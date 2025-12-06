Veðurstofan varar við snörpum vindhviðum á morgun undir Eyjafjöllum, í Mýrdal og Öræfum. Í tilkynningu á vef stofnunarinnar kemur fram að varasamt sé að aka um svæðið á ökutækjum sem taka á sig mikinn vind.
Tilkynningin birtist í haus undir efnisflipum á vef Veðurstofunnar. Athygli vekur að kort yfir viðvaranir er autt, það er að þetta er ekki litakóðuð viðvörun heldur litlaus.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að hæðin yfir Grænlandi haldi velli eins og undanfarna daga og lægðir suður í hafi haldi fremur mildri austan- og norðaustanátt að landinu. Í dag hafi úrkoman verið bundin við austanvert landið og hiti komst hæst í ellefu stig í Skaftafelli.
Á morgun má búast við allhvössum vindi norðvestantil og hvassviðri syðst á landinu, en hægari annars staðar. Lengst af þurrt á Vesturlandi, annars dálítil rigning eða slydda öðru hverju.