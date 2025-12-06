Emilía skoraði en brekkan var of brött

Landsliðskonan Emilía Kiær Ásgeirsdóttir var á skotskónum fyrir Leipzig í þýsku 1. deildinni í fótbolta í dag.
Leipzig tapaði hins vegar, 3-2, gegn Leverkusen á útivelli, eftir að hafa fengið á sig þrjú mörk á fyrstu sautján mínútunum.
Marlene Müller minnkaði muninn á 56. mínútu og Emilía hleypti enn frekari spennu í leikinn með marki sínu fjórum mínútum síðar, en fleiri mörk voru ekki skoruð.
Leipzig er núna með 13 stig í 9. sæti, eftir 12 leiki, en Leverkusen er með 22 stig í 4. sæti, þó enn níu stigum á eftir toppliði Bayern með Glódísi Perlu Viggósdóttur innanborðs.