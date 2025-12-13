Tómas Bent og félagar með sex stiga forystu á toppnum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. desember 2025 21:56 Tómas Bent Magnússon fagnar Claudio Braga eftir að sá síðarnefndi kom Hearts í 1-0 í leiknum í kvöld. Getty/Andrew Milligan Tómas Bent Magnússon og félagar í Hearts eru í fínum málum á toppi skosku úrvalsdeildarinnar eftir 2-0 útisigur á Falkirk í kvöld. Taflan lítur þó betur út en hún er í raun og veru. Hearts er vissulega með sex stigum meira en Celtic en Celtic-menn eiga hins vegar tvo leiki inni. Þetta var annar sigur Hearts í röð eftir að liðið náði aðeins í aðeins þrjú stig af tólf mögulegum í fjórum leikjum þar á undan. Það leit út fyrir að Hearts-menn væru að henda þessu frá sér en þeir hafa sýnt og sannað annað með því að vinna Celtic á útivelli í síðasta leik og fylgja því síðan eftir með öðrum útisigri í kvöld. Tómas Bent var í byrjunarliðinu og fékk að líta gula spjaldið á 28. mínútu. Þá var staðan orðin 1-0 eftir að Claudio Braga kom liðinu í 1-0 strax á annarri mínútu. Þannig var staðan þar til á 77. mínútu þegar Stephen Kingsley bætti við öðru marki. Það var lokamark leiksins. Skoski boltinn Mest lesið Kjartan Atli lætur af störfum Körfubolti „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ Enski boltinn Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Fótbolti Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Enski boltinn Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Enski boltinn Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum Enski boltinn Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Fótbolti Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Enski boltinn Körfuboltakvöld í áfalli yfir vörn Álftaness: „Bara kjánalegt að horfa á þetta“ Körfubolti Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik Íslenski boltinn Fleiri fréttir Tómas Bent og félagar með sex stiga forystu á toppnum „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Evrópumeistararnir í vandræðum með botnliðið Raphinha reddaði málunum fyrir Börsunga Brynjólfur með langþráð mark Í beinni: Arsenal - Wolves | Toppliðið tekur á móti botnliðinu Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Viktor Bjarki skoraði enn eitt markið Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Cecilía fagnaði stórsigri gegn erkifjendunum Vigdís Lilja lét toppsætið af hendi Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Katla í markaskónum og Ingibjörg hélt hreinu Stöngin inn hjá Ásdísi skilaði sigri Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Þjálfari meistaranna á hálum ís Axel verður áfram hjá Aftureldingu 38 ára Jamie Vardy að skrifa söguna fyrir enska leikmenn á Ítalíu Launað ríkulega fyrir að koma Norðmönnum á HM Sjá meira