Lífið

Fundu ástina í stjórnar­ráðinu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Kristín Ólafsdóttir og Kolbeinn Arnarson eru nýtt og glæsilegt par og elska bæði kisur.
Kristín Ólafsdóttir, fyrrverandi fréttakona og núverandi aðstoðarkona forsætisráðherra, var löngum ein eftirsóttasta einhleypa skvísa landsins en hefur nú fundið ástina. Sá heppni heitir Kolbeinn Arnarson og starfar sem fulltrúi á þróunarsamvinnuskrifstofu utanríkisráðuneytisins. 

Ástin virðist hafa kviknað í stjórnarráðinu en parið hefur sést ástfangið víða um bæ. Kristín birti meðal annars mynd af sínum heittelskaða í hringrásarsögu á Instagram um helgina. 

Kristín er fædd árið 1993 og vann í mörg ár hjá fréttastofu Sýnar, sem blaðamaður, í fréttum og sem þáttastjórnandi Ísland í dag. 

Kolbeinn er fæddur árið 1997 og hefur áður meðal annars starfað hjá Samgöngustofu og mennta- og barnamálaráðuneytinu.

