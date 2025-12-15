Innlent

Aðal­steinn gefur kost á sér í oddvitasæti og fer í leyfi

Árni Sæberg skrifar
Aðalsteinn Leifsson gefur kost á sér sem oddviti Viðreisnar í Reykjavík.
Aðalsteinn Leifsson gefur kost á sér sem oddviti Viðreisnar í Reykjavík. Vísir/Arnar

Aðalsteinn Leifsson, aðstoðarmaður utanríkisráðherra og varaþingmaður Viðreisnar, gefur kost á sér til að leiða lista Viðreisnar í borgarstjórnarkosningum í Reykjavík í vor. Hann mun taka sér launalaust leyfi frá utanríkisráðuneytinu á sama tíma.

Í fréttatilkynningu þess efnis frá Aðalsteini segir að hann hafi víðtæka reynslu úr stjórnsýslu, alþjóðamálum og akademíu. Hann hafi meðal annars gegnt embætti ríkissáttasemjara, verið lektor og leitt MBA-námið í Háskólanum í Reykjavík auk þess að starfa sem skrifstofustjóri hjá EFTA í Genf og Brussel.

Hann hafi jafnframt tekið þátt í fjölmörgum umbótaverkefnum í gegnum tíðina, til dæmis sem stjórnarformaður Fjármálaeftirlitisins eftir efnhagshrunið og í faglegri stjórn sem tók þátt í að snúa rekstri Orkuveitu Reykjavíkur til betri vegar.

„Það er sterkt ákall um breytingar í Reykjavík með áherslu á grunnþjónustu. Við þurfum að til í rekstri og setja meiri áherslu á grunn- og leikskóla sem og skipulags- og húsnæðismál. Við getum gert svo mikið betur,“ segir hann.

Leiðtogaprófkjör Viðreisnar fari fram 31. janúar næstkomandi og sé opið öllum íbúum Reykjavíkur, sem hafi verið skráð í flokkinn þrjá daga fyrir prófkjörið.

Viðreisn Sveitarstjórnarmál Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið