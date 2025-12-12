Erlent

Selenskí í Kúpíansk, sem Pútín sagðist hafa her­numið

Samúel Karl Ólason skrifar
Vólódímír Selenskí, foseti Úkraínu, í jaðri Kúpíansk í Karkívhéraði.
Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, birti í dag myndband sem hann tók á götum borgarinnar Kúpíansk í dag. Vladimír Pútín, forseti Rússlands, og forsvarsmenn rússneska hersins héldu því fram í síðasta mánuði að borgin hefði verið hernumin að fullu en nú berast fregnir af því að Úkraínumenn séu að reka Rússa úr borginni.

Myndbandið birti Selenskí á Telegram en þar segir hann að úkraínskir hermenn hafi náð miklum árangri í borginni og séu að reka Rússa á brott.

Forsetinn segir í myndbandinu að árangur sem þessi sé Úkraínumönnum gífurlega mikilvægur. Hann sé nauðsynlegur til að ná fram árangri í friðarviðræðum og styrki stöðu Úkraínumanna.

Úkraínumenn hafa lítið sem ekkert sótt fram frá því þeir voru hraktir frá Kúrsk-héraði í Rússlandi í byrjun þessa árs. Þess í stað hafa Rússar verið að sækja hægt fram á nokkrum stöðum á víglínunni og var Kúpíansk einn af þeim stöðum, þar til nýlega.

Hópurinn DeepState, sem vaktar átökin í Úkraínu og heldur utan um kort af víglínunni og hreyfingum hennar, segir að Úkraínumenn hafi náð tökum á stórum hluta borgarinnar og rekið flesta Rússa á brott þaðan.

Skoða má kort DeepState hér og er hægt að flakka milli daga, efst uppi vinstra megin.

Þetta er í kjölfar þess að Selenskí sagði þann 3. nóvember að Úkraínumenn myndu frelsa Kúpínask aftur.

Þann 20. nóvember lýsti Valerí Gerasimóv, yfirmaður rússneska hersins, því yfir að Kúpíansk hefði verið hernumin. Í kjölfarið hrósaði Pútín hermönnum sínum fyrir árangurinn og bauð svo erlendum blaðamönnum að fara með rússneskum hermönnum til borgarinnar, til að sanna að Rússar hefðu unnið sigur þar.

„Ef einhver hefur efasemdir, eins og ég hef áður sagt, erum við tilbúnir til að veita erlendum blaðamönnum og meira að segja úkraínskum rétt til að heimsækja Krasnoarmeysk.“

Þetta sagði Pútín og notaði hann rússneska nafn Kúpíansk. Hann sagði að þar gætu blaðamennirnir séð með eigin augum hverjir stjórnuðu borginni.

Dæmi um að sigur Rússa sé ekki óhjákvæmilegur

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur ítrekað gefið til kynna að Úkraínumenn séu að tapa stríðinu og eigi engra annarra kosta völ en að semja við Rússa. Það myndi líklega fela í sér undanhald frá stórum hluta Dónetsk-héraðs, sem Rússar vilja ólmir ná.

Það er víggirt hérað sem Rússar hafa lengi reynt að hernema að fullu og hefur sóknin kostað þá verulega.

Ráðamenn í Rússlandi hafa ítrekað haldið því fram að sigur þeirra sé óhjákvæmilegur og hefur Trump tekið undir það.

Það að Úkraínumönnum hafi tekist að reka Rússa frá Kúpínask, ef það reynist rétt, gæti nýst þeim í yfirstandandi viðræðum. Selenskí getur notað það sem dæmi um að sigur Rússa sé alls ekki óhjákvæmilegur.

Forsvarsmenn úkraínska hersins, herforingjar á Vesturlöndum og sérfræðingar sem fylgjast náið með átökunum segja í samtali við Wall Street Journal að þó staða Úkraínumanna sé á mörgum sviðum slæm séu þeir ekki að tapa stríðinu.

Helsta vandamál Úkraínumanna er mannekla og hafa þeir reynt að nota dróna til að geta varið víglínuna með færri mönnum, en Rússar eru sagðir hafa náð fram úr Úkraínumönnum þegar kemur að notkun dróna og þá að miklu leyti með aðstoð Kínverja.

Eins og fram kemur í grein WSJ segja sérfræðingar að ekki sé útlit fyrir að Rússar séu að brjóta varnir Úkraínumanna á bak aftur. Þeir sæki hægt fram og það kosti þá mikið, þó það kosti Úkraínumenn auðvitað einnig.

Einn sérfræðingur hjá hugveitunni Center for strategic and international studies, Seth Jones, segir að erfitt sé að finna dæmi um hægari framsókn en framsókn Rússa í hernaðarsögu síðustu hundrað ára. Víglínan hafi meira að segja færst hraðar í orrustunni um Somme í fyrri heimsstyrjöldinni, þar sem hermenn lágu í skotgröfum mánuðum saman.

Vert er þó að taka fram að í staðbundnum hernaði sem þessum gerist of lítið yfir langt tímabil, þar til önnur hliðin getur ekki lengur haldið slíkum hernaði áfram. Þá getur mikið gerst á skömmum tíma.

Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Hernaður Vladimír Pútín Donald Trump

