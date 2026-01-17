Auðunn Lúthersson selur austurbæjarperlu

Tónlistarmaðurinn Auðunn Lúthersson, betur þekktur undir listamannanafninu Auður, hefur sett fallega íbúð sína í austurbænum á sölu. Um er að ræða miðbæjarperlu sem Auðunn segist meyr að skilja við.
Íbúðin er á fyrstu hæð fjölbýlishúss við Leifsgötu 10 í austurbæ Reykjavíkur. Hún er 53,4 fermetrar að stærð, með tveimur rúmgóðum og björtum herbergjum, einu baðherbergi og nýlega innréttuðu baðherbergi. Gólfið er parketlagt. Hún er auglýst á 54.900.000 krónur.
„Þarna er gott að drekka kaffi, semja lög og rölta svo yfir í Sundhöllina. Ég á stórkostlegar minningar úr íbúðinni og skila íbúðinni út í kosmósinn með þakklæti að leiðarljósi,“ segir Auðunn um íbúðina.