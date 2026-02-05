Hefur verið 73 kíló í 55 ár en bætti aðeins á sig þegar bjórinn var leyfður Stefán Árni Pálsson skrifar 5. febrúar 2026 15:01 Hilmar er í hörkustandi áttræður. Hilmar Þór arkitekt áttræður lítur út fyrir að vera sextugur. Það að verða áttræður er ekki lengur það sem það var fyrir nokkrum áratugum. Í dag er talað um að áttatíu sé hið nýja sextíu. Og gott dæmi um það eru töffarar eins og Paul McCartney, Rod Stewart og Mick Jagger sem allir eru orðnir áttræðir en hressir. Hilmar Þór Björnsson arkitekt fagnaði áttræðisafmælinu í fjörutíu ára gömlum jakkafötum sem smellpössuðu á hann enn þá. Vala Matt fór og heimsótti Hilmar Þór og eiginkonu hans Svanhildi og dóttur þeirra Maríu Sigrúnu sjónvarpskonu og fékk að heyra leyndarmálin á bak við unglegt útlit Hilmars. Hilmar er nú hættur að teikna hús og hefur snúið sér að ýmsum áhugamálum, til dæmis skrifum og vangaveltum um borgarskipulagsmál í Reykjavík sem hafa vakið mikla athygli. En þar hefur hann meðal annars bent á hvernig glænýju hverfin í borginni eru byggð það þétt að aðeins örfá bílastæði eru á lóðunum og víða eru hreinlega engin bílastæði fyrir gesti íbúanna. Og er Hilmar einn af örfáum sem tjá sig um þessi mál. Hilmar er mjög hlynntur Borgarlínunni en telur að best væri að hún væri komin áður en farið er í að fækka einkabílunum. Hilmar á góðri í jakkafötunum frægu á afmælisdeginum sínum, fjörutíu árum eftir að hafa keypt þau. En eins og áður segir fagnaði hann áttræðisafmæli sínum í fjörutíu ára jakkafötum sem hann keypti í París á sínum tíma. „Ég keypti þau um sumar og ég hef nú ekki notað þau mikið síðan, en þetta passaði,“ segir Hilmar og heldur áfram. Bjórinn kostaði sitt „Ég held ég hafi verið 73 kíló frá því ég var svona 25 ára og er það enn þá. Svo kom bjórinn þarna 1989, þá fitnaði ég um þrjú kíló. Ég byrjaði ekkert að vinna í þeim. Líkaminn tók við þessu og lagaði sig sjálfur,“ segir Hilmar léttur. „Ég hef ekki passað mig mjög mikið í gegnum árin en konan mín, hún náttúrulega sér um að ég sé á sæmilegu mataræði og passar upp á að ég borði hollt. En ég held að aðalatriðið sé sem sagt að hætta að borða þegar maður er saddur. Og svo þarf maður náttúrulega að hreyfa sig. Ég held að það sé fyrst og fremst málið. Ég spila badminton tvisvar í viku og karlaleikfimi hjá Gauta Grétarssyni tvisvar í viku. Hann veitir manni mikið aðhald. Ég er búinn að vera í þessu í 30-40 ár.“ Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni þar sem rætt er við eiginkonu hans Svanhildi og dóttur, Maríu Sigrúnu fréttakonu á RÚV. Ísland í dag Mest lesið Vill 700 milljónir fyrir höllina Lífið Geoff og Ásta Margrét nýtt par Lífið Viðar Örn hefur störf á Sólheimum Lífið Drengurinn sem dó Lífið Prinsinn og prinsessan ætla að flytja heim á næsta ári Lífið Nakinn á kóræfingu Lífið Vetrarhátíðin sjaldan verið stærri Menning Hefur verið 73 kíló í 55 ár en bætti aðeins á sig þegar bjórinn var leyfður Lífið „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi“ Lífið Laufey fékk sæta kveðju frá yngsta Grammy-verðlaunahafa sögunnar Lífið Fleiri fréttir Hefur verið 73 kíló í 55 ár en bætti aðeins á sig þegar bjórinn var leyfður Viðar Örn hefur störf á Sólheimum Geoff og Ásta Margrét nýtt par Prinsinn og prinsessan ætla að flytja heim á næsta ári Vill 700 milljónir fyrir höllina Drengurinn sem dó Nakinn á kóræfingu Laufey fékk sæta kveðju frá yngsta Grammy-verðlaunahafa sögunnar „Skýið er bleikt og við erum sannarlega enn þá á því skýi og í sjokki“ Síðasti leynigesturinn opinberaður „Hvernig ég er að gera þetta núna er ekki hægt til lengri tíma“ Tók Indriða í pontu og uppskar hláturskast í þingsal X-ið bætir við sig Bolla Vaskir Valsmenn hressir á Hlíðarenda „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi“ „Ekki er þetta uppáhaldslagið þitt?“ Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ „Þakklát fyrir að eiga stóran orkutank inni í litlum búk“ Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 „Ekki láta aldurinn eða stoltið stoppa þig“ Hvernig breytirðu þér í Dag Sigurðsson? Leyndardómar flugvallarins í Denver: Dómsdagsbyrgi, hakakrossar og blár hestur með rauðglóandi augu Fundu ástina í stjórnarráðinu Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Laufey gæti orðið tvöfaldur Grammy-verðlaunahafi í nótt Kynlíf á ekki að vera vont Sjá meira