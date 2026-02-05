Vill 700 milljónir fyrir höllina Magnús Jochum Pálsson skrifar 5. febrúar 2026 10:05 Húsið er við Skeljatanga í Skerjafirðinum. Betri stofan Margrét Ásgeirsdóttir, læknir og fjárfestir, er enn að reyna að selja höll sína við Skeljatanga 9 í Reykjavík. Húsið er 550 fermetrar, fasteignamatið 317 milljónir en ásett verð 700 milljónir. Húsið, sem var hannað af arkitektinum Hjörleifi Stefánssyni og reist árið 2008, stendur á sjávarlóð innst í rólegri botnlangagötu með 1.258 fermetra eignarlóð sem liggur að sjó með skjólgóðu útisvæði og einstöku óhindruðu útsýni út á sjó. Heildarskráning eignarinnar er 508 fermetrar samkvæmt Þjóðskrá Íslands og óskráð rými fjörutíu fermetrar. Stofan er ansi flott. Aðalrýmið er hið glæsilegasta. Í lýsingu segir að í húsinu sé að finna fjölmörg herbergi, gufubað, vínherbergi, líkamsrækt og hjónasvítu sem spanni alla efri hæðina en þar er einnig að finna bæði bað- og fataherbergi. Á neðri hæð er spa með niðurgröfnum heitum potti og fjölnota rými sem er sagt geta nýst sem sjónvarpsstofa eða tómstundaherbergi. Á fasteignavef Vísis kemur fram að eignin sé aðeins sýnd samkvæmt samkomulagi í einkaskoðun. Þrívíddarmyndataka er aðgengileg fyrir áhugasama. Líkamsrækt, spa og vínherbergi Eldhúsið er opið og stílhreint með sérsmíðuðum hvítum innréttingum og eldhúseyju með nýlegri marmaraplötu frá október 2024. Eldhúsið er búið tvöföldum ísskáp frá Liebherr, gaseldavél frá Smeg og uppþvottavél frá Miele. Hægra megin við eldhúsið er rúmgóð borðstofa þaðan sem er útgengt á viðarpall með grillaðstöðu og borðaðstöðu. Eldhúsið og stofan liggja saman. Auk eldhússins er kaffistofa sem snýr út að sjó með bogalaga glugga sem nær frá gólfi upp í loft, aðalstofa með útsýni yfir sjóinn, tvöfalda lofthæð og glugga frá gólfi að lofti sem gefur mikla birtu og aukastofa. Á neðstu hæðinni er spa-rými með niðurgröfnum sérhönnuðum heitum potti og setusvæði sem er sagt nýtast sem „lounge-rými“. Gólf og hluti veggja eru lögð norskum náttúrusteini og pottur er flísalagður. Þar er einnig líkamsræktarsalur með aðstöðu fyrir æfingatæki og innbyggt hljóðkerfi frá Bose, gufubað klætt norskum náttúrusteini og flísum og vínherbergi er með innréttingum úr eik og gólfi úr norskum náttúrusteini. Spa-rýmið er huggulegt. Líkamsræktarsalurinn á neðstu hæðinni. Vínherbergið rúmir fjölmargar flöskur, þar á meðal þrjár flöskur af Grand Marnier. Við austurhlið hússins er pallur með heitum potti í skjóli og með útsýni til suðurs og útisturtu. Vestan megin við húsið er stór viðarpallur með grillaðstöðu, útiborði og útihúsgögnum. Ofan á bílskúrnum er þakverönd sem býður upp á aukið útisvæði sem er aðgengileg út frá fataherbergi í hjónasvítu. Á baklóðinni er stór grasflötur, steypt eldstæði og viðarstígur sem gengur í átt að sjó. Tveir pallar eru við húsið. Lóðin er einkar stór og útsýnið út á sjó fallegt. Höllin er tilkomumikil. Fasteignamarkaður Reykjavík Hús og heimili Tengdar fréttir Margrét selur hönnunarperlu í Skerjafirði Margrét Ásgeirsdóttir læknir og fjárfestir er að selja glæsilega eign við Skeljatanga í Reykjavík. Arkitekt hússins er Hjörleifur Stefánsson og var húsið reist árið 2008. Heildarskráning eignarinnar er 508 fermetrar samkvæmt Þjóðskrá Íslands. Fasteignamat er 289 milljónir. 9. apríl 2025 22:31 Mest lesið Vill 700 milljónir fyrir höllina Lífið Drengurinn sem dó Lífið Nakinn á kóræfingu Lífið Prinsinn og prinsessan ætla að flytja heim á næsta ári Lífið „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi“ Lífið Laufey fékk sæta kveðju frá yngsta Grammy-verðlaunahafa sögunnar Lífið Ólöf og Magnús ástfangin á frumsýningu Menning Hestastelpa úr sveit og sjóðheitur hönnuður Menning Ungir hjartaknúsarar mæta á hvíta tjaldið Bíó og sjónvarp „Skýið er bleikt og við erum sannarlega enn þá á því skýi og í sjokki“ Lífið Fleiri fréttir Prinsinn og prinsessan ætla að flytja heim á næsta ári Vill 700 milljónir fyrir höllina Drengurinn sem dó Nakinn á kóræfingu Laufey fékk sæta kveðju frá yngsta Grammy-verðlaunahafa sögunnar „Skýið er bleikt og við erum sannarlega enn þá á því skýi og í sjokki“ Síðasti leynigesturinn opinberaður „Hvernig ég er að gera þetta núna er ekki hægt til lengri tíma“ Tók Indriða í pontu og uppskar hláturskast í þingsal X-ið bætir við sig Bolla Vaskir Valsmenn hressir á Hlíðarenda „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi“ „Ekki er þetta uppáhaldslagið þitt?“ Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ „Þakklát fyrir að eiga stóran orkutank inni í litlum búk“ Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 „Ekki láta aldurinn eða stoltið stoppa þig“ Hvernig breytirðu þér í Dag Sigurðsson? Leyndardómar flugvallarins í Denver: Dómsdagsbyrgi, hakakrossar og blár hestur með rauðglóandi augu Fundu ástina í stjórnarráðinu Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Laufey gæti orðið tvöfaldur Grammy-verðlaunahafi í nótt Kynlíf á ekki að vera vont Dagur kvenfélagskonunnar er í dag 1. febrúar Dýrðardagur í Kenýa endaði með bónorði Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag Sjá meira