Glænýr bóksölulisti: Ólafur Jóhann skákar Arnaldi Jakob Bjarnar skrifar 23. desember 2025 12:06 Arnaldur og Ólafur Jóhann hafa lengi tekist á þegar bóksölulistar eru annars vegar. vísir/vilhelm Söguleg tíðindi er að finna í síðasta bóksölulista Fíbút fyrir þessi jólin. Kvöldsónata Ólafs Jóhanns Ólafssonar er komin í efsta sætið eftir stærstu bóksöluviku ársins. Hann skákar þar Arnaldi Indriðasyni sem hefur verið óskoraður konungur bóksölulistans undanfarin þrjátíu árin eða svo. Út er kominn glænýr bóksölulisti frá Félagi íslenskra bókaútgefenda. Þessi listi má heita aðallistinn og gefur sterkar vísbendingar um hvernig fer þegar upp verður staðið. „Við tökum svo árslistann saman í janúar og skoðum þá 20 mest seldu bækur ársins,“ segir Bryndís Loftsdóttir, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bókaútgefenda. Ævar Þór á toppnum í sölu frá áramótum Það er svo Yrsa Sigurðardóttir sem situr í öðru sæti listans með glæpasöguna Syndafall. Skólastjóri Ævars Þórs Benediktssonar hefur nú vikið úr efsta sætinu enda bókin uppseld víðast hvar á höfuðborgarsvæðinu en nær þó að halda þriðja sæti listans. Arnaldur er svo í fjórða sæti með Tál. Sé litið listans sem tekur til bóksölu frá síðustu áramótum er Ævar Þór þar á toppnum með Skólastjórann, Ólafur Jóhann er þar í öðru sæti með Kvöldsónötuna og þá kemur Arnaldur með Tál. „Ég giska á að salan í desember sé áþekk eða kannski heldur minni en í fyrra. Ég held að því miður séum við ekki að sjá söluaukningu þrátt fyrir metútgáfu skáldverka og afar veglegt barnabókaár,“ segir Bryndís. Forlagið og Bjartur Veröld mega vel við una Hún segir reyndar marga titla hafa verið að seljast upp um helgina svo sala þeirra virðist vera yfir væntingum útgefenda. „Sé litið á uppsafnaða listann sem mælir söluna frá áramótum sést að stóru útgáfurnar, Forlagið og Bjartur Veröld hafa báðar átt ágætis ár, Bjartur Veröld á til dæmis þrjár af fimm mest seldu bókum ársins og Forlagið á ellefu af tuttugu mest seldu bókum ársins.“ Bryndís Loftsdóttir framkvæmdastjóri Félags íslenskra bókaútgefenda rýnir í listana fyrir lesendur Vísis.vísir/vilhelm En hver er sá sem helst hefur komið á óvart á vettvangi bóksölunnar? „Svarti foli þessara jóla verður eiginlega að teljast Salvar Þór skólastjóri sem haldið hefur Bóksölulistanum í gíslingu frá því í október. Í sögu listans hefur ein og sama bókin aldrei verið í efsta sæti listans samfellt í október, nóvember og fyrstu tvær vikur desembermánaðar." Bryndís segir afrekið í raun verulegt því þarna sé um barnabók að ræða og því líklega engar stórar jólagjafasölur til fyrirtækja sem kynt hafa söluna. „Það er svo skemmtileg tilviljun að aðalsöguhetjur tveggja bóka beri nafnið Salvar, Salvar Þór í Skólastjóranum og Salvar Bernódusson í Sjá dagar koma eftir Einar Kárason." 