Fleiri en Seyðfirðingar ó­á­nægðir með samgönguáætlun

Árni Sæberg skrifar
Til stendur að færa þjóðveginn niður fyrir Hveragerði milli Vamár, sem sést hér til hægri, og Kamba.
Bæjarráð Hveragerðisbæjar bókaði í morgun yfirlýsingu um gríðarleg vonbrigði yfir nýkynntri samgönguáætlun, þar sem færslu þjóðvegarins, fyrir neðan Hveragerði frá Kömbum að Varmá, hafi verið frestað enn á ný.

Í fundargerð fundar bæjarráðs segir að í áætluninni sé ekki gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist fyrr en í fyrsta lagi árið 2029.

Færslan á þjóðveginum sé mikið hagsmunamál fyrir Hvergerðinga og framtíðarþróun bæjarins með tilliti til umferðaröryggis og framtíðaruppbyggingar. Aðalskipulagi Hveragerðisbæjar hafi verið breytt að beiðni Vegagerðarinnar á sínum tíma og skipulag bæjarins og uppbygging undanfarinna ára miði við að núverandi þjóðvegur verði stofnbraut innan bæjarmarka.

„Bæjarráð Hveragerðisbæjar skorar á þingmenn Suðurkjördæmis að beita sér í málinu og fyrir því að staðið verði við gefin loforð.“

Í samgönguáætlun, sem kynnt var í gær, er lagt til að gerður verði 2+1 vegur með aðskildum akbrautum með vegriði og plan­vega­mót­um á milli Varmár og Kambaróta. Gert sé ráð fyrir framkvæmdinni á árunum 2029 til 2031. 

Hér að neðan má sjá hvernig ráðgert er að vegurinn liggi.

Samgönguáætlun

Sem áður segir var ný samgönguáætlun kynnt í gær og mikið hefur farið fyrir viðbrögðum Seyðfirðinga, sem óhætt er að segja að sjóði á vegna ætlaðra svika yfirvalda gagnvart þeim. Í áætluninni kemur fram að Fjarðarheiðargöng milli Egilsstaða og Seyðisfjarðar hafa verið sett á ís og Fljótagöng milli Fljóta og Siglufjarðar komin í fyrsta forgang. 

Fjarðargöng, tvenn göng á milli Seyðisfjarðar og Mjóafjarðar annars vegar og Mjóafjarðar og Norðfjarðar eru komin ofar á listann.

