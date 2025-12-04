Grætur Fjarðarheiðargöng og vísar til banaslyssins Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 4. desember 2025 11:02 Jóhann Hjalti er þungt hugsi yfir nýrri samgönguáætlun sem Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra kynnti í gær. Vísir Jóhann Hjalti Þorsteinsson, varamaður í sveitastjórn Múlaþings og íbúi á Egilsstöðum, segir tíma til kominn að hætta að velta lokunardögum á Fjarðarheiði fyrir sér. Banaslys á heiðinni í gær hafi orðið á degi þar sem heiðin var opin. Tilefni skrifa Jóhanns Hjalta er nýkynnt samgönguáætlun þar sem Fjarðarheiðargöng milli Egilsstaða og Seyðisfjarðar hafa verið sett á ís og Fljótagöng milli Fljóta og Siglufjarðar komin í fyrsta forgang. Óhætt er að segja að sjóði á Seyðfirðingum sem telja sig svikna. Fjarðargöng, tvenn göng á milli Seyðisfjarðar og Mjóafjarðar annars vegar og Mjóafjarðar og Norðfjarðar eru komin ofar á listann. Sveitarstjóri Múlaþings lýsti yfir miklum vonbrigðum með áætlunina í gær. Forseti sveitarstjórnar sagði um augljóst kjördæmapot að ræða þar sem þrjú af fjórum göngum í forgangi væru í Norðvesturkjördæmi, kjördæmi Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra. Jóhann Hjalti segir ljóst að loforð stjórnmálamanna séu ekki lengur pappírsins virði. Fjarðarheiðargöng höfðu undanfarin ár verið efst á lista samgönguáætlunar. Innviðaráðherra tilkynnti í gær að þau væru ekki arðbær, öryggismál væru helsti útgangspunktur og forsætisráðherra sagði ekki verið að hygla neinum með breytingum heldur væri málið unnið faglega. „Allt tal um hringtengingu á Austurlandi án gangna milli Héraðs og Fjarða er innantómt þvaður. Það er ástæða fyrir því að margir veigra sér við því að fara um Fjarðarheiði og Fagradal um vetur. Slys eins og það sem varð í dag er það sem fólk óttast. Margir sleppa því að fara yfir ef það er ekki nauðsynlegt og ef færðin er minna en fullkomin,“ segir Jóhann Hjalti í færslu á Facebook. Reglulega er horft til lokunardaga á heiðinni í umræðu um nauðsyn ganga. Hann bendir á að ekki hafi verið ófært um Fjarðarheiði í gær. „Ég vil að hætt sé að horfa eingöngu á lokunardaga, sú tölfræði segir ekki alla söguna. Lokanir eru slæmar en þæfingur og skafrenningur eða hálka eru líka tóm leiðindi og skapa hættu fyrir fólk með litla reynslu af vetrarfærð.“ Falleg heiði en hættuleg Það sé vissulega fallegt á Fjarðarheiði í fallegu veðri en þar geti líka snjóað þannig að vegur lokist í öllum mánuðum ársins. Fólk sem geri lítið úr hættunni á Fjarðarheiði þurfi ekki að treysta á að ferðast þar um. Mynd úr safni frá snjómokstri á Fjarðarheiði. „Þrjár ungar konur sem eru sveitarstjórnarfulltrúar og búsettar á Seyðisfirði eignuðust allar börn á kjörtímabilinu. Ein varð veðurteppt í heimabyggð þannig að ræsa þurfti út ljósmóður sem sest var í helgan stein og önnur var flutt með sjúkrabíl yfir heiðina en komst ekki lengra en inn í bílskýli HSA á Egilsstöðum þar sem barnið kom í heiminn. Við getum ekki treyst á spítalann í Norðfirði þar sem of fáir vinna þar. Stundum er ekki svæfingarlæknir eða skurðlæknir á staðnum,“ segir Jóhann Hjalti. Seyðfirðingar sæki ekki þjónustu í Fjarðabyggð. Þeir fari upp í Fljótsdalshérað eða út fyrir fjórðunginn. Hugurinn hjá aðstandendum hins látna „Sem íbúi á Héraði þá veit ég vel hvað Seyðisfjörður hefur upp á að bjóða en ég hef oft þurft að sleppa því vegna færðar á heiðinni,“ segir Jóhann Hjalti. Hann nefnir banaslysið sem varð á heiðinni í gær þar sem tveir bílar skullu saman. Íslendingar voru í öðrum bílnum og erlendir ferðamenn í hinum. Einn lést. Málið er til rannsóknar hjá lögreglu og skoðunar hjá Rannsóknarnefnd samgönguslysa. „Hugur minn er með aðstandendum hins látna, þeim sem lentu í þessu slysi, komu að því og viðbragðsaðilum sem komu á staðinn. Hugur minn er með Seyðfirðingum öllum. Þeir hafa þurft að þola nóg.“ Múlaþing Samgönguslys Samgöngur Mest lesið Óttast að framtíð gamla Vesturbæjarins sé í húfi Innlent Tjáir sig um símtalið margfræga: „Hún var ekki í neinu jafnvægi“ Innlent Birtu áður óséðar myndir af einkaeyju Epsteins Erlent Guðmundur Ingi á sjúkrahúsi Innlent Koma Ársæli til varnar og telja ráðherra refsa honum fyrir skoðanir sínar Innlent Ekki á leið í framboð í borginni og hugsi yfir „óskalista“ ríkisstjórnarinnar Innlent Íslendingar í öðrum bílnum og erlendir ferðamenn í hinum Innlent Veltir upp afleiðingunum hefði móðirin farið í hjartastopp í bænum Innlent Ekki brotið á matráði sem var sagt upp störfum í fæðingarorlofi Innlent Hættir sem ritstjóri Kastljóss Innlent Fleiri fréttir Íslendingar í öðrum bílnum og erlendir ferðamenn í hinum Grætur Fjarðarheiðargöng og vísar til banaslyssins Karlar telja hlutverkaskiptin jafnari Guðmundur Ingi á sjúkrahúsi Koma Ársæli til varnar og telja ráðherra refsa honum fyrir skoðanir sínar Ekki á leið í framboð í borginni og hugsi yfir „óskalista“ ríkisstjórnarinnar Ekki brotið á matráði sem var sagt upp störfum í fæðingarorlofi Stefna á að opna Gunnarsholt um áramót og styttist í svör um Garðabæ Tjáir sig um símtalið margfræga: „Hún var ekki í neinu jafnvægi“ Óttast að framtíð gamla Vesturbæjarins sé í húfi Veltir upp afleiðingunum hefði móðirin farið í hjartastopp í bænum Segir göng undir Fjarðarheiði ekki fjárhagslega forsvaranleg Tólf ára börn í áfengis- og vímefnavanda Földu stórfellt magn fíkniefna í alls konar leynihólfum Banaslys á Fjarðarheiði Hættir sem ritstjóri Kastljóss Yngri börn með vímuefnavanda og „þöggun“ skólameistara Maðurinn er fundinn Sneypuför í Teslubrunamáli kostar ríkið ellefu milljónir Ekkert verður af áttafréttum Einn slasaðist alvarlega í bílslysinu Hegðun ráðherra „ekki bara forkastanleg, hún er hættuleg“ Fór yfir fangaklefa á Vesturlandi: Hálf hurð á baðherberginu og klefinn of lítill Fjarðarheiði lokuð vegna umferðarslyss Eldur í bíl á Reykjanesbraut Forsætisráðherra segir breytt plan ekki hygla neinum Fær ekki framlengingu í Borgó „þvert á allar hefðir“ Fjórir handteknir fyrir að smygla gríðarlegu magni fíkniefna Samgönguáætlun „gífurleg vonbrigði“ fyrir Múlaþing Skíthræddum unglingum ógnað af grímuklæddum gengjum Sjá meira