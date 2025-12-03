Setja fyrirliða sinn í bann fyrir lélegt viðhorf Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. desember 2025 23:31 Emanuel Emegha er fyrirliði Strasbourg og lætur hér Lucas Hogsberg heyra það í leik. Getty/ Justin Setterfield Emmanuel Emegha er fyrirliði franska félagsins Strasbourg en hann er líka á leiðinni til Chelsea í sumar. Franska félagið er ekki ánægt með hugarfar leikmanns síns og hefur gripið til óvenjulegra aðgerða. Emegha hefur verið settur í að minnsta kosti eins leiks bann af félagi sínu vegna slæms viðhorfs undanfarnar vikur. Emegha er 22 ára hollenskur landsliðsmaður en hann mun missa af útileiknum gegn Toulouse í Ligue 1 á laugardag. Búist er við að hann verði aftur með í ferðinni til Aberdeen í Sambandsdeildinni í næstu viku en það hefur ekki enn verið staðfest. Strasbourg reiddist nokkrum opinberum ummælum sem Emegha lét falla í viðtölum nýlega. Hann sagði frönskum fjölmiðlum að ástæðan fyrir því að lið hans tapaði gegn AS Monaco, Paris Saint-Germain eða Marseille fyrr á þessu ári væri sú að „hann hafði ekki spilað í þessum leikjum,“ eins og hann orðaði það Hann sagði einnig við hollenskt dagblað að hann hefði haldið að Strasbourg væri í Þýskalandi áður en hann kom frá Sturm Graz sumarið 2023. Sum hegðun hans á vellinum hefur heldur ekki farið vel í menn innan félagsins – Liam Rosenior, knattspyrnustjóri Strasbourg, átti langt samtal við framherjann um viðhorf hans. Harðkjarna stuðningsmenn Strasbourg púuðu á hann og mótmæltu eftir að tilkynnt var um félagaskipti hans til Chelsea í september. 𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙦𝙪𝙚́ 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡 Le Racing Club de Strasbourg Alsace a décidé de suspendre Emmanuel Emegha pour sa prochaine rencontre de Ligue 1, ce samedi 6 décembre à Toulouse. Le communiqué 👇— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) December 3, 2025 Franski boltinn Mest lesið Skoðar sín mál eftir að stuðningsmenn kveiktu í vellinum Fótbolti Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél Íslenski boltinn Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Íslenski boltinn „Ég er 43 ára og fyrsta manneskjan sem ég hringi í á morgnana er mamma“ Fótbolti Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan Enski boltinn Wirtz fékk ekki markið skráð á sig og nýliðarnir fögnuðu á Anfield Enski boltinn Viktor Bjarki heldur áfram að slá í gegn Fótbolti „Hún flutti út í eina nótt en svo var hún bara komin aftur“ Handbolti Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri Enski boltinn Uppgjörið: Ísland - Svartfjallaland 27-36 | Þungur róður í Dortmund Handbolti Fleiri fréttir Setja fyrirliða sinn í bann fyrir lélegt viðhorf Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli Þorlákur sagði upp störfum hjá ÍBV „Ég er mjög stoltur af mínum leikmönnum“ Wirtz fékk ekki markið skráð á sig og nýliðarnir fögnuðu á Anfield Chelsea fór stigalaust heim af Elland Road Aston Villa með endurkomu í miklum markaleik Merino og Arsenal-vörnin mikilvæg sem fyrr Benoný Breki opnaði markareikninginn sinn Mbappé-sýningin heldur áfram hjá Real Madrid Viktor Bjarki heldur áfram að slá í gegn Þrjár ungar KR-konur leggja skóna á hilluna Mikael og félögum kastað öfugum út úr bikarnum EM 2029 haldið í Þýskalandi Murielle elti Óskar í Garðabæinn Skotspónn eftir skelfilegt víti: „Verða að byggja stærri leikvang“ „Ég missti hárið“ Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan Öll hundrað mörk Haalands á hundrað sekúndum VARsjáin: Hlaupastíll Sigmundar og eina rifrildi Benna og Fannars Skoðar sín mál eftir að stuðningsmenn kveiktu í vellinum Nýja treyjan sem fylgja á Íslandi inn á næsta stórmót Sjáðu hjólhest Romero og níu mörk í sigri City Liverpool með léttasta jólamánuðinn í ensku deildinni „Ég er 43 ára og fyrsta manneskjan sem ég hringi í á morgnana er mamma“ Spiluðu fótbolta í háloftunum og settu nýtt heimsmet Lögreglumenn hefðu verið ákærðir vegna Hillsborough-slyssins Sú besta í heimi missir af Íslandsleik og jafnvel báðum leikjum Tryggði Tottenham stigið með hjólhestaspyrnu Börsungar lentu undir og klúðruðu víti en unnu samt Sjá meira