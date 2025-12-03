Murielle elti Óskar í Garðabæinn Sindri Sverrisson skrifar 3. desember 2025 13:39 Murielle Tiernan er mætt í búning Stjörnunnar. Stjarnan Kvennalið Stjörnunnar í fótbolta hefur tryggt sér krafta markahróksins Murielle Tiernan sem kemur til félagsins, líkt og nýr þjálfari liðsins, frá Fram. Murielle hefur gjörsamlega raðað inn mörkum á íslenskum fótboltavöllum síðan hún kom fyrst hingað til lands til að spila með Tindastóli í 2. deild árið 2018. Það sumar skoraði hún 24 mörk í 14 leikjum og hún skoraði svo 49 mörk á tveimur árum í Lengjudeildinni þegar Tindastóll vann sig upp í efstu deild. Hún lék með Tindastóli fram að sumrinu 2024 þegar hún kom til Fram og átti ríkan þátt í að koma liðinu upp í Bestu deildina. Þar skoraði hún svo ellefu mörk í 21 leik á síðustu leiktíð og átti sinn þátt í að halda Fram uppi. Alls hefur Murielle skorað 21 mark í 58 leikjum í efstu deild og 77 mörk í 69 leikjum í næstefstu deild hér á landi. „Ég tel það mikilvægt skref í uppbyggingarfasanum sem við viljum taka á næstu árum að vera með réttu karakterana,“ segir Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, sem þjálfað hefur Murielle hjá Fram síðustu tvö ár. „Murielle Tiernan er ekki bara fantagóður framherji sem kann að skora mörk heldur er hún jákvæður leiðtogi sem gefur af sér, bæði innan sem utan vallar. Ég er gríðarlega ánægður að fá hana í Garðabæinn og vænti mikils frá henni,“ segir Óskar Smári á Facebook-síðu Stjörnunnar. Besta deild kvenna Stjarnan Fram Mest lesið Skoðar sín mál eftir að stuðningsmenn kveiktu í vellinum Fótbolti „Ég er 43 ára og fyrsta manneskjan sem ég hringi í á morgnana er mamma“ Fótbolti Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan Enski boltinn Losa sig við goðsögn: „Var að frétta að ég verð sendur heim“ Körfubolti Nýja treyjan sem fylgja á Íslandi inn á næsta stórmót Fótbolti Liverpool með léttasta jólamánuðinn í ensku deildinni Enski boltinn Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Íslenski boltinn Spiluðu fótbolta í háloftunum og settu nýtt heimsmet Fótbolti Leið yfir sjónvarpskonu í beinni en Ian Wright greip hana Fótbolti Skotspónn eftir skelfilegt víti: „Verða að byggja stærri leikvang“ Fótbolti Fleiri fréttir Murielle elti Óskar í Garðabæinn Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Rúnar sækir gamlan félaga sinn inn í þjálfarateymið Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Framlengir við Breiðablik og nálgast fimm hundruð leikina KSÍ skiptir um mótakerfi og smíðar nýjan vef Damir Muminovic til Grindavíkur Vestramenn sækja son sinn suður Einn fljótasti leikmaður Bestu deildarinnar orðinn Þróttari Aron Jó leystur undan samningi hjá Val Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Atli kveður KR og flytur norður Theodór Elmar hættur hjá KR Hrannar Bogi inn eftir brotthvarf Caulkers Segir ónefndan aðila hafa unnið gegn sér hjá Breiðabliki Alex Freyr frá Fram í Njarðvík Víkingar fá ungan og spennandi kantmann Nýliðarnir fá níutíu leikja mann Jónatan og formaður hissa á tali um KR-löngun Víkingar vilja finna nýtt nafn á Safamýrarsvæðið og biðja um hjálp „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Árni Snær áfram milli stanganna hjá Stjörnunni Frá Klaksvík á Krókinn Samningi Caulkers við Stjörnuna rift „Að fara frá heimahögunum og í borg óttans“ Rosenörn yfirgefur FH Montiel til KA Sjáðu mörk Íslands í Bakú Sjá meira