Segir að taka þurfi mikilvægar ákvarðanir Samúel Karl Ólason skrifar 8. desember 2025 14:18 Friedrich Merz, Keir Starmer, Vólódímír Selenskí og Emmanuel Macron. AP/Toby Melville Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, er mættur til Englands, þar sem hann fundar með Keir Starme forsætisráðherra Bretlands, Emmanuel Macron, forseta Frakklands og Friedrich Merz kanslara Þýskalands. Selenskí segir að taka þurfi mikilvægar ákvarðanir. Fundurinn fer fram á Downingstræti 10, þar sem Starmer býr, en Selenskí sagði í gærkvöldi að hann vildi sérstaklega ræða öryggismál við hina leiðtogana. Þá vildi hann ræða loftvarnir Úkraínu vegna ítrekaðra og umfangsmikilla árása Rússa, fjárhag úkraínska ríkisins og auðvitað yfirstandandi viðræður sem Bandaríkjamenn stýra um mögulegan frið í Úkraínu. Erindrekar frá Bandaríkjunum og Úkraínu hafa fundað stíft undanfarna daga en Selenskí sagði í gær að viðræðurnar hefðu verið innihaldsríkar. Hann sagði að enn þyrfti að skoða vel spurningar um yfirráðasvæði og öryggistryggingar. Zelenskyy has landed in London where he will discuss with UK and European leaders how to secure a “dignified peace” for his nation after years of Russia’s invasion. “We are joining our efforts to end this war with a dignified peace for Ukraine. Security must be guaranteed,” he… pic.twitter.com/g89f742uNX— Christopher Miller (@ChristopherJM) December 8, 2025 Vladimír Pútín, forseti Rússlands, hefur undanfarin misseri krafist þess að Úkraínumenn hörfi frá öllu Donbas-svæðinu svokallaða. Annars muni Rússar leggja það undir sig. Trump og meðlimir í ríkisstjórn hans hafa ítrekað gefið til kynna að þeir séu hlynntir því en Úkraínumenn segja það ekki koma til greina. Umrætt svæði þykir mjög víggirt og þar búa fjölmargir Úkraínumenn. Rússar hafa lagt mesta áherslu á að klára hernám Donbas-svæðisins en það hefur gengið hægt og verið mjög kostnaðarsamt. Nýlega bárust fregnir af því að í viðræðum sín á milli hefðu evrópskir þjóðarleiðtogar lýst yfir áhyggjum af því að Bandaríkjamenn gætu svikið Úkraínu og Evrópu. AP fréttaveitan hefur eftir Starmer að hann ætli ekki að þrýsta á Selenskí að samþykkja slæmt friðarsamkomulag. Trump skaut á Selenskí í gær og gaf til kynna að hann hefði ekki lesið ótilgreindar friðartillögur en úkraínska þjóðin elskaði þær. Þá sagði Trump að það væri úkraínski forsetinn sem stæði í vegi friðar en ekki Pútín. Helsti ráðgjafi Pútíns sagði í gær að þær tillögur sem væru til umræðu núna væru ekki nægjanlegar. Gera þyrfti umfangsmiklar breytingar á þeim. Sjá einnig: Segir Rússa viljuga en Selenskí ekki Áður en fundurinn hófst á Downingstræti ræddu leiðtogarnir stuttlega við blaðamenn. Macron sagði Evrópu- og Úkraínumenn hafa mörg spil á hendi. Varnir Úkraínumanna væru að halda og að rússneska hagkerfið ætti undir högg að sækja. Keir Starmer, Vólódímír Selenskí og kötturinn Larry, frægur íbúi Downingstræti 10.AP/Kin Cheung Þá sagði Merz að hann væri persónulega fullur efasemda um margar af tillögum Bandaríkjamanna sem ætlað er að koma á friði. Það væri meðal þess sem stæði til að ræða á fundinum. Starmer sagði að til að koma á friði þyrfti hann að vera sanngjarn og langvarandi. "We all support Ukraine, and we all support peace"European leaders, Sir Keir Starmer, Volodymyr Zelenskyy Emmanuel Macron and Friedrich Merz arrive in Downing Street for further negotiations over the US peace proposal for Ukraine. 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/pANII1YCdq— Sky News (@SkyNews) December 8, 2025 Þá sagði Selenskí að mikilvægt væri að eining ríkti milli Evrópu og Bandaríkjanna. Bandaríkjamenn hefðu getu sem aðrir hefðu ekki og það sama væri satt um Evrópu. „Það er þess vegna sem við þurfum að taka mikilvægar ákvarðanir,“ sagði Selenskí samkvæmt BBC. Úkraína Bretland Þýskaland Frakkland Rússland Bandaríkin Innrás Rússa í Úkraínu Hernaður Donald Trump Vladimír Pútín Mest lesið