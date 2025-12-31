Heitustu lögin á FM árið 2025

Liðið ár var viðburðaríkt í tónlistarsenunni hérlendis og erlendis og má segja að rappið hafi svolítið tekið yfir í gróskumikilli útgáfu á Íslandi. Útvarpsstöðin FM957 afhjúpar hér hvaða hittarar standa efst á árinu sem er senn að líða og íslenskt tónlistarfólk heldur áfram að taka yfir efstu sætin.
Af efstu tuttugu lögum ársins voru fjórtán íslensk og sömuleiðis voru íslenskir tónlistarmenn í efstu þremur sætum listans.
Í þriðja sæti situr tvíeykið Aron Kristinn og Birnir með lagið Bleikur range rover.
Grípandi poppsmellur sem náði gríðarlegum vinsældum í vor en Birnir átti gríðarlega stórt tónlistarár og stóð meðal annars fyrir stórtónleikum í Laugardalshöll.
Í öðru sæti er ungstirnið og nýliðinn ELVAR sem átti ferskasta sumarlag sem komið hefur út í langan tíma. Lagið Miklu betri einn kemur hlustendum eiginlega undantekningalaust í örlítið betri fíling.
Á toppnum situr svo enginn annar en rappkóngurinn Herra Hnetusmjör með lagið Elli Egils sem allir landsmenn geta líklega sungið með.
Þvílíkur smellur og enn og aftur tekst rapparanum Árna Páli, Herra Hnetusmjör, að toppa sig.
Hér má sjá lista yfir efstu tuttugu lög ársins á útvarpsstöðinni FM957: