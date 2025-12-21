Ferðaþjónusta blómstrar í uppsveitum Árnessýslu Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 21. desember 2025 13:03 Rakel Theodórsdóttir, byggðaþróunarfulltrúi uppsveita Árnessýslu var með erindi á fundinum í Friðheimum. Magnús Hlynur Hreiðarsson Mikill hugur er í þeim, sem stunda ferðaþjónustu í uppsveitum Árnessýslu á nýju ári, árinu 2026, enda alltaf ný og ný fyrirtæki að bætast í hóp ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu. Nýlega var haldin opinn morgun fundur með þeim, sem stunda ferðaþjónustu í Uppsveitum Árnessýslu en fundurinn fór fram í Friðheimum í Bláskógabyggð. Nýr byggðaþróunarfulltrúi á svæðinu, Rakel Theodórsdóttir fór m.a. yfir stöðuna og einnig var erindi frá Markaðsstofu Suðurlands. En hvernig metur Rakel stöðu ferðaþjónustunnar á svæðinu? Fundurinn var vel sóttur og mikill hugur í þeim, sem stunda ferðaþjónustu á svæðinu.Magnús Hlynur Hreiðarsson „Ég met hana góða en ég væri samt til í að sjá ferðamenn staldra lengur við hérna í uppsveitunum. Við erum komin með mikið úrval af ferðaþjónustufyrirtækjum og afþreyingu, matsölustöðum og gistingu og þess háttar, þannig að við hvetjum ferðamenn til þess að koma í uppsveitirnar og dvelja hjá okkur þrjár til fjórar nætur að lágmarki,” segir Rakel. Rakel segir alltaf einhver ný ferðaþjónustufyrirtæki að bætast við í hóp ferðaþjónustufyrirtækja. Rakel Theodórsdóttir, byggðaþróunarfulltrúi uppsveita Árnessýslu var með erindi á fundinum í Friðheimum.Magnús Hlynur Hreiðarsson „Það nýjasta er Laugarás Lagoon þannig að við erum að sjá hérna heilmikla aukningu, líka bara af íslenskum ferðamönnum með opnunni á því og það verður farsælt trúi ég”, bætir Rakel við. Og hvernig leggst árið 2026 í Rakel? „Mjög vel, sérstaklega nýtekin við þessu starfi, byggðaþróunarfulltrúi Uppsveita Árnessýslu en ég er nú bara búin að vera átta vikur í starfi en er mjög spennt fyrir framhaldinu,” segir Rakel. Ferðaþjónustuaðilar í uppsveitum Árnessýslu mættu á fundinn og tjáðu sig um stöðuna greinarinnar.Magnús Hlynur Hreiðarsson Bláskógabyggð Ferðaþjónusta Mest lesið Sextán ára fékk greitt fyrir að færa Epstein stúlkur Erlent Milljónir til almannatengla og átta sinnum meira en í fyrra Innlent Hljóti að vera komið að því að skoða öryggisgæslu við skóla Innlent Systir og amma drengs í meðferð létust í Suður-Afríku Innlent „Þetta er bara ljótt“ Innlent Eyjólfur í orlof og Inga þrefaldur ráðherra Innlent „En hver sagði að þetta ætti að vera auðvelt?“ Innlent Ljósmyndir horfnar úr Epstein-skjölunum, þar á meðal ein af Trump Erlent Grunuð um að koma til landsins til að brjóta á öldruðum Innlent Sex hundruð miðar á vettvangi morðsins: „Fokking hálfvita fífl bæði tvö!!!!“ Innlent Fleiri fréttir Ferðaþjónusta blómstrar í uppsveitum Árnessýslu „Þetta er bara ljótt“ Hljóti að vera komið að því að skoða öryggisgæslu við skóla Ætlar að skýra hvenær rjúfa megi þagnarskyldu Þagnarskylda heilbrigðisstarfsfólks og öryggisgæsla við grunnskóla Eyjólfur í orlof og Inga þrefaldur ráðherra Vegagerðin segir flóðin í Vík fyrirséð Fjölmiðlar, bókmenntir og hægrimennska á Sprengisandi „En hver sagði að þetta ætti að vera auðvelt?“ Milljónir til almannatengla og átta sinnum meira en í fyrra Grunuð um að koma til landsins til að brjóta á öldruðum Leggja hald á skip á alþjóðahafsvæði undan ströndum Venesúela Bindur vonir við Vor til vinstri Systir og amma drengs í meðferð létust í Suður-Afríku „Við erum pottþétt að koma út í mínus, hversu miklum vitum við ekki“ „Þetta er alveg ásættanlegur samningur“ Deildi nöfnum skjólstæðinga á Instagram Íslendingar þægileg fórnarlömb fyrir vasaþjófa „Að öllu óbreyttu mun þjóðvegurinn fara í sundur“ Vonbrigði í Vík og rýnt í Epstein-skjölin Morgundagurinn sá stysti á árinu Langtímaleigan 23 þúsund krónum dýrari á ári Grenjandi rigning og hífandi rok á aðfangadag Reyndi að komast inn á lögreglustöð með fíkniefni Svona á að raða í uppþvottavélina „Verður vonandi til að styrkja íslensku einkareknu miðlana“ Talinn hafa komið til landsins til að stela Snorkstelpan snýr aftur eftir ágreining um höfundarrétt Framlög til einkarekinna fjölmiðla næstum tvöfaldast Meðferð við spilafíkn loks niðurgreidd af Sjúkratryggingum Sjá meira