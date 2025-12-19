Það voru fáklæddir barþjónar sem tóku á móti gestum í Bíó Paradís síðustu helgi þegar spánýr kokteilabar opnaði í bíóinu. Nafnið hringir eflaust bjöllum hjá mörgum en barinn heitir Regnboginn líkt og kvikmyndahúsið á Hverfisgötu hét um árabil.
Í tilkynningu frá rekstraraðilum um málið segir að með nafngiftinni sé ætlunin að heiðra gamla kvikmyndahúsið sem eldri kynslóðir á Íslandi muna vel eftir, og var opnað við Hverfisgötu á annan í jólum árið 1977.
Húsfyllir var á opnun kokteilabarsins og fjöldi góðra gesta naut þess að smakka fallega drykki og spjalla saman í innri sal Bíó Paradísar þar sem söguleg kvikmyndaplaköt þekja veggina.
Hönnuður þessa litríka bars er Sigga Maija, fatahönnuður en hún býr yfir fjölbreyttri starfsreynslu úr lista- og menningarlífinu. Það var stuð og stemning á föstudagskvöldinu í Bíó Paradís en sama kvöld fór fram partýsýning á jólahasarmyndinni Die Hard sem sló í gegn enn eitt árið.