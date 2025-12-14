Fótbolti

Þjálfari Orra Steins látinn fara

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Orri Steinn Óskarsson náði aðeins að spila þrjá leiki í upphafi tímabils áður en hann meiddist. Hann stefnir á endurkomu fljótlega og mun gera það undir stjórn nýs þjálfara. 
Landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson mun senn snúa aftur á knattspyrnuvöllinn með Real Sociedad og það mun hann gera undir stjórn nýs þjálfara. Sergio Francisco hefur verið látinn fara frá félaginu sökum slæms gengis.

Francisco og tryggur aðstoðarmaður hans, Iosu Rivas, tóku við störfum hjá aðalliðinu í sumar eftir að hafa stýrt ungmennaliðum Real Sociedad við góðan árangur.

Árangurinn með aðalliðinu hefur hins vegar verið fyrir neðan væntingar stjórnenda en liðið hefur aðeins safnað sextán stigum í sextán leikjum og situr rétt fyrir ofan fallsvæðið í spænsku úrvalsdeildinni. 

Tap gegn Girona á föstudag, hið þriðja í röð, reyndist kornið sem fyllti mælinn. Neyðarfundur var haldinn af stjórnendum í gær og Francisco var látinn fara í morgun.

Jon Ansotegi, sem tók við ungmennaliðinu af Francisco, mun taka tímabundið við störfum aðalþjálfara meðan leitað er að eftirmanni.

Fjögur nöfn hafa verið nefnd sem líklegir arftakar en það eru Thiago Motta, Pellegrino Matarozza, Luis García Plaza og Francisco Javier García Pimienta. Líklegast þykir að annar hvor Ítalinn, Motta eða Matarozza, verði fyrir valinu, fram yfir Spánverjana tvo.

Orri Steinn Óskarsson hefur lítið sem ekkert spilað með liðinu á tímabilinu og missti einnig af allri undankeppni HM með íslenska landsliðinu.

Meiðsli í læri hafa haldið honum frá keppni en Orri stefnir að langþráðri endurkomu þegar Real Sociedad mætir Levante næsta laugardag.

Eftir þann leik tekur við stutt jólafrí eða þar til að Real Sociedad tekur á móti Atlético Madrid 4. janúar. Liðið mun að öllum líkindum spila undir stjórn nýs þjálfara í þeim leik.

