Danska vörulínan Värn hefur á undanförnum árum notið mikilla vinsælda á Norðurlöndum og er nú orðin vel þekkt hér á landi. Värn býður upp á mjólkursýrugerla sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins.
Rannsóknir síðustu áratuga hafa varpað sífellt skýrara ljósi á mikilvægi þarmaflórunnar fyrir almenna heilsu. Í meltingarveginum búa trilljónir örvera sem gegna lykilhlutverki fyrir heilsufar okkar, allt frá meltingu og andlegri líðan til ónæmiskerfisins. Þegar jafnvægi þarmaflórunnar raskast t.d. vegna veikinda, streitu, aldurs eða sýklalyfjanotkunar, getur það haft víðtæk áhrif á líðan og almenna heilsu.
Samsetning þarmaflórunnar og fjölbreytni er ekki stöðug alla ævi og breytist með aldrinum, en rannsóknir sýna að eftir fimmtugt fækkar sérstaklega ákveðnum gagnlegum bakteríum þ.á.m. Bifidobacterium gerlum. Þeir gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að meltingu og stuðla meðal annars að niðurbroti kolvetna og viðhaldi jafnvægis í meltingarveginum.
Með þetta í huga hefur Värn þróað vörur sem taka mið af þessum lífeðlisfræðilegu breytingum og styðja sérstaklega við þarfir fólks á miðjum aldri og eldri.
SeniorVärn er ætlað fólki 50 ára og eldra og inniheldur blöndu mjólkursýrugerla úr fjórum ólíkum stofnum, alls 10 milljarða gerla í hverju hylki. Í vörunni er hlutfall Bifidobacterium gerla sérstaklega hátt, þar sem þeim fækkar jafnan með hækkandi aldri en mikilvægt er að viðhalda þessum bakteríustofn fyrir heilbrigða þarmaflóru og meltingu.
Auk góðgerlanna inniheldur SeniorVärn B1- og B6-vítamín sem stuðla að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri starfsemi taugakerfisins. Varan er hugsuð sem einföld viðbót við daglegt líf fyrir þá sem vilja hlúa að meltingu og almennri vellíðan.
SeniorVärner einnig sérstaklega gagnlegt fyrir einstaklinga með hægðatregðu, þar sem Bifidobacterium HN019 stofninn hefur samkvæmt rannsóknum sýnt fram á að stuðli að reglulegri hægðum.
Sýklalyf eru mikilvæg við meðferð bakteríusýkinga en geta jafnframt haft neikvæð áhrif á þarmaflóruna. Þegar jafnvægi þarmaflórunnar raskast getur það haft áhrif á meltingu og almenna líðan.
RestoreVärn var þróað sérstaklega til að styðja við enduruppbyggingu eðlilegrar þarmaflóru á meðan eða eftir sýklalyfjanotkun. Varan inniheldur 10 milljarða mjólkursýrugerla úr fjórum vel völdum stofnum og er ætluð til notkunar á þeim tímabilum þegar meltingarkerfið þarfnast aukins stuðnings.
Fyrir fullorðna einstaklinga býður Värn upp á AdultVärn, mjólkursýrugerla til daglegrar notkunar sem ætlaðir eru fólki, að jafnaði upp að 50 ára aldri. Varan inniheldur 15 milljarða mjólkursýrugerla úr níu ólíkum stofnum, þar á meðal Lactobacillus og Bifidobacterium gerla sem eru mikilvægir fyrir heilbrigða þarmaflóru.
AdultVärn er hugsað fyrir þá sem vilja styðja við góða meltingu, eðlilega upptöku næringarefna og heilbrigða starfsemi ónæmiskerfisins. Í vörunni er meðal annars hinn vel rannsakaði stofn Bifidobacterium HN019, sem er talinn stuðla að reglulegri meltingu og minni meltingaróþæginda á borð við uppþembu, loftmyndun og óreglulegar hægðir.
ExtraVärn er fyrir þá sem vilja eða þurfa meiri stuðning fyrir meltinguna. ExtraVärn inniheldur 52 milljarða mjólkursýrugerla úr tíu ólíkum stofnum og hentar varan bæði börnum frá 3 ára aldri og fullorðnum.
ExtraVärn inniheldur bæði Bifidobacterium og Lactobacillus gerla, auk B1- og B6-vítamína og D-vítamíns. D-vítamín stuðlar að eðlilegri starfsemi ónæmiskerfisins og viðhaldi eðlilegra beina. Slík samsetning hentar sérstaklega á tímabilum álags, eftir veikindi, þegar meltingin er viðkvæm og fyrir langvarandi meltingaróþægindum.
Värn vörurnar innihalda m.a. einkaleyfisvarða mjólkursýrugerilinn Bifidobacterium HN019, sem er einn mest rannsakaði Bifidobacterium gerillinn í heiminum. Vörurnar eru glúten-, laktósa- og gelatínlausar og framleiddar samkvæmt ströngum gæðakröfum.
Mælt er með að taka eitt hylki á dag og hægt að opna hylkin og strá innihaldinu yfir mat, sem gerir notkunina bæði þægilega og sveigjanlega.
Värn vörurnar eru fáanlegar í helstu apótekum landsins.