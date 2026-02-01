Dagur kvenfélagskonunnar er í dag 1. febrúar Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 1. febrúar 2026 13:04 Dagur kvenfélagskonunnar er haldinn hátíðlegur í dag 1. febrúar, um allt land en tilgangur dagsins er meðal annars að vekja athygli á miklu og óeigingjörnu starfi kvenfélagskvenna. Aðsend Dagur kvenfélagskonunnar er haldinn hátíðlegur í dag 1. febrúar um allt land en tilgangur dagsins er meðal annars að vekja athygli á miklu og óeigingjörnu starfi kvenfélagskvenna. 1. febrúar er Dagur kvenfélagskonunnar en dagurinn, sem er stofndagur Kvenfélagasambands Íslands 1930 var formlega gerður að degi kvenfélagskonunnar árið 2010 til að vekja athygli á miklu og óeigingjörnu starfi kvenfélagskvenna í 140 ár. Það var enda löngu tímabært að kvenfélagskonur fengju sinn eigin dag á dagatalinu. Dagurinn hefur fest sig í sessi undanfarin ár og er hans nú getið á fjölmörgum dagatölum og í dagbókum. Sólveig Þórðardóttir er formaður Sambands sunnlenskra kvenna(SSK) og þekkir því vel til kvenfélagsdagsins. „Ég veit að það eru margir að gera eitthvað sérstakt í tilefni dagsins. Það er reyndar hjá okkur í SSK að við verðum með 5. febrúar baðstofukvöld, sem verður haldið í Þorlákshöfn, kvenfélag Þorlákshafnar og kvenfélagið Bergþóra í Ölfusi halda baðstofukvöld fyrir kvenfélagskonur þá,” segir Sólveig. En er ekki frábært að eiga einn svona dag á ári, Dagur kvenfélagskonunnar? „Jú, veistu þetta er rosalega gott í hjartað og líka þegar maður fer að heyra á Degi kvenfélagskonunnar kveðjur frá sveitarfélögum og alls konar fyrirtækjum að óska okkur til hamingju. Við náttúrulega stækkum bara um mörg númer og erum ótrúlega stoltar af því að það skulu svona margir taka eftir okkar verkum,” segir Sólveig. Sólveig Þórðardóttir, sem er formaður Sambands sunnlenskra kvennaAðsend En hvernig gengur að fá ungar konur inn í kvenfélögin? „Já, það er áskorun en það hefur svo sem ekkert gengið rosalega vel hjá okkur. Jú, sum kvenfélög eru mjög dugleg eins og á Vestfjörðum eru mjög ungar stúlkur, bara ungar konu í kvenfélögunum þar og þetta er svona að koma. Mér finnst að það sé að koma aðeins meðbyr aftur með kvenfélögunum þannig að við erum orðnar pínu gamlar þó við séum allar ungar en það er svona farið að endurnýjast,” segir formaður Sambands sunnlenskra kvenna. Kvenfélagskonur láta víða til sín taka í samfélaginu eins og allir þekkja.Magnús Hlynur Hreiðarsson Félagasamtök Félagsmál Mest lesið „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Innlent „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Innlent Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Erlent Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Innlent Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag Innlent Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Innlent Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Innlent Grunaður um stórfellda líkamsárás Innlent Fleiri fréttir Spennt að mæta fyrrverandi yfirmanni í kappræðum Dagur kvenfélagskonunnar er í dag 1. febrúar Líkurnar á lækkun „mjög litlar“ Mótmæla og biðla til utanríkisráðherra Nýir oddvitar og sáttameðferð í kynferðisbrotamálum Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Sprengisandur: Laxeldi, verðbólga og falsfréttir Grunaður um stórfellda líkamsárás „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Hlýnandi veður í dag og „meinlaus austanlægð“ í kortunum Hilmar Gunnarsson er oddviti í Mosfellsbæ Vilhjálmur Árnason leiðir Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ Baráttan hafi verið Viðreisn til sóma „Lúxusvandamál“ að velja og hafna á listann Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ velja sér oddvita „Vinna er heilsuefling“ Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Blótað í Grindavík á nýjan leik Vaktin: Björg Magnúsdóttir leiðir lista Viðreisnar í borginni „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Vilja Hjallastefnugrunnskóla í Árborg Skjálftinn í Bárðarbungu 5,3 að stærð Rýnt í Epstein-skjölin, prófkjör Viðreisnar og árás ungmenna „Koma einhverjir strákar og svo fer allt í háaloft“ Fjórðungur kosið í prófkjöri Viðreisnar Maður hlotið stórfellt líkamstjón eftir árás ungmenna Sjá meira