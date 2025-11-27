Íslenski boltinn

Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn

Sindri Sverrisson skrifar
Jóhannes Karl Guðjónsson og Árni Freyr Guðnason hafa nú formlega tekið til starfa hjá FH.
Jóhannes Karl Guðjónsson var kynntur til leiks með skemmtilegum hætti í Kaplakrika í gærkvöld, sem nýr þjálfari karlaliðs FH í fótbolta.

Samningur Jóhannesar Karls við FH gildir til næstu fjögurra ára, eða til 2029, og á hann að leiða liðið aftur upp til hæstu hæða eftir rýra uppskeru þessa stórveldis á síðustu árum. Þangað ætla FH-ingar án þess þó að ætla að kaupa sér árangur, eins og yfirmaður fótboltamála félagsins orðar það.

Jóhannes Karl, sem hætti hjá AB í Danmörku nýverið til að geta verið með fjölskyldu sinni á Íslandi, hefur áður einnig verið aðstoðarþjálfari A-landsliðs karla og stýrt ÍA og HK hér á landi. Hann verður með FH-inginn Árna Frey Guðnason, sem síðast þjálfaði Fylki í Lengjudeildinni, sér til aðstoðar.

Áður en þeir Jóhannes Karl og Árni Freyr voru kynntir til leiks í gær, fyrir fullum sal af fólki, var hulunni svipt af Loga Ólafssyni fyrrverandi þjálfara liðsins og látið sem að hann væri nú tekinn við að nýju. En Logi ljóstraði svo upp verst geymda leyndarmáli íslenska boltans, um hverjir myndu nú stýra FH-liðinu og taka við af Heimi Guðjónssyni.

„Jóhannes Karl var okkar fyrsti kostur og það er mjög ánægjulegt að kynna hann sem nýjan þjálfara FH-liðsins. Við erum samhliða þessari ráðningu að kynna nýja stefnu sem var stór partur af ráðningarferlinu og sýn Jóa og félagsins á það hvert við viljum fara passar mjög vel saman. Það eru spennandi tímar framundan hjá okkur og Jói er akkúrat maðurinn sem við viljum að leiði okkur inn í framtíðina,“ segir Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH, í tilkynningu frá félaginu.

„Við erum virkilega ánægðir með að hafa fengið Árna Frey inn sem aðstoðarþjálfara. Árni er mikill FH-ingur, spilaði hér og var síðan yfirþjálfari áður en hann fór í meistaraflokksþjálfun og kemur aftur til okkar reynslunni ríkari. Hann þekkir leikmannahópinn og félagið vel og við væntum þess að Jói og Árni myndi gott teymi,“ segir Davíð Þór og bætir við:

„Við erum samhliða þessu að kynna nýja stefnu sem við erum byrjaðir að innleiða. Markmið stefnunnar er að gera félagið sjálfbært á sama tíma að við byggjum upp lið, bæði karla og kvenna megin sem berjast á toppnum. Það getur tekið tíma, við ætlum ekki að kaupa okkur árangur en erum þess fullviss að þessi leið muni skila okkur aftur á toppinn.“

