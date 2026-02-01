Lífið

Dýrðar­dagur í Kenýa endaði með bón­orði

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Guðmundur Lúther og Rakel María ástfangin í Kenýa.
Guðmundur Lúther og Rakel María ástfangin í Kenýa.

Rakel María Hjaltadóttir og Guðmundur Lúther Hall­gríms­son, hlauparar og markaðsstjórar, eru trúlofuð. Rakel greinir frá gleðifréttunum á samfélagsmiðlum. 

Rakel og Guðmundur eru stödd á náttúruverndarsvæðinu Maasai Mara í Kenýa, þar sem þau hafa notið lífsins undanfarna daga. 

„Það er óhætt að segja að Maasai Mara ævintýrið muni aldrei gleymast. Eftir fullkominn ævintýradag sem byrjaði á sólarupprás í 2000 fetum yfir í safarí drauma minna endaði hann óvænt á fallegustu kvöldstund lífs míns yfir sólsetrinu,“ skrifar Rakel á Instagram og segir frá því að hennar heittelskaði hafi borið upp spurningu sem var mjög auðvelt að svara.

Með færslunni fylgdu myndir af parinu þar sem hringur á baugfingri Rakelar er í forgrunni. 

Guðmundur og Rakel eru dugleg að ferðast og deila iðulega myndum frá hinum ýmsu áfangastöðum á Instagram. Athygli vakti í fyrra þegar parið ferðaðist til Cartagena í Kólumbíu og Rakel var á tímapunkti hætt komin þegar hún villtist inn á hættulegasta svæði borgarinnar. 

Sjá einnig: Rakel María hætt komin: „Þið verðið drepin ef þið farið þarna upp“

Milli þess sem Rakel og Guðmundur njóta lífsins á ferðalögum um heiminn starfa þau sem markaðsstjórar, Rakel hjá Saffran og Guðmundur sem stafrænn markaðsstjóri hjá Bláa lóninu. Þá hafa þau bæði vakið athygli fyrir góðan árangur í bakgarðshlaupum síðustu ára.

