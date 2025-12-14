David Silva: Ég var sá fyrsti sem Beckham vildi fá til Inter Miami Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. desember 2025 06:32 David Silva á tíma sínum sem leikmaður Manchester City þar sem hann vann fjóra Englandsmeistaratitla. EPA-EFE/Shaun Botterill Spænska goðsögnin David Silva hefur upplýst að hann hafi hafnað því að ganga til liðs við Inter Miami eftir að hafa yfirgefið Manchester City árið 2020. Eftir tíu tímabil á Etihad kaus Silva að snúa aftur í La Liga og spila með Real Sociedad, þar sem hann lagði skóna á hilluna árið 2023 eftir að hafa slitið krossband. „Ég var sá fyrsti sem fékk tilboð frá Inter Miami,“ sagði Silva, 39 ára, í hlaðvarpinu El Camino de Mario. „Ég hitti [forseta Inter Miami, David] Beckham í Manchester, en ég sagði honum að ég vildi enn keppa í Evrópu. Svo fékk ég mörg önnur tilboð: Japan og Katar, en þá setti ég einkalífið í forgang og fannst ég mjög tilbúinn að keppa,“ sagði Silva. Silva: 'I was the first' to receive Miami offerFormer Spain midfielder David Silva has revealed he turned down a move to Inter Miami after leaving Manchester City in 2020.https://t.co/cgy8wI941R— ESPN Soccer (@ESPNsoccer) December 12, 2025 Silva, sem varð heimsmeistari með Spáni árið 2010 og Evrópumeistari 2008 og 2012, lítur stoltur til baka á tíma sinn á Englandi. Aðspurður hvort hann hefði viljað spila fyrir Barcelona sagði fyrrverandi stjarna Valencia: „Hver hefði ekki viljað það en besta ákvörðunin sem ég tók var að fara til City. Ég átti tíu stórkostleg ár þar. Fólkið kom ótrúlega vel fram við mig, við unnum allt, liðið var að batna og svo er það England, sem hefur eitthvað öðruvísi,“ sagði Silva. „Ég veit ekki hvað það er, en það er eitthvað öðruvísi við fótboltann þar. Hann er eins og trúarbrögð fyrir þeim. Það tók mig nokkra mánuði að aðlagast því á milli heimsmeistaramótsins og frísins hafði ég ekki tíma til að æfa. Ég horfði á þá spila og hugsaði: ‚Annaðhvort kem ég mér í form eða þetta er búið,“ sagði Silva „Ég talaði við stjórann, sagði honum að ég væri ekki tilbúinn og hann kom mér smátt og smátt inn í liðið,“ sagði Silva. Silva skoraði 77 mörk í 436 leikjum fyrir City og vann fjóra Englandsmeistaratitla, tvo FA-bikara og fimm deildabikara á tíma sínum á Etihad. Bandaríski fótboltinn Mest lesið Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag Enski boltinn „Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“ Fótbolti Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum Enski boltinn Körfuboltakvöld: Tilþrif tímabilsins til þessa Körfubolti „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Enski boltinn „Stundum þarf maður heppni“ Enski boltinn Lunga NFL-stjörnu féll saman eftir nálastungumeðferð Sport Elsti maðurinn til að vinna leik á HM í pílu Sport David Silva: Ég var sá fyrsti sem Beckham vildi fá til Inter Miami Fótbolti Jónína Þórdís gældi við þrennuna og Ármann fór áfram í bikarnum Körfubolti Fleiri fréttir David Silva: Ég var sá fyrsti sem Beckham vildi fá til Inter Miami Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag „Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“ „Stundum þarf maður heppni“ Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum Tómas Bent og félagar með sex stiga forystu á toppnum „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Evrópumeistararnir í vandræðum með botnliðið Raphinha reddaði málunum fyrir Börsunga Brynjólfur með langþráð mark Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Viktor Bjarki skoraði enn eitt markið Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Cecilía fagnaði stórsigri gegn erkifjendunum Vigdís Lilja lét toppsætið af hendi Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Katla í markaskónum og Ingibjörg hélt hreinu Stöngin inn hjá Ásdísi skilaði sigri Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Sjá meira