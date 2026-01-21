Áhöfnin á varðskipinu Þór var kölluð út í gær til að kanna aðstæður í fjörunni við Illdranga í Ísafjarðardjúpi en þar hafði dauðan búrhval rekið á land.
Í færslu Landhelgisgæslunnar um aðgerðina segir að áhöfnin hafi sent léttabát frá skipinu til að kanna aðstæður umhverfis hræið en um nokkuð langan búrhval hafi verið að ræða.
„Taugar voru settar í sporð búrhvalsins og að því búnu var hræið dregið á haf út. Búrhvalurinn var dreginn um 25 sjómílur vestur af Straumnesi þar sem honum var sleppt utan við sjávarfallastrauma.“