Bandaríkjaforseti segist ekki ætla að taka Grænland með hervaldi. Hins vegar krefst hann viðræðna um eignarhald á eyjunni. Utanríkisráðherra Danmerkur hafnar öllum viðræðum.
Þingmaður og sérfræðingur málefnum Norðurslóða fer yfir tíðindi fundarins í beinni í kvöldfréttum Sýnar og spáir í næstu skref.
Meirihlutinn í borgarstjórn ákvað í gær að styrkja Félagsbústaði tvöfalt hærri upphæð en þá lágmarksupphæð sem starfshópur starfshópur um fjárhagsstöðuna leggur til í nýrri skýrslu. Borgarfulltrúi gagnrýnir að skýrslunni hafi verið haldið leyndri fyrir minnihlutanum og segir málið lykta af prófkjörsbaráttu Samfylkingarinnar.
Við förum yfir helstu tíðindi í könnun Maskínu sem kom út í dag. Fylgi Sjálfstæðisflokksins dregst saman og flokkurinn mælist minni en Viðreisn. Formaður Sjálfstæðisflokksins fer yfir stöðuna í beinni.
Íbúi í Seljahverfi í Reykjavík hefur sett í loftið nýja vefsíðu þar sem sjá má kort yfir það sem hann kallar raunverulegt ástand borgarinnar. Hann segir um að ræða borgaralegt tilkynningakerfi og vonar að borgin bregðist við skemmdum.
