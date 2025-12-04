Fleiri en Seyðfirðingar óánægðir með samgönguáætlun Árni Sæberg skrifar 4. desember 2025 13:22 Til stendur að færa þjóðveginn niður fyrir Hveragerði milli Vamár, sem sést hér til hægri, og Kamba. Vísir/Anton Brink Bæjarráð Hveragerðisbæjar bókaði í morgun yfirlýsingu um gríðarleg vonbrigði yfir nýkynntri samgönguáætlun, þar sem færslu þjóðvegarins, fyrir neðan Hveragerði frá Kömbum að Varmá, hafi verið frestað enn á ný. Í fundargerð fundar bæjarráðs segir að í áætluninni sé ekki gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist fyrr en í fyrsta lagi árið 2029.Færslan á þjóðveginum sé mikið hagsmunamál fyrir Hvergerðinga og framtíðarþróun bæjarins með tilliti til umferðaröryggis og framtíðaruppbyggingar. Aðalskipulagi Hveragerðisbæjar hafi verið breytt að beiðni Vegagerðarinnar á sínum tíma og skipulag bæjarins og uppbygging undanfarinna ára miði við að núverandi þjóðvegur verði stofnbraut innan bæjarmarka.„Bæjarráð Hveragerðisbæjar skorar á þingmenn Suðurkjördæmis að beita sér í málinu og fyrir því að staðið verði við gefin loforð.“ Í samgönguáætlun, sem kynnt var í gær, er lagt til að gerður verði 2+1 vegur með aðskildum akbrautum með vegriði og planvegamótum á milli Varmár og Kambaróta. Gert sé ráð fyrir framkvæmdinni á árunum 2029 til 2031. Hér að neðan má sjá hvernig ráðgert er að vegurinn liggi. Samgönguáætlun Sem áður segir var ný samgönguáætlun kynnt í gær og mikið hefur farið fyrir viðbrögðum Seyðfirðinga, sem óhætt er að segja að sjóði á vegna ætlaðra svika yfirvalda gagnvart þeim. Í áætluninni kemur fram að Fjarðarheiðargöng milli Egilsstaða og Seyðisfjarðar hafa verið sett á ís og Fljótagöng milli Fljóta og Siglufjarðar komin í fyrsta forgang. Fjarðargöng, tvenn göng á milli Seyðisfjarðar og Mjóafjarðar annars vegar og Mjóafjarðar og Norðfjarðar eru komin ofar á listann. Samgöngur Hveragerði Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Guðmundur Ingi á sjúkrahúsi Innlent Íslendingar í öðrum bílnum og erlendir ferðamenn í hinum Innlent Símtalið við Ingu skráð í skjalakerfi skólans Innlent Óttast að framtíð gamla Vesturbæjarins sé í húfi Innlent Tjáir sig um símtalið margfræga: „Hún var ekki í neinu jafnvægi“ Innlent Birtu áður óséðar myndir af einkaeyju Epsteins Erlent Koma Ársæli til varnar og telja ráðherra refsa honum fyrir skoðanir sínar Innlent Íslenskur maður á níræðisaldri lést á Fjarðarheiði Innlent Ungliðar undirrita drengskaparheit Innlent Ekki á leið í framboð í borginni og hugsi yfir „óskalista“ ríkisstjórnarinnar Innlent Fleiri fréttir Samþykktu friðlýsingu Grafarvogs en tillaga um stækkun verndarsvæðis felld Manna þurfi átta stöðugildi til að halda óbreyttri starfsemi Fleiri en Seyðfirðingar óánægðir með samgönguáætlun Íslenskur maður á níræðisaldri lést á Fjarðarheiði Þungt yfir Austfirðingum í dag Símtalið við Ingu skráð í skjalakerfi skólans Skólameistari ósáttur og hörð átök á þingi Ungliðar undirrita drengskaparheit Enn skorað á Willum Íslendingar í öðrum bílnum og erlendir ferðamenn í hinum Grætur Fjarðarheiðargöng og vísar til banaslyssins Karlar telja hlutverkaskiptin jafnari Guðmundur Ingi á sjúkrahúsi Koma Ársæli til varnar og telja ráðherra refsa honum fyrir skoðanir sínar Ekki á leið í framboð í borginni og hugsi yfir „óskalista“ ríkisstjórnarinnar Ekki brotið á matráði sem var sagt upp störfum í fæðingarorlofi Stefna á að opna Gunnarsholt um áramót og styttist í svör um Garðabæ Tjáir sig um símtalið margfræga: „Hún var ekki í neinu jafnvægi“ Óttast að framtíð gamla Vesturbæjarins sé í húfi Veltir upp afleiðingunum hefði móðirin farið í hjartastopp í bænum Segir göng undir Fjarðarheiði ekki fjárhagslega forsvaranleg Tólf ára börn í áfengis- og vímefnavanda Földu stórfellt magn fíkniefna í alls konar leynihólfum Banaslys á Fjarðarheiði Hættir sem ritstjóri Kastljóss Yngri börn með vímuefnavanda og „þöggun“ skólameistara Maðurinn er fundinn Sneypuför í Teslubrunamáli kostar ríkið ellefu milljónir Ekkert verður af áttafréttum Einn slasaðist alvarlega í bílslysinu Sjá meira