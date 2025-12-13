Brynjólfur með langþráð mark Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. desember 2025 19:40 Brynjólfur Willumsson fagnar marki sínu í kvöld því fyrsta í hollensku deildinni síðan í lok ágúst. Getty/COR LASKER Íslenski landsliðsframherjinn Brynjólfur Willumsson skoraði annað mark Groningen í kvöld í góðum 3-0 heimasigri á Volendam í hollensku deildinni. Þetta var mjög langþráð mark hjá Brynjólfi því hann hafði ekki skorað í sjö leikjum í röð í deildinni. Brynjólfur skoraði markið sitt á 74. mínútu eftir stoðsendingu frá Thom van Bergen en Stije Resink hafði komið heimamönnum í 1-0 á 38. mínútu. Brynjólfur fór af velli strax eftir markið. Groningen bjó að því að vera manni fleiri frá 28. mínútu þegar Mawouna Amevor fékk beint rautt spjald. Þriðja mark liðsins skoraði Resink úr vítaspyrnu undir lok leiksins. Síðasta mark Brynjólfs á undan þessu kom í sigri á Heracles Almelo í lok ágúst. Brynjólfur skoraði fimm mörk í fyrstu fjórum leikjunum og var þá markahæsti maður deildarinnar. Síðan þá hefur ekkert gengið hjá honum upp við markið en hann meiddist í landsliðsverkefni og missti af leikjum eftir það. Brynjólfur var í byrjunarliði í dag og er vonandi búinn að finna skotskóna á ný. Groningen fór upp í fimmta sætið með þessum sigri. Hollenski boltinn Mest lesið Kjartan Atli lætur af störfum Körfubolti Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Fótbolti „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ Enski boltinn Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Enski boltinn Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Enski boltinn Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Fótbolti Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Enski boltinn Körfuboltakvöld í áfalli yfir vörn Álftaness: „Bara kjánalegt að horfa á þetta“ Körfubolti Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Fótbolti Spara margar milljónir vegna ráðningar Rúnars Handbolti Fleiri fréttir „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Evrópumeistararnir í vandræðum með botnliðið Raphinha reddaði málunum fyrir Börsunga Brynjólfur með langþráð mark Í beinni: Arsenal - Wolves | Toppliðið tekur á móti botnliðinu Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Viktor Bjarki skoraði enn eitt markið Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Cecilía fagnaði stórsigri gegn erkifjendunum Vigdís Lilja lét toppsætið af hendi Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Katla í markaskónum og Ingibjörg hélt hreinu Stöngin inn hjá Ásdísi skilaði sigri Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Þjálfari meistaranna á hálum ís Axel verður áfram hjá Aftureldingu 38 ára Jamie Vardy að skrifa söguna fyrir enska leikmenn á Ítalíu Launað ríkulega fyrir að koma Norðmönnum á HM Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH Sjá meira