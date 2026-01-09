Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. lifna við í Hörpu The Definitive Rat Pack 9. janúar 2026 10:03 Stephen Triffitt, George Daniel Long og Mark Adams hafa í meira en tvo áratugi endurskapað The Rat Pack, tríó Frank Sinatra, Sammy Davis Jr og Dean Martin. Þeir koma nú fram í Hörpu. The Definitive Rat Pack metsölusýning frá West End í London kemur til Íslands í fyrsta skipti og verður sýnd í Eldborgarsal Hörpu 27. mars 2026, aðeins þetta eina kvöld. Gullöld sveiflunnar þar sem Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. – stórstjörnurnar úr hinum svokallaða Rat Pack sem tóku Las Vegas með trompi á sjöunda áratugnum - eru sem ljóslifandi í þessari einstöku og stórskemmtilegu sýningu. George Daniel Long sem Sammy Davis Jr The Definitive Rat Packeru upprunalegu meðlimir úr hinni vinsælu West End sýningu The Rat Pack – Live from Las Vegas sem var sýnd í meira en fimm ár. Stephen Triffitt (Frank), George Daniel Long (Sammy) og Mark Adams (Dean) hafa í meira en tvo áratugi endurskapað skerf af skemmtanasögunni og líkt, af mikilli einlægni og ótrúlegri nákvæmni, eftir röddum og sviðs-persónuleikum þessara þriggja heimsfrægu söngvara. Stephen Triffitt í hlutverki Frank Sinatra Ásamt hinum heillandi Golddiggers bakraddasöngvurum og frábærri níu manna stórsveit (Big Band) skapa þeir töfrandi tónlistarsýningu með þekktum lögum eins og Fly Me to the Moon, Chicago, My Way, That’s Amore, Ain’t That a Kick in the Head, Everybody Loves Somebody, Mr Bojangles, Mack the Knife og að sjálfsögðu New York New York svo nokkur séu nefnd. Hér fyrir neðan má sjá og heyra þá félagana taka lagið: Klippa: The Definitive Rat Pack í Hörpu The Definitive Rat Pack er ein af mörgum, alþjóðlegum sýningum í hæsta gæðaflokki sem breska fyrirtækið Jamboree Entertainment kemur með til landsins. Mark Adams bregður sér í skó Dean Martin Nú á dögunum gátu íslenskir áhorfendur notið kántrítónleikana A Country Night in Nashville og sýningarinnar Mania: The ABBA Tribute. Í september á síðasta ári kom fyrirtækið með Emilio Santoro sem Elvis í fyrsta skipti til Íslands í kjölfarið á sigri hans í The Ultimate Elvis Tribute Contest 2024. Mark Adams sem Dean Martin með The Golddiggers James Cundall eigandi Jamboree Entertainment segir að fyrirtækið vilji setja sér það markmið að koma með alþjóðlega tónlistarviðburði af hæstu gráðu til Íslands og er spenntur að undirbúa fleiri slíka viðburði í Hörpu á næsta ári sem verða kynntir á næstu mánuðum. Miðaverð á The Definitive Rat Packer á bilinu 5.990 kr. til 15.990 kr. og eru miðar nú komnir í sölu á harpa.is og tix.is. Sýningin verður haldin föstudaginn 27. mars 2026 í Eldborgarsal Hörpu kl 20.00. Tónleikar á Íslandi Tónlist Mest lesið Ný skólína frá Nike: Air Inga – „just do it“ Lífið Gagnrýni ársins 2025: Jólahelvíti, ómerkilegir þættir og vonbrigði á stóra sviðinu Gagnrýni Þórunn Antonía frumsýnir nýtt útlit Lífið Hverjum var boðið á Bessastaði og hverjum ekki? Lífið Kynferðislega ófullnægður forstjóri finnur sér ungan graðfola Gagnrýni Eyjólfur og Suzanne eignuðust stúlku Lífið Upphitaðir afneitunarafgangar Frosta Gagnrýni Ómerkilegir þættir um merkilega konu Gagnrýni Maðurinn sem vann með Elton John, ABBA og Donnu Summer Bíó og sjónvarp Aðeins of leiðinlegt til að vera skemmtilegt Gagnrýni Fleiri fréttir Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. lifna við í Hörpu Góðgerlar fyrir jafnvægi á hverju æviskeiði Biostrength er tæknibylting í styrktarþjálfun Hvað veldur rafmögnuðu hári og hvernig má losna við það? Gefa bretti af flugeldum að verðmæti 300.000 króna Mikils virði að gefa fólki frelsi til að velja Fjölbreyttir jólasmáréttir frá Kjarnafæði Snéru upp á klassískt jólalag Jólaundirbúningurinn byrjar í KiDS Coolshop Augnablikin sem urðu að minni þjóðar Setningar sem eiga skilið innrömmun Konráð kveður á mildan hátt Helvítis jólapizzan slær í gegn á Eldofninum Íslensk nauta- og sælkeratólg slær í gegn Sú besta hingað til Sjórinn er enn á sínum stað Þroskuð húð fær aukinn ljóma Mzungu þýðir ekki annað en trúgjörn bráð Amor svífur yfir Norðurlandi Aftenging í sítengdum heimi Spennandi nýjungar í íslensku konfekti Metsölulisti og enn betra bókaverð í Nettó Hröð og skemmtileg rússíbanareið EKOhúsið sér um umhverfisvænu jólagjafirnar Ekkert betra en sú þerapía að rifja sitt eigið líf upp Næturserum fyrir hárið – bylting í hárumhirðu Glóandi hættulestur Árni Már og Unnar Ari opna vinnustofuna á laugardaginn Fólk hafði af því miklar áhyggjur að ég ætlaði að „pipra“ Fallegu jólagjafirnar fást í Maí Sjá meira