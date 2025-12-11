Trampólín á flugi og vagn á hliðinni

Það er leiðindaveður á höfuðborgarsvæðinu þennan daginn, eða austan 13-20 m/s og rigning, en suðaustan 10-18 og skúrir upp úr hádegi.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu biður fólk um að fara varlega og huga að lausamunum, ekki síst trampólínum sem iðulega fara á loft í veðri sem þessu.
Á meðfylgjandi myndskeiði er einmitt trampólín sem fauk í Mosfellsbænum á tíunda í morgun, en myndskeiðið tók vegfarandi sem þar var á göngu með hundinn sinn.
Þá sendi lesandi Vísis myndir með fréttaskoti af vagni á hliðinni og fleiri fjúkandi hlutum hjá Sorpu í Gufunesi.