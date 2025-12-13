Cecilía fagnaði stórsigri gegn erkifjendunum Ágúst Orri Arnarson skrifar 13. desember 2025 15:56 Cecilía Rán Rúnarsdóttir var sigruð í upphafi leiks en átti síðan þrjár góðar vörslur. Getty Cecilía Rán Rúnarsdóttir stóð milli stanganna í 5-1 sigri Inter gegn AC í nágrannaslag Mílanó liðanna í 9. umferð ítölsku úrvalsdeildarinnar. Inter lenti undir snemma en jafnaði leikinn skömmu síðar og þannig stóðu leikar þegar liðin gengu til búningsherbergja í hálfleik. Seinni hálfleikurinn var svo algjörlega í eigu Inter, sem setti þrjú mörk á fyrstu tuttugu mínútum seinni hálfleiks og innsiglaði svo 1-5 sigur undir lok leiks. Tessa Wullaert átti stærstan þátt í sigrinum en hún lagði upp fjögur af fimm mörkum Inter. Kayleigh van Dooren var konan sem sigraði Cecilíu í upphafi leiks en landsliðsmarkmaðurinn átti síðan þrjár góðar vörslur síðar í leiknum. Sigurinn kemur Inter upp í fjórða sæti ítölsku deildarinnar, tveimur stigum frá Fiorentina og Juventus. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir sat allan leikinn á varamannabekknum, sem verður að teljast furðuleg ákvörðun ef ekki er um meiðsli að ræða því hún er alla jafnan í byrjunarliðinu og hafði lagt upp þrjú mörk í síðustu tveimur leikjum fyrir þennan. Ítalski boltinn Mest lesið Kjartan Atli lætur af störfum Körfubolti Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Fótbolti Í beinni: Liverpool - Brighton | Reyna að lægja öldurnar í ólgusjó Enski boltinn Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Fótbolti Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Enski boltinn Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Fótbolti Körfuboltakvöld í áfalli yfir vörn Álftaness: „Bara kjánalegt að horfa á þetta“ Körfubolti Spara margar milljónir vegna ráðningar Rúnars Handbolti Fimmtugur og fúlskeggjaður Svíi stal senunni á HM Sport Stjarna Guðjóns fer varlega og mun ekki mæta Íslandi á EM Handbolti Fleiri fréttir Cecilía fagnaði stórsigri gegn erkifjendunum Vigdís Lilja lét toppsætið af hendi Í beinni: Chelsea - Everton | Von á hörku leik á Brúnni Í beinni: Liverpool - Brighton | Reyna að lægja öldurnar í ólgusjó Katla í markaskónum og Ingibjörg hélt hreinu Stöngin inn hjá Ásdísi skilaði sigri Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Þjálfari meistaranna á hálum ís Axel verður áfram hjá Aftureldingu 38 ára Jamie Vardy að skrifa söguna fyrir enska leikmenn á Ítalíu Launað ríkulega fyrir að koma Norðmönnum á HM Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH Sólin komin upp á ný hjá Selmu Sól eftir krefjandi ár Isak tæpur og Gakpo frá Freyr ekki hrifinn af „hrokafullum dómara“ Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Breytti um nafn til að „sýna þeim fingurinn“ „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ Saka FIFA um okurverð á miðum á HM næsta sumar „Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“ Fanndís kveður sviðið: „Ég er búin að fella nokkur tár“ Kærasta Haaland hefur fengið nóg Sjá meira