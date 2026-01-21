Brúnni yfir Helluvatn lokað í fimm vikur Atli Ísleifsson skrifar 21. janúar 2026 13:05 Brúin er í tveimur hlutum og er staðsett þar sem Helluvatn mætir Elliðavatni, nærri Elliðavatnsbænum. Reykjavíkurborg Brúnni yfir Helluvatn verður lokað fyrir akandi umferð frá og með deginum í dag vegna nauðsynlegs viðhalds. Áætlað er að framkvæmdir standi í fimm vikur. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Þar segir að brúin sé í tveimur hlutum og sé staðsett þar sem Helluvatn mætir Elliðavatni, nærri Elliðavatnsbænum. „Brúin verður lokuð fyrir bílaumferð á meðan á framkvæmdum stendur en opið verður fyrir aðra ferðamáta; gangandi, hjólandi og ríðandi umferð. Þetta gerir það að verkum að aðgengi fyrir akandi umferð að Heiðmörk frá Suðurlandsvegi nær ekki lengra en að brúnni. Sett hafa verið upp skilti um lokunina. Aðgengi neyðaraksturs er tryggt inn í Heiðmörk hinum megin frá í gegnum veg sem annars er lokaður fyrir almenna umferð á veturna. Samráð hefur verið haft við Skógræktarfélag Reykjavíkur sem er með starfsemi í Heiðmörk og Elliðavatnsbænum. Einnig hafa verið gefin út viðeigandi leyfi frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Fiskistofu og jafnframt fengin umsögn frá Veitum. Framkvæmdin felst í að endurnýja burðar- og slitklæðningu. Einnig verður vegrið og brúarvegrið endurnýjað ásamt því að malarslitlagið á veginum við brúna verður lagað til. Áætlað er að framkvæmdin taki um fimm vikur,“ segir í tilkynningunni. Samgöngur Reykjavík Mest lesið Sex sagt upp í menntamálaráðuneytinu Innlent Davos-vaktin: Beðið eftir ræðu Trumps Erlent Miðflokkurinn nálgast Samfylkingu Innlent Vél Trump snúið við en ræðan enn á dagskrá Erlent Stjórnarformaður Vélfags handtekinn í aðgerðum saksóknara Innlent Hvað býr bakvið sólgleraugu Macron? Erlent Vinnuslys þar sem maður „missti höndina inn í vals“ Innlent „Það er ekki laust við að það fari um mann“ Innlent Óvæntur blaðamannafundur: Las „afrekabókina“ og sýndi myndir af glæpamönnum Erlent Eldræða Carney: „Ef þú ert ekki við borðið þá ertu á matseðlinum“ Erlent Fleiri fréttir Stjórnarformaður Vélfags handtekinn í aðgerðum saksóknara „Það er ekki laust við að það fari um mann“ Miðflokkurinn nálgast Samfylkingu Milljarða útspil meirihlutans „fullkomlega ábyrgðarlaust“ og lykti af prófkjörsbaráttu Ákærður fyrir nauðgun á nýársdag Markverð tíðindi í nýrri Maskínukönnun um fylgið á landsvísu Hátt í tíu þúsund manns án atvinnu í desember Sex sagt upp í menntamálaráðuneytinu Hættur í Viðreisn og sækist eftir formennsku í SI Vinnuslys þar sem maður „missti höndina inn í vals“ Baráttan um Framsókn muni snúast um sögulega stöðu Ráðherra segir ríkisvaldið gefa í með framkvæmdir Sverrir Bergmann hættir í bæjarstjórn Norðfirðingar gleðjast að sjá loðnuna birtast Annasamasti dagur á bráðamóttöku í lækna minnum Neituðu að greiða starfsfólki á leið í eigin rekstur uppsagnarfrest Gríðarleg fjölgun hótana og dæmi um að setið sé fyrir lögreglumönnum Kvaðst hafa drepið fjölskylduna og ætlað að stinga sig í hjartað Ofbeldi gegn lögreglumönnum magnast og baráttan hafin um Framsókn Nemi í jarðfræði hlaut Nýsköpunarverðlaunin „Kanntu ekki mannasiði mannfjandi?“ Brynjar skýtur föstum skotum á Flokk fólksins „Fyrsta ár ríkisstjórnarinnar hefur mistekist“ Magnús Eiríksson borinn til grafar Heitt í hamsi vegna Grænlands Hafi nauðgað sex ára stúlku og eiginkonu sinni og birt af því myndir Dýr framtíðarlausn að færa þjóðveginn vegna grjóthruns Borgarstjórn biður vöggustofubörnin afsökunar Eldgos á næstu vikum enn líklegasta niðurstaðan Sjö tilkynningar um heimilisofbeldi að jafnaði á dag Sjá meira