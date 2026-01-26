Batinn kom úr ólíklegri átt - Fegrunarmeðferð varð lykillinn að bættri heilsu House of Beauty 26. janúar 2026 11:33 Kristín Jóhanna Hirst hefur stundað SILK Lipomassage hjá The House of Beauty í nokkur ár. Eftir að gigtin versnaði hefur meðferðin verið algjör himnasending og ómissandi hluti af heilsurútínunni. Þorgeir Örn Tryggvason (Toggi Media). Kristín Jóhanna Hirst hefur kennt grunnskólabörnum í fjöldamörg ár og er því vön að standa sterk í krefjandi umhverfi. Kristín byrjaði ung að búa og sjá fyrir sér og hefur alla tíð lagt áherslu á heilbrigði og hreyfingu. Það var því mikill skellur þegar hún fór að finna líkamann smám saman að láta undan með verkjum sem breyttu daglegu lífi hennar. Kristín ræddi við blaðamann um hvernig það sem byrjaði sem eitthvað til að vinna á útliti hefur þróast í ómissandi hluta af hennar heilsu rútínu, þar sem markmiðið hennar er í dag að halda líkamanum í jafnvægi og draga úr verkjum og bólgum. Þakklát fyrir stuðninginn Það var fyrir um það bil fimm árum sem Kristín fór að finna fyrir einkennum gigtar. Á sama tíma var mikið álag í vinnunni, en í skólanum þar sem hún kenndi greindist mygla og starfsfólk þurfti að flytja á milli bráðabirgðahúsnæðis með nemendur. Kristín segir álagið hafa haft afgerandi áhrif á heilsuna. „Ég er nokkuð viss um að álagið í vinnunni hafi haft áhrif á framgang gigtarinnar, enda er það vel þekkt að stress hafi slík áhrif,“ segir Kristín. Í kjölfarið bættist við að Kristín var orðin slæm í hnénu og kom í ljós að hún þyrfti að gangast undir liðskiptaaðgerð. Biðin eftir aðgerðinni reyndist erfið, bæði líkamlega og andlega. Ég var farin að þurfa að bakka niður tröppur, svo slæm var ég. Vegna gigtarinnar er bataferlið lengra og erfiðara en ég er þakklát fyrir stuðninginn sem ég hef fengið,“ segir Kristín. Frá útlitsmeðferð í ómissandi heilsurútínu Í leit að leiðum til að vinna á útliti og líða betur í eigin skinni kynntist Kristín meðferð sem hún gerði sér ekki grein fyrir að myndi síðar gegna lykilhlutverki í heilsu hennar. Sú meðferð heitir SILK Lipomassage. Kristín hafði í raun kynnst SILK Lipomassage löngu áður en hún fór að glíma við gigt. Upphaflega var meðferðin hluti af útlitslegum markmiðum, líkt og hjá mörgum öðrum en Kristín hefur stundað SILK Lipomassage hjá The House of Beauty, heilsu- og líkamsklíník, í mörg ár. Hún byrjaði því löngu áður en hún fór að finna fyrir gigtinni, en með árunum hafa áhrifin orðið mun víðtækari en hún hafði gert sér grein fyrir í upphafi og í dag lítur hún á meðferðina sem ómissandi hluta af sinni heilsu rútínu. Ég heyrði fyrst af þessari meðferð hjá vinkonu minni sem var að nota hana sem leið til að grenna sig. Ég ákvað að prófa og sé alls ekki eftir því. Hún segir að hún hafi fljótt fundið að meðferðin væri bæði mótandi og grennandi. „Hún virkar líka sem vaxtamótun og er svo áhrifarík að tilfinningin er eins og maður hafi verið í lyftingum.“ „Ég mæli með þessari meðferð fyrir allar konur, jafnvel þótt þær telji sig ekki hafa neina sérstaka kvilla eins og gigt eða annað slíkt,“ segir Kristín.Þorgeir Örn Tryggvason (Toggi Media). Covid hafði áhrif á heilsuna Áður en Covid skall á var Kristín mjög virk. „Ég var mikið í ræktinni, hreyfði mig mikið og passaði mataræðið,“ segir hún. Í faraldrinum breyttist lífsstíll hennar, líkt og hjá mörgum öðrum. „Í Covid lokaði ég mig af eftir vinnu og mataræðið breytist til hins verra.“ Hún þyngdist og fann að hún þurfti stuðning til að komast aftur í jafnvægi. Þá varð silkið enn mikilvægara. „Meðferðin eykur brennsluna og mótar líkamann og ég finn mikinn mun á mér þegar ég fer ekki í dálítinn tíma.“ Vegna gigtarinnar og hnésins fór Kristín að finna hversu miklu máli SILK meðferðin skipti hana. Ég er með slit- og liðagigt og finn rosalega mikinn mun þegar ég fer í tækið. Þetta er meðferð sem minnkar bjúg og bólgur og það hefur gríðarleg áhrif á líðanina. Hún segir að verkirnir minnki, hreyfigetan verði betri og liðleikinn meiri. „Ég er einhvern veginn öll léttari á mér og líður miklu betur í eigin skinni.“ Hefur alla ævi verið pínulítið hrædd við sjúkdóminn Eftir að Kristín komst loks í liðskiptaaðgerðina fyrir tæplega ári ræddi hún SILK Lipomassage við sjúkraþjálfarann sinn, sem hvatti hana eindregið til að halda áfram í meðferðinni. „Ég safna miklum bjúg í kringum hnéð og á fæturna og það veldur miklum verkjum og hefur áhrif á hreyfigetu mína,“ segir hún. „Stundum á ég erfitt með að ganga niður tröppur og beygja hnéð.“Hún segir að þegar slíkar hversdagslegar hreyfingar verði krefjandi sé mikilvægt að finna að það sé til einhver lausn sem hjálpar til og léttir á líkamanum. Til viðbótar er Kristín með sykursýki 2 en hún hefur alla ævi verið pínulítið hrædd við sjúkdóminn.„Amma mín var líka með sykursýki og var pínulítið ódugleg með að taka lyfin sín og það fór svo að það þurfti að fjarlægja annan fótinn við hné. Ég hef þess vegna alltaf verið svolítið smeyk við þennan sjúkdóm. Ég veit að það er lykilatriði að hafa blóðflæðið í fótunum í lagi og tækið hjálpar með það.“ Í meðferðinni er hægt að óska eftir því að það sé lögð sérstök áherslu á ákveðin vandamálasvæði og í tilfelli Kristínar eru það fyrst og fremst hnén og fæturnir. Tækið losar um vökva í liðum, léttir þrýstinginn og þá líður manni mun betur eftir tímann. Hún útskýrir að styrkurinn á tækinu sé aukinn smám saman í hverjum tíma eða eftir því sem hún treystir sér til. Að hennar mati hjálpar meðferðin einnig líkamanum að losa sig við eiturefni sem safnast geta fyrir. Kristín nefnir einnig að Silk-ið hafi haft jákvæð áhrif á appelsínuhúðina. „Appelsínuhúð sem margar konur eru með hverfur við að fara í Silk-ið,“ segir hún. Hún telur þetta enn eina staðfestingu á því að meðferðin hafi bæði útlits- og heilsutengd áhrif í senn. Um Silk Lipomassage: Silk Lipomassage notast við neikvæðan þrýsting til að örva sogæðakerfið, draga úr bjúg, lina verki og bæta húðáferð. Meðferðin hentar sérstaklega vel þeim sem glíma við gigt, stífleika, bjúg eða verki í vöðvum og liðum. Hjá The House of Beauty er einstaklingsmiðuð nálgun þar sem öryggi, þægindi og árangur er í forgrunni. Áhrifin eftir tímana eru skýr að hennar sögn. „Eftir tímann finnur maður oft fyrir kulda, en um leið mikilli vellíðan. Maður verður afslappaðri, léttari á sér og finnur að kerfið er komið í gang.“ Hún leggur ríka áherslu á að drekka vel af vatni bæði fyrir og eftir meðferð. „Það er nauðsynlegt til að hámarka áhrifin.“ Kristín hefur einnig orðið vör við að meðferðin geti haft jákvæð áhrif á fjölbreytt einkenni. Hún nefnir dæmi um konu sem hún kannast við sem var slæm af tíðaverkjum. „Hún varð miklu betri eftir að hún byrjaði í meðferðinni,“ segir Kristín og bætir við: „Þetta er sannkölluð kraftaverkameðferð sem hefur áhrif á svo margt, og sú tilfinning hefur haldist hjá mér ár eftir ár.“ „Meðferðin eykur brennsluna og mótar líkamann og ég finn mikinn mun á mér þegar ég fer ekki í dálítinn tíma,“ segir Kristín.Þorgeir Örn Tryggvason (Toggi Media). Svo miklu meira en fegrunarmeðferð Að hennar mati er þetta langt umfram hefðbundna fegrunarmeðferð. „Þetta er verkjastillandi, vatnslosandi og græðandi meðferð. Hún eykur brennslu og minnkar áhrif mjög alvarlegra einkenna sjúkdóma sem fólk þarf annars oft að nota lyf við.“ Hún gengur jafnvel svo langt að segja: Ég myndi sjálf velja að minnka lyfjanotkun og fara þá frekar oftar í „Silk-ið.“ Kristín bendir þó á að meðferðin sé ekki ódýr og því ekki öllum aðgengileg. „Þetta er ekki ódýr meðferð og margir hafa einfaldlega ekki efni á henni,“ segir hún. Hún telur að þar gætu Sjúkratryggingar gegnt lykilhlutverki. Ef Sjúkratryggingar kæmu inn í þetta myndi það gera miklu fleirum kleift að fara í svona meðferð, enda hjálpar hún á svo marga vegu. Að hennar mati vantar fyrst og fremst fræðslu. „Það þarf í raun að kynna þessa meðferð betur og hversu öflug hún er fyrir almenningi og ráðamönnum.“ Ef marka má reynslu Kristínar og fleiri skjólstæðinga The House of Beauty væri hægt að bæta líðan margra einstaklinga með flókna kvilla og í sumum tilfellum draga úr langtíma lyfjanotkun. Kristín segist hiklaust geta mælt með SILK Lipomassage meðferðinni. „Ég mæli með þessari meðferð fyrir allar konur, jafnvel þótt þær telji sig ekki hafa neina sérstaka kvilla eins og gigt eða annað slíkt,“ segir hún. Hún lítur á hana sem alhliða heilsunudd með margvíslegum jákvæðum áhrifum í bónus. Ég er svo heppin að hafa fundið þessa kraftaverkameðferð. Fyrir appelsínuhúð: Silk Lipomassage meðferðin er ekki aðeins þekkt fyrir að vera öflug fyrir bólgur, liði og sogæðakerfið heldur er hún talin ein af þeim öflugri til að vinna á appelsínuhúð sem þú kemst í. Fyrir Kristínu hefur meðferðin orðið órjúfanlegur hluti af hennar heilsurútínu. Með árunum hefur hún lært að hlusta betur á líkamann og lesa merkin þegar hann þarfnast stuðnings. Það er ekki bara eitthvað eitt eða stakt skipti sem skiptir höfuð máli, heldur samspil reglusemi, Silk meðferðarinnar hjá The House of Beauty og trausts á ferlinu. Hvað liggur að baki árangrinum? Faglegt mat Reynsla Kristínar endurspeglar það sem margir upplifa í SILK Lipomassage. Að sögn Sigrúnar Lilju, eiganda The House of Beauty, byggir meðferðin á heildrænni nálgun þar sem unnið er með fleiri en eitt kerfi líkamans í einu. Sigrún Lilja Guðjónsdóttir er eigandi The House of Beauty. Sigrún segir að meðferðin byggi í grunninn á fastri rútínu, sérstaklega vegna þess að sogæðakerfið sé eitt samfellt kerfi. „Ef aðeins er unnið á einu svæði getur vökvi einfaldlega safnast upp annars staðar í líkamanum,“ útskýrir hún. Þess vegna sé alltaf unnið á öllum líkamanum í hverjum tíma. Það sem hins vegar er aðlagað að hverjum og einum er áherslan. Stundum er unnið meira á ákveðnum svæðum þar sem mikill bjúgur eða bólga er til staðar. Einnig er styrkur meðferðarinnar alltaf stilltur eftir einstaklingnum. Mælir með 10 skiptum til að byrja með Að sögn Sigrúnar er mælt með tíu vikulegum skiptum í upphafi: „Engir tveir líkamar eru eins.“ Það sé ómögulegt að vita fyrir fram hversu mörg lög þarf að vinda ofan af og hvenær líkaminn er tilbúinn í viðhald. „Tíu skipti vikulega eru mjög góður grunnur til að byrja að finna raunverulegan mun á sér,“ segir hún. Eftir það er staðan endurmetin. Sumir eru þá tilbúnir strax í viðhaldsprógramm, á meðan aðrir þurfa að halda áfram að koma vikulega, einfaldlega vegna þess að fleiri lög hafa safnast upp yfir lengri tíma. „Og það er fullkomlega eðlilegt,“ bætir hún við. „Við byrjum á mildum styrk, sérstaklega hjá þeim sem eru að koma í fyrsta sinn eða hafa glímt við langvarandi bólgur, verki eða álag á taugakerfið. Styrkurinn er síðan aukinn smám saman eftir því sem líkaminn þolir og tekur við meðferðinni,“ segir Sigrún. „Fyrst erum við að vinna að mestu á yfirborðslegum bólgum og vökvasöfnun, síðan smám saman með hverjum tímanum sem líður komumst við dýpra inn í liði, vöðva og bandvefi.” „Þegar losað hefur verið um þessi lög nær líkaminn aftur ákveðnu jafnvægi og verður laus við miklar bólgur og stöðuga verki. Þarna hefur grunnbrennsla aukist og bandvefur er orðin heilbrigðari og þá er komið að viðhaldsprógrammi þar sem markmiðið er að halda líkamanum í þessu jafnvægi til lengri tíma. „Þessi meðferð snýst ekki um að borða kökuna alla í einum bita,“ segir hún. Að hennar sögn er verið að vinda ofan af lögum sem hafa byggst upp í líkamanum yfir langan tíma og mikilvægt er að gefa líkamanum svigrúm til að vinna sína vinnu. „Þess vegna er heldur ekki sniðugt að fara of geyst af stað eða koma of oft, því þá getur líkaminn farið í varnarviðbrögð.Það er ekki hægt að neyða líkamann að vinna hraðar en hann ræður við. Þess vegna gildir þessi gullni meðalvegur.” Nú eru til sambærilegar meðferðir. Af hverju heldurðu að fólk finni svona mikinn mun á sér eftir þessa tilteknu meðferð? Sigrún segir skýringuna ekki vera eina einfalda lausn heldur samspil margra þátta. Hún leggur áherslu á að SILK Lipomassage sé ekki hefðbundin meðferð sem vinnur á einum stað eða einu einkenni í einu. Ef marka má reynslu Kristínar og fleiri skjólstæðinga The House of Beauty væri hægt að bæta líðan margra einstaklinga með flókna kvilla og í sumum tilfellum draga úr langtíma lyfjanotkun.Þorgeir Örn Tryggvason (Toggi Media). Án þess að vera læknir eða sjúkraþjálfari sjálf, þá hef ég unnið þónokkuð með heilbrigðismenntuðu fólki og sökkt mér heilmikið í þessi fræði. Ég hef mikinn áhuga á líkamanum og því hvað raunverulega virkar. Það sem gerir þessa meðferð ólíka mörgum öðrum er að hún vinnur samtímis á nokkrum lykilkerfum líkamans, ekki bara einum þætti. „Þetta er meðferð sem hjálpar sogæðakerfinu að virka betur,“ segir hún og útskýrir að sogæðakerfið gegni lífsnauðsynlegu hlutverki í líkamanum. Það styður ónæmiskerfið, losar líkamann við úrgang og bólguvalda og gegnir jafnframt lykilhlutverkinu þegar kemur að fitulosun. Þegar bandvefurinn verður heilbrigðari þá getur líkaminn framleitt taugaboðefni á borð við serótónín og endorfín á eðlilegri hátt. En meðferðin vinnur ekki eingöngu með sogæðakerfið. Að sögn Sigrúnar er einnig unnið djúpt inn í vöðva, liðamót og bandvefi. Þegar bandvefir verða stífir eða óheilbrigðir getur það valdið spennu, hnúta, bólgum og jafnvel taugaverkjum, þar sem taugar liggja víða í gegnum bandvefina. „Með því að losa um og mýkja bandvefinn batnar blóðflæði og taugakerfið róast og verkir minnka oft í kjölfarið,“ útskýrir hún. Hún bendir jafnframt á að bandvefur tengist taugakerfinu beint, og því geti vinna með bandvefinn haft jákvæð áhrif á andlegu hliðina líka. „Þegar bandvefurinn verður heilbrigðari þá getur líkaminn framleitt taugaboðefni á borð við serótónín og endorfín á eðlilegri hátt. Það útskýrir hvers vegna margir upplifa ekki bara líkamlegan létti, heldur einnig betri svefn og betri andlega líðan.“Að hennar mati er þetta kjarni meðferðarinnar. „Þetta er heildræn nálgun sem vinnur með bæði líkamann og hugann. Fólk finnur raunverulega létti, bæði í líkamanum og andlegri líðan og það er ástæðan fyrir því að ég tel að SILK Lipomassage meðferðin skili svona góðum árangri,“ segir Sigrún Lilja að lokum. Vinsæl þjónusta fyrir einstaklinga með bólgur og vefjagigt: The House of Beauty er heilsu- og líkamsklíník sem hefur verið starfandi í tæp átta ár með góðum árangri fyrir skjólstæðinga. Stofan hefur sérhæft sig í öflugum lausnum fyrir líkamann án inngripa og aðstoð við einstaklinga með gigt, vefjagigt eða langvinna verki. Silk Lipomassage meðferðin er einstaklingsmiðuð út frá aðstæðum og heilsufari hvers og eins og alltaf unnin af sér þjálfuðu starfsfólki. Sérfræðiráðgjöf fyrir nýja viðskiptavini: Ef þú ert að velta fyrir þér hvort meðferðin henti þér, þá býður The House of Beauty upp á ráðgjöf þar sem farið er yfir heilsufar, líkamlegt ástand og markmið til að hægt sé að útbúa meðferðaráætlun sem passar viðkomandi. Sérfræðiráðgjöf fyrir nýja viðskiptavini: Ef þú ert að velta fyrir þér hvort meðferðin henti þér, þá býður The House of Beauty upp á ráðgjöf þar sem farið er yfir heilsufar, líkamlegt ástand og markmið til að hægt sé að útbúa meðferðaráætlun sem passar viðkomandi. Hægt er að bóka ráðgjöf hér: Bókaðu tíma í ráðgjöf - The House of Beauty Iceland Heilsa 