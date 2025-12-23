Lífið

Deildar meiningar um lyktina: „Þetta er byrjendaskata“

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Hjálmar var einn gesta á Ölveri í dag, hann saknaði sterkara bragðs af skötunni.
Árleg Þorláksmessuveisla fór fram á Ölver í Laugardal í dag þar sem gestir streymdu að til þess að gæða sér á kæstri skötu, þó álitamál væri hve kæst hún ætti að vera. Fréttamaður fetaði í fótspor annarra fréttamanna fréttastofunnar í gegnum árin og gæddi sér á þeirri kæstu í fyrsta sinn.

Ætla má að þúsundir Íslendinga gæði sér árlega á kæstri skötu á Þorláksmessu og þetta árið engin breyting þar á. Þannig fór skötuveisla sem dæmi fram á Ölveri þar sem menn horfa allajafna á enska boltann.

Lyktin dauf eða ekki?

Á Ölver streymdi að fólk í hádeginu þar sem um þrjú hundruð manns mættu í árlega veislu. Lyktin við hlaðborðið var einkar sterk að mati fréttamanns og tökumanns Sýnar.

Ekki þó nógu sterk að mati þeirra allra reyndustu.

„Þetta er svona byrjendaskata myndi ég segja,“ sagði einn gesta. 

Hún er ekki nógu kæst? 

„Nei þetta er ekki fyrir lengra komna.“

Sjóðandi heitir diskar

Aðrir voru öllu sáttari og sagði annar gestur að hún væri hreinlega einstaklega góð þetta árið. „Nógu kæst og það sem betra er: Sjóðandi heitir diskar!“

Vinkonur sem fréttastofa ræddi við voru sáttar. „Við höfum ekki alveg verið árlega, annað hvert ár.“

Er hún góð í ár? 

„Ja, þeir segja að hún sé svolítið mið en mér finnst hún fín sko.“

Nonni kokkur græjaði máltíð

Undirritaður fréttamaður sem aldrei á ævinni hafði stigið fæti inn í skötuboð, hvað þá smakkað skötu, ákvað að skera úr um málið  og Jón Vilhjálmsson betur þekktur sem Nonni kokkur græjaði máltíð. 

„Þetta er trikkið. Vera bara með vel af hnoðmör. Gerir alla menn hrausta,“ sagði Nonni á meðan hann jós hnoðmörinni yfir diskinn.

Fréttamaður smakkaði svo hnossgætið. Áferðin og bragðið vakti eðli málsins samkvæmt athygli. Sjón er sögu ríkari.

