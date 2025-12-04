Innlent

Grætur Fjarðarheiðargöng og vísar til banaslyssins

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Jóhann Hjalti er þungt hugsi yfir nýrri samgönguáætlun sem Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra kynnti í gær.
Jóhann Hjalti er þungt hugsi yfir nýrri samgönguáætlun sem Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra kynnti í gær. Vísir

Jóhann Hjalti Þorsteinsson, varamaður í sveitastjórn Múlaþings og íbúi á Egilsstöðum, segir tíma til kominn að hætta að velta lokunardögum á Fjarðarheiði fyrir sér. Banaslys á heiðinni í gær hafi orðið á degi þar sem heiðin var opin.

Tilefni skrifa Jóhanns Hjalta er nýkynnt samgönguáætlun þar sem Fjarðarheiðargöng milli Egilsstaða og Seyðisfjarðar hafa verið sett á ís og Fljótagöng milli Fljóta og Siglufjarðar komin í fyrsta forgang. Óhætt er að segja að sjóði á Seyðfirðingum sem telja sig svikna. Fjarðargöng, tvenn göng á milli Seyðisfjarðar og Mjóafjarðar annars vegar og Mjóafjarðar og Norðfjarðar eru komin ofar á listann.

Sveitarstjóri Múlaþings lýsti yfir miklum vonbrigðum með áætlunina í gær. Forseti sveitarstjórnar sagði um augljóst kjördæmapot að ræða þar sem þrjú af fjórum göngum í forgangi væru í Norðvesturkjördæmi, kjördæmi Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra.

Jóhann Hjalti segir ljóst að loforð stjórnmálamanna séu ekki lengur pappírsins virði. Fjarðarheiðargöng höfðu undanfarin ár verið efst á lista samgönguáætlunar. Innviðaráðherra tilkynnti í gær að þau væru ekki arðbær, öryggismál væru helsti útgangspunktur og forsætisráðherra sagði ekki verið að hygla neinum með breytingum heldur væri málið unnið faglega.

„Allt tal um hringtengingu á Austurlandi án gangna milli Héraðs og Fjarða er innantómt þvaður.

Það er ástæða fyrir því að margir veigra sér við því að fara um Fjarðarheiði og Fagradal um vetur. Slys eins og það sem varð í dag er það sem fólk óttast. Margir sleppa því að fara yfir ef það er ekki nauðsynlegt og ef færðin er minna en fullkomin,“ segir Jóhann Hjalti í færslu á Facebook.

Reglulega er horft til lokunardaga á heiðinni í umræðu um nauðsyn ganga. Hann bendir á að ekki hafi verið ófært um Fjarðarheiði í gær.

„Ég vil að hætt sé að horfa eingöngu á lokunardaga, sú tölfræði segir ekki alla söguna. Lokanir eru slæmar en þæfingur og skafrenningur eða hálka eru líka tóm leiðindi og skapa hættu fyrir fólk með litla reynslu af vetrarfærð.“

Falleg heiði en hættuleg

Það sé vissulega fallegt á Fjarðarheiði í fallegu veðri en þar geti líka snjóað þannig að vegur lokist í öllum mánuðum ársins. Fólk sem geri lítið úr hættunni á Fjarðarheiði þurfi ekki að treysta á að ferðast þar um.

Mynd úr safni frá snjómokstri á Fjarðarheiði.

„Þrjár ungar konur sem eru sveitarstjórnarfulltrúar og búsettar á Seyðisfirði eignuðust allar börn á kjörtímabilinu. Ein varð veðurteppt í heimabyggð þannig að ræsa þurfti út ljósmóður sem sest var í helgan stein og önnur var flutt með sjúkrabíl yfir heiðina en komst ekki lengra en inn í bílskýli HSA á Egilsstöðum þar sem barnið kom í heiminn. Við getum ekki treyst á spítalann í Norðfirði þar sem of fáir vinna þar. Stundum er ekki svæfingarlæknir eða skurðlæknir á staðnum,“ segir Jóhann Hjalti.

Seyðfirðingar sæki ekki þjónustu í Fjarðabyggð. Þeir fari upp í Fljótsdalshérað eða út fyrir fjórðunginn.

Hugurinn hjá aðstandendum hins látna

„Sem íbúi á Héraði þá veit ég vel hvað Seyðisfjörður hefur upp á að bjóða en ég hef oft þurft að sleppa því vegna færðar á heiðinni,“ segir Jóhann Hjalti.

Hann nefnir banaslysið sem varð á heiðinni í gær þar sem tveir bílar skullu saman. Íslendingar voru í öðrum bílnum og erlendir ferðamenn í hinum. Einn lést. Málið er til rannsóknar hjá lögreglu og skoðunar hjá Rannsóknarnefnd samgönguslysa.

„Hugur minn er með aðstandendum hins látna, þeim sem lentu í þessu slysi, komu að því og viðbragðsaðilum sem komu á staðinn. Hugur minn er með Seyðfirðingum öllum. Þeir hafa þurft að þola nóg.“

Múlaþing Samgönguslys Samgöngur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið