Aðalsteinn gefur kost á sér í oddvitasæti og fer í leyfi Árni Sæberg skrifar 15. desember 2025 14:41 Aðalsteinn Leifsson gefur kost á sér sem oddviti Viðreisnar í Reykjavík. Vísir/Arnar Aðalsteinn Leifsson, aðstoðarmaður utanríkisráðherra og varaþingmaður Viðreisnar, gefur kost á sér til að leiða lista Viðreisnar í borgarstjórnarkosningum í Reykjavík í vor. Hann mun taka sér launalaust leyfi frá utanríkisráðuneytinu á sama tíma. Í fréttatilkynningu þess efnis frá Aðalsteini segir að hann hafi víðtæka reynslu úr stjórnsýslu, alþjóðamálum og akademíu. Hann hafi meðal annars gegnt embætti ríkissáttasemjara, verið lektor og leitt MBA-námið í Háskólanum í Reykjavík auk þess að starfa sem skrifstofustjóri hjá EFTA í Genf og Brussel. Hann hafi jafnframt tekið þátt í fjölmörgum umbótaverkefnum í gegnum tíðina, til dæmis sem stjórnarformaður Fjármálaeftirlitisins eftir efnhagshrunið og í faglegri stjórn sem tók þátt í að snúa rekstri Orkuveitu Reykjavíkur til betri vegar. „Það er sterkt ákall um breytingar í Reykjavík með áherslu á grunnþjónustu. Við þurfum að til í rekstri og setja meiri áherslu á grunn- og leikskóla sem og skipulags- og húsnæðismál. Við getum gert svo mikið betur," segir hann. Leiðtogaprófkjör Viðreisnar fari fram 31. janúar næstkomandi og sé opið öllum íbúum Reykjavíkur, sem hafi verið skráð í flokkinn þrjá daga fyrir prófkjörið.