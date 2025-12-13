Raphinha reddaði málunum fyrir Börsunga Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. desember 2025 19:51 Raphinha fagnar fyrsta marki sínu í kvöld með liðsfélaga sínum Lamine Yamal. Getty/Alex Caparros Barcelona náði sjö stiga forystu á Real Madrid eftir 2-0 sigur á Osasuna á nýja Nývangi í sænsku deildinni í kvöld. Börsungar þurftu að bíða eftir mörkunum sínum en þau bæði skoraði Raphinha á síðustu tuttugu mínútum leiksins. Ferran Torres kom Barcelona yfir á 23. mínútu en það mark var dæmt af vegna rangstöðu. Raphinha fékk aftur á móti markið sitt gilt á 70. mínútu en hann skoraði þá eftir sendingu frá Pedri og Brasilíumaðurinn þrumaði frábæru skoti í hægra hornið neðst fyrir utan teig. Osasuna hélt í stutta stund að þeir hefðu jafnað en dómarinn dæmdi markið strax af eftir að brotið var á Garcia þegar hann reyndi að ná boltanum, augnabliki áður en Herrando skoraði. Raphinha bætti síðan við öðru marki á 86. mínútu og gylltryggði sigurinn. Brassinn potaði boltanum inn á fjærstöng eftir að varnarmanni tókst ekki að hreinsa frá. Barcelona voru verðskuldaðir sigurvegarar, með xG upp á 2,61 og hefðu getað bætt við fleiri mörkum, á meðan Osasuna skapaði litla ógn og var aðeins með 0,37 í xG. Úrslitin þýða að Barcelona er með sjö stiga forskot á Real Madrid í öðru sæti, sem á leik til góða. Osasuna fellur niður í 16. sæti, með jafnmörg stig og Girona í 18. sæti, sem er í fallsæti. Spænski boltinn Mest lesið Kjartan Atli lætur af störfum Körfubolti Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Fótbolti „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ Enski boltinn Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Enski boltinn Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Enski boltinn Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Fótbolti Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Enski boltinn Körfuboltakvöld í áfalli yfir vörn Álftaness: „Bara kjánalegt að horfa á þetta“ Körfubolti Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Fótbolti Spara margar milljónir vegna ráðningar Rúnars Handbolti Fleiri fréttir „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Evrópumeistararnir í vandræðum með botnliðið Raphinha reddaði málunum fyrir Börsunga Brynjólfur með langþráð mark Í beinni: Arsenal - Wolves | Toppliðið tekur á móti botnliðinu Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Viktor Bjarki skoraði enn eitt markið Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Cecilía fagnaði stórsigri gegn erkifjendunum Vigdís Lilja lét toppsætið af hendi Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Katla í markaskónum og Ingibjörg hélt hreinu Stöngin inn hjá Ásdísi skilaði sigri Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Þjálfari meistaranna á hálum ís Axel verður áfram hjá Aftureldingu 38 ára Jamie Vardy að skrifa söguna fyrir enska leikmenn á Ítalíu Launað ríkulega fyrir að koma Norðmönnum á HM Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH Sjá meira