„Þessu hef ég verið háður býsna lengi“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 15. janúar 2026 13:01 Jakob Birgisson, uppistandari og aðstoðarmaður dómsmálaráðherra, er hættur að nota nikótínpúða eftir marga ára neyslu. Jakob Birgisson, grínisti og aðstoðarmaður dómsmálaráðherra, tók sinn síðasta nikótínpúða fyrir tveimur dögum og er hættur neyslu þeirra eftir að hafa verið háður þeim síðan í menntaskóla. Jakob tilkynnti ákvörðunina með sérstöku TikTok-myndbandi og fór síðan yfir bindindið í morgunútvarpi Rásar tvö í morgun. „Jæja, ég var að horfa á Silfrið. Er það frásagnarvert? Nei, ég myndi ekki segja það en það sem er hins vegar frásagnarvert er að ég er núna að taka síðustu lummuna mína á ævinni,“ segir Jakob í TikTok-myndbandi sem hann birti fyrir tveimur dögum og titlar „Hrósið mér“. „Þessu hef ég verið háður býsna lengi. Þetta er algjört eitur og viðbjóður og ég er alltaf að komast betur og betur að því, eftir því sem ég eldist, hvað þetta fer illa með mig,“ segir hann og tekur upp síðasta púðann. @jakobbirgisson Hrósið mér ♬ original sound - Jakob Birgis „Ég er alltaf með heilsukvíða, ég skemmi í mér tannholdið, ég held oft að ég sé að fara að fá hjartáfall eða eitthvað. Ég er ungur maður en verð stundum móður við að ganga á milli húsa og ég hef nú gengið mikið í gegnum tíðina, geng mjög reglulega og mikið,“ segir hann jafnframt. „Ég fæ ekkert út úr þessu sem er gott vegna þess að ég er svo háður þessu að ég er alltaf með uppi í mér. Þannig að þetta er ánægjuleg stund að taka þá síðustu. Ég hlakka til framhaldsins og held að það verði létt að hætta þessu. Ég held að þetta sé meira og minna í huganum á manni, þetta er kannski einn dagur þar sem líkaminn er eitthvað erfiður. Maður fer bara í gufu og göngutúr og les góða bók,“ segir hann svo. Forfallinn fíkill eftir menntaskóla Jakob fór síðan í morgunútvarpið á Rás 2 í morgun til Atla Fannars og Gunnu Dísar og ræddi þar um þetta áramótaheit sitt að hætta að nota nikótínpúða. Þar sagði Jakob að sér liði ágætlega en það væri styttri í honum þráðurinn. Hann væri með strengi og stífleika í liðum, væri farinn að gleyma nöfnum og fyndi fyrir heilaþoku. „Að menntaskólagöngu lokinni þá verð í forfallinn fíkill. Ég myndi segja að þetta séu svona tæp tíu ár,“ sagði Jakob um hvernig nikótínfíknin hefði byrjað hjá honum. Jakob var í uppistandi áður en hann fór í dómsmálaráðuneytið. Jakob lýsti því í viðtalinu að hann hefði aldrei orðið almennilegur reykingamaður vegna brjóstsviða sem hann fékk við reykingar. Hann hefði hins vegar notað íslenskt neftóbak lengi vel en fært sig yfir í nikótínpúðana þegar þeir komu til landsins. „Ég myndi aldrei mæla með þessu fyrir einhvern sem er að hlusta og er að hugsa um að byrja,“ sagði Jakob í viðtalinu þegar talið barst að heilsufarslegum áhrifum púðanna. Púðarnir færu illa með tannholdið, leiddu til verkja í gómnum og vörinni, æðarnar þrengdust og hann yrði andstyttri við neysluna. „Það er ekkert eðlilegt að vera með púða alltaf uppi í sér. Þetta er svo auðvelt. Ég er ekkert eitthvað að fá mér fjóra á dag. Þetta er heil dolla á dag. Það er svo mikið nikótín í þessu, nikótínmagnið er svo rosalegt,“ sagði Jakob. Engin gleðistund með nikótínpúðum Það væri ekkert skemmtilegt við neyslu púðanna að mati Jakobs, ólíkt til dæmis áfengi sem væri stundum hluti af gleðistundum þó það væri óhollt. „Það er engin gleðistund við nikótínpúða, þetta er ömurlegt drasl og ógeðslegt,“ sagði Jakob. Það fylgdi því lítið sjálfsálit að troða í sig nikótínpúða, til dæmis á miðjum fundi, það væri eins og fara ekki í sturtu. „Mér hefur alltaf þótt þetta rangt,“ sagði Jakob um nikótínpúðana. „Mér hefur aldrei liðið vel með að vera nikótínfíkill. Ég er líka með heilsukvíða, svona léttan. Mér líður ekkert vel með að gera eitthvað sem er vont fyrir mig,“ sagði Jakob. Hann sagðist stoltur af sér að hafa hætt nikótínpúðaneyslunni en sæi þó ekki fram á að vera virk forvarnarfyrirmynd í framtíðinni. „Ég vona ekki. Mig langar ekki að vera andlit nikótínleysis,“ sagði Jakob og hló.. Nikótínpúðar Fíkn Mest lesið „Þetta er ekki uppgjör á mínu uppeldi“ Tónlist Lúxusferðaforstjóri og kaupmaður selja í gamla Vesturbænum Lífið Eigandi lúxushótels selur miðbæjarperlu Lífið Þú færð ekki leikskólapláss en svona á að halda barnaafmæli Lífið „Þessu hef ég verið háður býsna lengi“ Lífið Svona sjá Pétur og Heiða leikskólavandann Lífið Eyddi kröfulistanum sem hann birti í gríni Lífið Bergþór og Laufey selja slotið Lífið Slíðruðu sverðin á árshátíð borgarstjórnar Lífið Skilur meðvirkni eftir í fortíðinni Tónlist Fleiri fréttir „Þessu hef ég verið háður býsna lengi“ Eigandi lúxushótels selur miðbæjarperlu Lúxusferðaforstjóri og kaupmaður selja í gamla Vesturbænum Þú færð ekki leikskólapláss en svona á að halda barnaafmæli Sólveig Anna greinir woke-ið Bergþór og Laufey selja slotið Svona sjá Pétur og Heiða leikskólavandann Eyddi kröfulistanum sem hann birti í gríni Rosalia komin með skvísu upp á arminn „Og leynigesturinn er enginn annar en…“ Inga Tinna selur höllina í Borgartúni Kiefer Sutherland handtekinn grunaður um líkamsárás Sjóðheit trend sem taka yfir á nýju ári Innflytjendamálin eru fíllinn í stofunni Júnía Lín komin í milljónaklúbbinn Skóli við rætur Vatnajökuls Faðir Dilberts allur Tvö ár af ást hjá Charlie og Laufeyju Slíðruðu sverðin á árshátíð borgarstjórnar Diddy selur svörtu einkaþotuna Gummi Tóta og Guðbjörg eiga von á öðru barni Ragnheiður fékk heilablóðfall á Spáni „Hvaða rugl er þetta?“ „Besti tími lífs míns hingað til“ Spá Ísrael sigri marga mánuði fram í tímann „Minnstur aldursmunur á okkur af öllum pörum“ Fannar og Jói böðuðu hvor annan Fjölmenni í Tene-afmæli Gurrýjar en enga Sólrúnu Diego að sjá „Litlu kóngarnir“ sjaldan verið heitari Þessi nældu sér í verðlaun á Golden Globe Sjá meira