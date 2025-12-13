Katla í markaskónum og Ingibjörg hélt hreinu Ágúst Orri Arnarson skrifar 13. desember 2025 13:54 Landsliðskonurnar stóðu sig vel með sínum liðum. Katla Tryggvadóttir skoraði fyrsta mark Fiorentina í 3-1 sigri á útivelli gegn FC Como. Ingibjörg Sigurðardóttir sinnti sínum varnarskyldum vel fyrir Freiburg í markalausu jafntefli gegn Essen. Fiorentina lenti undir en Katla jafnaði metinn rétt fyrir hálfleik, í leik liðanna í 9. umferð ítölsku úrvalsdeildarinnar. Hún lagði svo upp mark fyrir Michela Catena sem kom Fiorentina yfir og Michela innsiglaði 3-1 sigur með sínu öðru marki skömmu síðar. Fiorentina komst með sigrinum upp í annað sæti deildarinnar, jafnt Juventus að stigum en með betri markatölu, og nú aðeins tveimur stigum frá toppliði Roma. Katla hefur staðið sig vel á sínu fyrsta tímabili á Ítalíu. Þrátt fyrir að hafa aðeins byrjað tvo af þeim sex leikjum sem hún hefur komið við sögu hefur henni tekist að skora tvö mörk og leggja upp eitt til viðbótar. View this post on Instagram Ingibjörg Sigurðardóttir átti öflugan leik í öftustu línu Freiburg. Miðvörðurinn spilaði allan leikinn og vann boltann þrisvar af andstæðing í hættulegri stöðu. Stigið sem Freiburg fékk fyrir þetta markalausa jafntefli kom liðinu upp í fimmta sæti deildarinnar, sex stigum frá þriðja sætinu sem gefur Meistaradeild á næsta ári. View this post on Instagram Þýski boltinn Portúgalski boltinn Mest lesið Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Fótbolti Kjartan Atli lætur af störfum Körfubolti Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Fótbolti Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Enski boltinn Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Fótbolti Körfuboltakvöld í áfalli yfir vörn Álftaness: „Bara kjánalegt að horfa á þetta“ Körfubolti Spara margar milljónir vegna ráðningar Rúnars Handbolti Fimmtugur og fúlskeggjaður Svíi stal senunni á HM Sport Stjarna Guðjóns fer varlega og mun ekki mæta Íslandi á EM Handbolti Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Enski boltinn Fleiri fréttir Katla í markaskónum og Ingibjörg hélt hreinu Stöngin inn hjá Ásdísi skilaði sigri Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Þjálfari meistaranna á hálum ís Axel verður áfram hjá Aftureldingu 38 ára Jamie Vardy að skrifa söguna fyrir enska leikmenn á Ítalíu Launað ríkulega fyrir að koma Norðmönnum á HM Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH Sólin komin upp á ný hjá Selmu Sól eftir krefjandi ár Isak tæpur og Gakpo frá Freyr ekki hrifinn af „hrokafullum dómara“ Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Breytti um nafn til að „sýna þeim fingurinn“ „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ Saka FIFA um okurverð á miðum á HM næsta sumar „Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“ Fanndís kveður sviðið: „Ég er búin að fella nokkur tár“ Kærasta Haaland hefur fengið nóg Girti niður um liðsfélagann í markafagni Sjáðu mark Kristins frá miðju og hin sem skiluðu sextíu milljónum í kassann Freyr pirraður eftir rautt spjald á erfiðu kvöldi „Ekki fallegt en mjög sætt engu að síður“ Sjá meira