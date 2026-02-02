Fundu ástina í stjórnarráðinu Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 2. febrúar 2026 12:48 Kristín Ólafsdóttir og Kolbeinn Arnarson eru nýtt og glæsilegt par og elska bæði kisur. Facebook Kristín Ólafsdóttir, fyrrverandi fréttakona og núverandi aðstoðarkona forsætisráðherra, var löngum ein eftirsóttasta einhleypa skvísa landsins en hefur nú fundið ástina. Sá heppni heitir Kolbeinn Arnarson og starfar sem fulltrúi á þróunarsamvinnuskrifstofu utanríkisráðuneytisins. Ástin virðist hafa kviknað í stjórnarráðinu en parið hefur sést ástfangið víða um bæ. Kristín birti meðal annars mynd af sínum heittelskaða í hringrásarsögu á Instagram um helgina. Kristín er fædd árið 1993 og vann í mörg ár hjá fréttastofu Sýnar, sem blaðamaður, í fréttum og sem þáttastjórnandi Ísland í dag. Kolbeinn er fæddur árið 1997 og hefur áður meðal annars starfað hjá Samgöngustofu og mennta- og barnamálaráðuneytinu. Ástin og lífið Mest lesið Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Tíska og hönnun Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Lífið Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Lífið Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Lífið Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Lífið Fundu ástina í stjórnarráðinu Lífið Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Lífið Kynlíf á ekki að vera vont Lífið Úr söngvakeppni í fegurðarsamkeppni Lífið Leyndardómar flugvallarins í Denver: Dómsdagsbyrgi, hakakrossar og blár hestur með rauðglóandi augu Lífið Fleiri fréttir Hvernig breytirðu þér í Dag Sigurðsson? Leyndardómar flugvallarins í Denver: Dómsdagsbyrgi, hakakrossar og blár hestur með rauðglóandi augu Fundu ástina í stjórnarráðinu Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Laufey gæti orðið tvöfaldur Grammy-verðlaunahafi í nótt Kynlíf á ekki að vera vont Dagur kvenfélagskonunnar er í dag 1. febrúar Dýrðardagur í Kenýa endaði með bónorði Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag Úr söngvakeppni í fegurðarsamkeppni Krakkatían: Gott kvöld, handboltinn og Tene Fékk „karlrembu, transfóbíu og rasisma“ í flasið á skurðstofunni Í krabbameinsmeðferð og fæðingarorlofi á sama tíma Höfðu loks efni á uppsetningu eftir íbúðarkaupin Fréttatía vikunnar: Handboltinn, SA og tvífarar Jói Fel málar með puttunum Catherine O'Hara er látin Brotist inn til sjónvarpsstjörnu og fótboltakappa „Ég er femínisti“ Kossaflens hjá Degi og Ásu í króatískri sigurvímu Búinn að fullkomna geltið og að drepast í bakinu Fólk velji einföldustu leiðina og útiloki foreldra sína Djammaði með feðgunum Kára og Agli Útskýrir hvers vegna hún eyddi myndum af Meghan og Harry „Konur í jakkafötum í ruglinu er geðveikt fyndið konsept“ Þess vegna ættir þú frekar að fara í partí en borða brokkolí Sjá meira