Danmerkur. Hvað gerist eftir það mun tíminn leiða í ljós," segir María meðal annars í viðtalinu, sem þykir sæta miklum tíðindum og aðrir danskir fjölmiðlar hafa haft eftir. Jóakim er yngsti sonur Margrétar Danadrottningar og litli bróðir Friðriks tíunda Danakonungs. Í sumar hafði Jóakim prins sjálfur sagt að hann hefði í huga að flytja aftur til Danmerkur þegar hann lýkur starfi sínu sem sérstakur sendierindreki varnar- og vopnaiðnaðar en hann var ráðinn til danska sendiráðsins í Washington DC árið 2023. Áður hefur hann gegnt sambærilegum verkefnum í danska sendiráðinu í Frakklandi, þar sem hann sótti sjálfur leiðtogaþjálfun við herskólann École Militaire. Þá mátti þó skilja að fjölskyldan útilokaði ekki að vera áfram erlendis, en nú útilokar prinsessan að það komi nokkuð annað til greina en að koma aftur til Danmerkur. María leggur áherslu á í viðtalinu að næsta árið muni hinn 16 ára gamli Hinrik greifi, sonur þeirra Maríu og Jóakims, ljúka framhaldsskólanámi en þau eiga einnig dótturina Aþenu sem er 14 ára. Hún stefni á að fara í menntaskóla í Danmörku. Fyrir á Jóakim þá Nikolai og Felix með fyrrverandi eiginkonu sinni Alexöndru. Danmörk Kóngafólk Friðrik X Danakonungur Margrét Þórhildur II Danadrottning