Lífið

Vill 700 milljónir fyrir höllina

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Húsið er við Skeljatanga í Skerjafirðinum.
Húsið er við Skeljatanga í Skerjafirðinum. Betri stofan

Margrét Ásgeirsdóttir, læknir og fjárfestir, er enn að reyna að selja höll sína við Skeljatanga 9 í Reykjavík. Húsið er 550 fermetrar, fasteignamatið 317 milljónir en ásett verð 700 milljónir.

Húsið, sem var hannað af arkitektinum Hjörleifi Stefánssyni og reist árið 2008, stendur á sjávarlóð innst í rólegri botnlangagötu með 1.258 fermetra eignarlóð sem liggur að sjó með skjólgóðu útisvæði og einstöku óhindruðu útsýni út á sjó. Heildarskráning eignarinnar er 508 fermetrar samkvæmt Þjóðskrá Íslands og óskráð rými fjörutíu fermetrar.

Stofan er ansi flott.
Aðalrýmið er hið glæsilegasta.

Í lýsingu segir að í húsinu sé að finna fjölmörg herbergi, gufubað, vínherbergi, líkamsrækt og hjónasvítu sem spanni alla efri hæðina en þar er einnig að finna bæði bað- og fataherbergi. Á neðri hæð er spa með niðurgröfnum heitum potti og fjölnota rými sem er sagt geta nýst sem sjónvarpsstofa eða tómstundaherbergi.

Á fasteignavef Vísis kemur fram að eignin sé aðeins sýnd samkvæmt samkomulagi í einkaskoðun. Þrívíddarmyndataka er aðgengileg fyrir áhugasama.

Líkamsrækt, spa og vínherbergi

Eldhúsið er opið og stílhreint með sérsmíðuðum hvítum innréttingum og eldhúseyju með nýlegri marmaraplötu frá október 2024. Eldhúsið er búið tvöföldum ísskáp frá Liebherr, gaseldavél frá Smeg og uppþvottavél frá Miele. Hægra megin við eldhúsið er rúmgóð borðstofa þaðan sem er útgengt á viðarpall með grillaðstöðu og borðaðstöðu.

Eldhúsið og stofan liggja saman.

Auk eldhússins er kaffistofa sem snýr út að sjó með bogalaga glugga sem nær frá gólfi upp í loft, aðalstofa með útsýni yfir sjóinn, tvöfalda lofthæð og glugga frá gólfi að lofti sem gefur mikla birtu og aukastofa.

Á neðstu hæðinni er spa-rými með niðurgröfnum sérhönnuðum heitum potti og setusvæði sem er sagt nýtast sem „lounge-rými“. Gólf og hluti veggja eru lögð norskum náttúrusteini og pottur er flísalagður. Þar er einnig líkamsræktarsalur með aðstöðu fyrir æfingatæki og innbyggt hljóðkerfi frá Bose, gufubað klætt norskum náttúrusteini og flísum og vínherbergi er með innréttingum úr eik og gólfi úr norskum náttúrusteini. 

Spa-rýmið er huggulegt.
Líkamsræktarsalurinn á neðstu hæðinni.
Vínherbergið rúmir fjölmargar flöskur, þar á meðal þrjár flöskur af Grand Marnier.

Við austurhlið hússins er pallur með heitum potti í skjóli og með útsýni til suðurs og útisturtu. Vestan megin við húsið er stór viðarpallur með grillaðstöðu, útiborði og útihúsgögnum. Ofan á bílskúrnum er þakverönd sem býður upp á aukið útisvæði sem er aðgengileg út frá fataherbergi í hjónasvítu.

Á baklóðinni er stór grasflötur, steypt eldstæði og viðarstígur sem gengur í átt að sjó.

Tveir pallar eru við húsið.
Lóðin er einkar stór og útsýnið út á sjó fallegt.
Höllin er tilkomumikil.
Fasteignamarkaður Reykjavík Hús og heimili

Tengdar fréttir

Margrét selur hönnunarperlu í Skerjafirði

Margrét Ásgeirsdóttir læknir og fjárfestir er að selja glæsilega eign við Skeljatanga í Reykjavík. Arkitekt hússins er Hjörleifur Stefánsson og var húsið reist árið 2008. Heildarskráning eignarinnar er 508 fermetrar samkvæmt Þjóðskrá Íslands. Fasteignamat er 289 milljónir. 



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.