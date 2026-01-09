Lífið samstarf

Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. lifna við í Hörpu

The Definitive Rat Pack
Stephen Triffitt, George Daniel Long og Mark Adams hafa í meira en tvo áratugi endurskapað The Rat Pack, tríó Frank Sinatra, Sammy Davis Jr og Dean Martin. Þeir koma nú fram í Hörpu.
The Definitive Rat Pack metsölusýning frá West End í London kemur til Íslands í fyrsta skipti og verður sýnd í Eldborgarsal Hörpu 27. mars 2026, aðeins þetta eina kvöld.

Gullöld sveiflunnar þar sem Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. – stórstjörnurnar úr hinum svokallaða Rat Pack sem tóku Las Vegas með trompi á sjöunda áratugnum - eru sem ljóslifandi í þessari einstöku og stórskemmtilegu sýningu.

George Daniel Long sem Sammy Davis Jr 

The Definitive Rat Packeru upprunalegu meðlimir úr hinni vinsælu West End sýningu The Rat Pack – Live from Las Vegas sem var sýnd í meira en fimm ár. Stephen Triffitt (Frank), George Daniel Long (Sammy) og Mark Adams (Dean) hafa í meira en tvo áratugi endurskapað skerf af skemmtanasögunni og líkt, af mikilli einlægni og ótrúlegri nákvæmni, eftir röddum og sviðs-persónuleikum þessara þriggja heimsfrægu söngvara.

Stephen Triffitt í hlutverki Frank Sinatra

Ásamt hinum heillandi Golddiggers bakraddasöngvurum og frábærri níu manna stórsveit (Big Band) skapa þeir töfrandi tónlistarsýningu með þekktum lögum eins og

Fly Me to the Moon, Chicago, My Way, That’s Amore, Ain’t That a Kick in the Head, Everybody Loves Somebody, Mr Bojangles, Mack the Knife og að sjálfsögðu New York New York svo nokkur séu nefnd.

Hér fyrir neðan má sjá og heyra þá félagana taka lagið:

Klippa: The Definitive Rat Pack í Hörpu

The Definitive Rat Pack er ein af mörgum, alþjóðlegum sýningum í hæsta gæðaflokki sem breska fyrirtækið Jamboree Entertainment kemur með til landsins.

Mark Adams bregður sér í skó Dean Martin 

Nú á dögunum gátu íslenskir áhorfendur notið kántrítónleikana A Country Night in Nashville og sýningarinnar Mania: The ABBA Tribute. Í september á síðasta ári kom fyrirtækið með Emilio Santoro sem Elvis í fyrsta skipti til Íslands í kjölfarið á sigri hans í The Ultimate Elvis Tribute Contest 2024.

Mark Adams sem Dean Martin með The Golddiggers 

James Cundall eigandi Jamboree Entertainment segir að fyrirtækið vilji setja sér það markmið að koma með alþjóðlega tónlistarviðburði af hæstu gráðu til Íslands og er spenntur að undirbúa fleiri slíka viðburði í Hörpu á næsta ári sem verða kynntir á næstu mánuðum.

Miðaverð á The Definitive Rat Packer á bilinu 5.990 kr. til 15.990 kr. og eru miðar nú komnir í sölu á harpa.is og tix.is. Sýningin verður haldin föstudaginn 27. mars 2026 í Eldborgarsal Hörpu kl 20.00.

