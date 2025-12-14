Þjálfari Orra Steins látinn fara Ágúst Orri Arnarson skrifar 14. desember 2025 11:21 Orri Steinn Óskarsson náði aðeins að spila þrjá leiki í upphafi tímabils áður en hann meiddist. Hann stefnir á endurkomu fljótlega og mun gera það undir stjórn nýs þjálfara. Getty/Juan Manuel Serrano Landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson mun senn snúa aftur á knattspyrnuvöllinn með Real Sociedad og það mun hann gera undir stjórn nýs þjálfara. Sergio Francisco hefur verið látinn fara frá félaginu sökum slæms gengis. Francisco og tryggur aðstoðarmaður hans, Iosu Rivas, tóku við störfum hjá aðalliðinu í sumar eftir að hafa stýrt ungmennaliðum Real Sociedad við góðan árangur. Árangurinn með aðalliðinu hefur hins vegar verið fyrir neðan væntingar stjórnenda en liðið hefur aðeins safnað sextán stigum í sextán leikjum og situr rétt fyrir ofan fallsvæðið í spænsku úrvalsdeildinni. Tap gegn Girona á föstudag, hið þriðja í röð, reyndist kornið sem fyllti mælinn. Neyðarfundur var haldinn af stjórnendum í gær og Francisco var látinn fara í morgun. Jon Ansotegi, sem tók við ungmennaliðinu af Francisco, mun taka tímabundið við störfum aðalþjálfara meðan leitað er að eftirmanni. Fjögur nöfn hafa verið nefnd sem líklegir arftakar en það eru Thiago Motta, Pellegrino Matarozza, Luis García Plaza og Francisco Javier García Pimienta. Líklegast þykir að annar hvor Ítalinn, Motta eða Matarozza, verði fyrir valinu, fram yfir Spánverjana tvo. Fráfarandi þjálfarinn Sergio Francisco sá Orra fyrir sér í stóru hlutverki en hann hefur eiginlega ekkert getað spilað. getty Orri Steinn Óskarsson hefur lítið sem ekkert spilað með liðinu á tímabilinu og missti einnig af allri undankeppni HM með íslenska landsliðinu. Meiðsli í læri hafa haldið honum frá keppni en Orri stefnir að langþráðri endurkomu þegar Real Sociedad mætir Levante næsta laugardag. Eftir þann leik tekur við stutt jólafrí eða þar til að Real Sociedad tekur á móti Atlético Madrid 4. janúar. Liðið mun að öllum líkindum spila undir stjórn nýs þjálfara í þeim leik. Spænski boltinn Mest lesið Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag Enski boltinn John Cena hættur að glíma Sport „Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“ Fótbolti Segir Norðmönnum að setja hana í karlalandsliðið sitt Handbolti Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö Enski boltinn Lunga NFL-stjörnu féll saman eftir nálastungumeðferð Sport Valin kona ársins í akstursíþróttum á sautján ára afmælisdaginn Formúla 1 Hundrað ára vaxtarræktarkappi Sport Völsungar ráða ævintýramann sem þjálfara Sport David Silva: Ég var sá fyrsti sem Beckham vildi fá til Inter Miami Fótbolti Fleiri fréttir Þjálfari Orra Steins látinn fara Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö David Silva: Ég var sá fyrsti sem Beckham vildi fá til Inter Miami Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag „Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“ „Stundum þarf maður heppni“ Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum Tómas Bent og félagar með sex stiga forystu á toppnum „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Evrópumeistararnir í vandræðum með botnliðið Raphinha reddaði málunum fyrir Börsunga Brynjólfur með langþráð mark Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Viktor Bjarki skoraði enn eitt markið Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Cecilía fagnaði stórsigri gegn erkifjendunum Vigdís Lilja lét toppsætið af hendi Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Katla í markaskónum og Ingibjörg hélt hreinu Stöngin inn hjá Ásdísi skilaði sigri Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu Sjá meira