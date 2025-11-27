Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Sindri Sverrisson skrifar 27. nóvember 2025 09:33 Jóhannes Karl Guðjónsson og Árni Freyr Guðnason hafa nú formlega tekið til starfa hjá FH. Instagram/@fhingar Jóhannes Karl Guðjónsson var kynntur til leiks með skemmtilegum hætti í Kaplakrika í gærkvöld, sem nýr þjálfari karlaliðs FH í fótbolta. Samningur Jóhannesar Karls við FH gildir til næstu fjögurra ára, eða til 2029, og á hann að leiða liðið aftur upp til hæstu hæða eftir rýra uppskeru þessa stórveldis á síðustu árum. Þangað ætla FH-ingar án þess þó að ætla að kaupa sér árangur, eins og yfirmaður fótboltamála félagsins orðar það. Jóhannes Karl, sem hætti hjá AB í Danmörku nýverið til að geta verið með fjölskyldu sinni á Íslandi, hefur áður einnig verið aðstoðarþjálfari A-landsliðs karla og stýrt ÍA og HK hér á landi. Hann verður með FH-inginn Árna Frey Guðnason, sem síðast þjálfaði Fylki í Lengjudeildinni, sér til aðstoðar. Áður en þeir Jóhannes Karl og Árni Freyr voru kynntir til leiks í gær, fyrir fullum sal af fólki, var hulunni svipt af Loga Ólafssyni fyrrverandi þjálfara liðsins og látið sem að hann væri nú tekinn við að nýju. En Logi ljóstraði svo upp verst geymda leyndarmáli íslenska boltans, um hverjir myndu nú stýra FH-liðinu og taka við af Heimi Guðjónssyni. View this post on Instagram A post shared by Fimleikafélag Hafnarfjarðar (@fhingar) „Jóhannes Karl var okkar fyrsti kostur og það er mjög ánægjulegt að kynna hann sem nýjan þjálfara FH-liðsins. Við erum samhliða þessari ráðningu að kynna nýja stefnu sem var stór partur af ráðningarferlinu og sýn Jóa og félagsins á það hvert við viljum fara passar mjög vel saman. Það eru spennandi tímar framundan hjá okkur og Jói er akkúrat maðurinn sem við viljum að leiði okkur inn í framtíðina,“ segir Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH, í tilkynningu frá félaginu. „Við erum virkilega ánægðir með að hafa fengið Árna Frey inn sem aðstoðarþjálfara. Árni er mikill FH-ingur, spilaði hér og var síðan yfirþjálfari áður en hann fór í meistaraflokksþjálfun og kemur aftur til okkar reynslunni ríkari. Hann þekkir leikmannahópinn og félagið vel og við væntum þess að Jói og Árni myndi gott teymi,“ segir Davíð Þór og bætir við: „Við erum samhliða þessu að kynna nýja stefnu sem við erum byrjaðir að innleiða. Markmið stefnunnar er að gera félagið sjálfbært á sama tíma að við byggjum upp lið, bæði karla og kvenna megin sem berjast á toppnum. Það getur tekið tíma, við ætlum ekki að kaupa okkur árangur en erum þess fullviss að þessi leið muni skila okkur aftur á toppinn.“ Besta deild karla FH Mest lesið Liðsfélagi Sveindísar opnar sig: Skammast mín og er skíthrædd Fótbolti „Mér finnst þetta vera hræðilegt“ Handbolti „Ég var mjög svekkt og reið yfir því sem hún gerði“ Sport Viktor sló Meistaradeildarmet Lamine Yamal Fótbolti Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield Fótbolti Sturlað afrek Viktors: „Okkar útgáfa af Woltemade“ Fótbolti Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Íslenski boltinn „Förum ekki fram úr okkur“ Enski boltinn Hefur ekki gerst hjá Liverpool síðan 1953 Enski boltinn Sjáðu mörkin: Viktor tryllti Parken, ferna Mbappé, sigur Arsenal og tap Liverpool Fótbolti Fleiri fréttir Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Atli kveður KR og flytur norður Theodór Elmar hættur hjá KR Hrannar Bogi inn eftir brotthvarf Caulkers Segir ónefndan aðila hafa unnið gegn sér hjá Breiðabliki Alex Freyr frá Fram í Njarðvík Víkingar fá ungan og spennandi kantmann Nýliðarnir fá níutíu leikja mann Jónatan og formaður hissa á tali um KR-löngun Víkingar vilja finna nýtt nafn á Safamýrarsvæðið og biðja um hjálp „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Árni Snær áfram milli stanganna hjá Stjörnunni Frá Klaksvík á Krókinn Samningi Caulkers við Stjörnuna rift „Að fara frá heimahögunum og í borg óttans“ Rosenörn yfirgefur FH Montiel til KA Sjáðu mörk Íslands í Bakú Hlakkar til að standa sig betur í föðurhlutverkinu Arna Sif aftur heim „Getur vel verið að ég sé að tala með rassgatinu“ Eiður Aron fylgir Davíð Smára til Njarðvíkur Hefur þjálfaraferilinn á Hornafirði Íslenskan mesta eftirsjáin: „Tala hana mest fullur niðri í bæ“ Guðmundur Guðjónsson tekur við ÍR á ný Bikarmeistararnir komnir með nýjan þjálfara Óli Jó um lágpunkt ferilsins: „Fannst þeir koma illa fram við mig“ Brynjar Björn í Breiðholtið „Það er alltaf pressa að þjálfa Breiðablik“ Sjá meira