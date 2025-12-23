Deildar meiningar um lyktina: „Þetta er byrjendaskata“

Árleg Þorláksmessuveisla fór fram á Ölver í Laugardal í dag þar sem gestir streymdu að til þess að gæða sér á kæstri skötu, þó álitamál væri hve kæst hún ætti að vera. Fréttamaður fetaði í fótspor annarra fréttamanna fréttastofunnar í gegnum árin og gæddi sér á þeirri kæstu í fyrsta sinn.
Ætla má að þúsundir Íslendinga gæði sér árlega á kæstri skötu á Þorláksmessu og þetta árið engin breyting þar á. Þannig fór skötuveisla sem dæmi fram á Ölveri þar sem menn horfa allajafna á enska boltann.
Á Ölver streymdi að fólk í hádeginu þar sem um þrjú hundruð manns mættu í árlega veislu. Lyktin við hlaðborðið var einkar sterk að mati fréttamanns og tökumanns Sýnar.
Ekki þó nógu sterk að mati þeirra allra reyndustu.
„Þetta er svona byrjendaskata myndi ég segja,“ sagði einn gesta.
Hún er ekki nógu kæst?
„Nei þetta er ekki fyrir lengra komna.“
Aðrir voru öllu sáttari og sagði annar gestur að hún væri hreinlega einstaklega góð þetta árið. „Nógu kæst og það sem betra er: Sjóðandi heitir diskar!“
Vinkonur sem fréttastofa ræddi við voru sáttar. „Við höfum ekki alveg verið árlega, annað hvert ár.“
Er hún góð í ár?
„Ja, þeir segja að hún sé svolítið mið en mér finnst hún fín sko.“
Undirritaður fréttamaður sem aldrei á ævinni hafði stigið fæti inn í skötuboð, hvað þá smakkað skötu, ákvað að skera úr um málið og Jón Vilhjálmsson betur þekktur sem Nonni kokkur græjaði máltíð.
„Þetta er trikkið. Vera bara með vel af hnoðmör. Gerir alla menn hrausta,“ sagði Nonni á meðan hann jós hnoðmörinni yfir diskinn.
Fréttamaður smakkaði svo hnossgætið. Áferðin og bragðið vakti eðli málsins samkvæmt athygli. Sjón er sögu ríkari.