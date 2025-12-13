Fótbolti

Raphinha reddaði málunum fyrir Börsunga

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Raphinha fagnar fyrsta marki sínu í kvöld með liðsfélaga sínum Lamine Yamal.
Barcelona náði sjö stiga forystu á Real Madrid eftir 2-0 sigur á Osasuna á nýja Nývangi í sænsku deildinni í kvöld.

Börsungar þurftu að bíða eftir mörkunum sínum en þau bæði skoraði Raphinha á síðustu tuttugu mínútum leiksins.

Ferran Torres kom Barcelona yfir á 23. mínútu en það mark var dæmt af vegna rangstöðu.

Raphinha fékk aftur á móti markið sitt gilt á 70. mínútu en hann skoraði þá eftir sendingu frá Pedri og Brasilíumaðurinn þrumaði frábæru skoti í hægra hornið neðst fyrir utan teig.

Osasuna hélt í stutta stund að þeir hefðu jafnað en dómarinn dæmdi markið strax af eftir að brotið var á Garcia þegar hann reyndi að ná boltanum, augnabliki áður en Herrando skoraði.

Raphinha bætti síðan við öðru marki á 86. mínútu og gylltryggði sigurinn. Brassinn potaði boltanum inn á fjærstöng eftir að varnarmanni tókst ekki að hreinsa frá.

Barcelona voru verðskuldaðir sigurvegarar, með xG upp á 2,61 og hefðu getað bætt við fleiri mörkum, á meðan Osasuna skapaði litla ógn og var aðeins með 0,37 í xG.

Úrslitin þýða að Barcelona er með sjö stiga forskot á Real Madrid í öðru sæti, sem á leik til góða. Osasuna fellur niður í 16. sæti, með jafnmörg stig og Girona í 18. sæti, sem er í fallsæti.

