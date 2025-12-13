Evrópumeistararnir í vandræðum með botnliðið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. desember 2025 20:03 Desire Doue skoraði þriðja mark Paris Saint-Germain í leiknum i kvöld. Getty/ Xavier Laine Paris Saint Germain sótti þrjú stig á heimavöll botnliðsins og komst um leið upp í toppsæti frönsku deildarinnar. PSG vann leikinn á endanum 3-2 eftir að heimamenn í Metz náðu að minnka muninn í eitt mark tíu mínútum fyrir leikslok. Goncalo Ramos kom PSG í 1-0 á 31. mínútu og Quentin Ndjantou bætti við öðru marki átta mínútum síðar. Jessy Deminguet minnkaði muninn í 2-1 á 42. mínútu. Désiré Doué kom inn á sem varamaður í hálfleik og kom PSG í 3-1 á 63. mínútu. Það stefndi í öruggan sigur. Heimamenn gátust ekki upp og Giorgi Tsitaishvili minnkaði muninn í 3-2 á 81. mínútu. Nær komust þeir ekki og Parísarliðið endurheimti toppsætið með því að komast tveimur stigum yfir Lens sem á leik inni. Metz situr í botnsæti deildarinnar með aðeins þrjá sigra í sextán leikjum og markatöluna 17-37. Franski boltinn Mest lesið Kjartan Atli lætur af störfum Körfubolti Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Fótbolti „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ Enski boltinn Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Enski boltinn Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Enski boltinn Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Fótbolti Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Enski boltinn Körfuboltakvöld í áfalli yfir vörn Álftaness: „Bara kjánalegt að horfa á þetta“ Körfubolti Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Fótbolti Spara margar milljónir vegna ráðningar Rúnars Handbolti Fleiri fréttir „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Evrópumeistararnir í vandræðum með botnliðið Raphinha reddaði málunum fyrir Börsunga Brynjólfur með langþráð mark Í beinni: Arsenal - Wolves | Toppliðið tekur á móti botnliðinu Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Viktor Bjarki skoraði enn eitt markið Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Cecilía fagnaði stórsigri gegn erkifjendunum Vigdís Lilja lét toppsætið af hendi Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Katla í markaskónum og Ingibjörg hélt hreinu Stöngin inn hjá Ásdísi skilaði sigri Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Þjálfari meistaranna á hálum ís Axel verður áfram hjá Aftureldingu 38 ára Jamie Vardy að skrifa söguna fyrir enska leikmenn á Ítalíu Launað ríkulega fyrir að koma Norðmönnum á HM Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH Sjá meira