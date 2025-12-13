Viktor Bjarki skoraði enn eitt markið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. desember 2025 18:55 Viktor Bjarki Daðason hefur nú skorað sex mörk fyrir aðallið FCK á leiktíðinni. EPA/Ida Marie Odgaard Viktor Bjarki Daðason var áfram á skotskónum í dag þegar FC Kaupmannahöfn komst áfram í undanúrslit dönsku bikarkeppninnar. FCK vann þá 2-0 sigur á Esbjerg á Parken-leikvanginum í Kaupmannahöfn. Þetta var seinni leikur liðanna en Kaupmannahafnarliðið vann fyrri leikinn 4-2. Viktor og félagar unnu því einvígið samanlagt 6-2. Viktor Bjarki skoraði seinna mark FCK í kvöld á 67. mínútu og var síðan tekinn af velli stuttu síðar. Markið skoraði hann með vinstri fótar skoti úr teignum eftir stoðsendingu frá Mads Emil Madsen. Gabriel Pereira skoraði fyrra markið á 20. mínútu. Viktor skoraði tvö mörk í fyrri leiknum og var því með þrjú mörk samanlagt í einvíginu. Þessi sautján ára framherji er nú kominn með sex mörk í fjórtán leikjum fyrir aðallið FCK. Mörkin hans hafa komið í bikarnum (4) og Meistaradeildinni (2) en hann á enn eftir að opna markareikning sinn í dönsku deildinni. Danski boltinn Mest lesið Kjartan Atli lætur af störfum Körfubolti Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Fótbolti Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Enski boltinn „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ Enski boltinn Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Fótbolti Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Enski boltinn Körfuboltakvöld í áfalli yfir vörn Álftaness: „Bara kjánalegt að horfa á þetta“ Körfubolti Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Fótbolti Spara margar milljónir vegna ráðningar Rúnars Handbolti Fimmtugur og fúlskeggjaður Svíi stal senunni á HM Sport Fleiri fréttir Viktor Bjarki skoraði enn eitt markið Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Cecilía fagnaði stórsigri gegn erkifjendunum Vigdís Lilja lét toppsætið af hendi Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Katla í markaskónum og Ingibjörg hélt hreinu Stöngin inn hjá Ásdísi skilaði sigri Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Þjálfari meistaranna á hálum ís Axel verður áfram hjá Aftureldingu 38 ára Jamie Vardy að skrifa söguna fyrir enska leikmenn á Ítalíu Launað ríkulega fyrir að koma Norðmönnum á HM Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH Sólin komin upp á ný hjá Selmu Sól eftir krefjandi ár Isak tæpur og Gakpo frá Freyr ekki hrifinn af „hrokafullum dómara“ Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Breytti um nafn til að „sýna þeim fingurinn“ „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Sjá meira