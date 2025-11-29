Erlent

Úkraínu­menn skutu á olíu­skip Rússa í Svarta­hafi

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Drónanir hæfðu tvö skip í Svartahafi.
Úkraínska leyniþjónustan hefur birt myndir og myndskeið sem sýna árásir sjávardróna á tvö olíuflutningaskip í Svartahafi. Skipin eru talin hafa verið hluti af hinum svokallaða skuggaflota Rússa, en talið var að skipin væru að flytja rússneska olíu.

Samkvæmt tyrkneskum yfirvöldum er um að ræða skipin Kairos og Virat, sem bæði eru skráð í Gambíu, að því er kemur fram hjá BBC.

Skipin eru talin hluti af skuggaflota rússneskra skipa, það er að segja skipa í eigu Rússa sem skráð eru í öðrum löndum til að komast hjá viðskiptaþvingunum sem Rússar sæta.

Samkvæmt BBC er um ákveðna stigmögnun átaka að ræða, en þetta mun vera í fyrsta skiptið sem Úkraínumenn gera slíka árás á olíuflutningaskip, og það í landhelgi Nato-ríkis.

Bæði skipin verma sæti á lista kauphallarinnar í Lundúnum um skip sem sæta einhverjum viðskiptaþvingunum.

Árás var gerð á skipið Kairos í suðvesturhluta Svartahafs, og árásin á Virat var austar og meira fyrir miðju Svartahafs.

Fram kemur að svokallaðir Sea baby drónar hafi verið notaðir við verknaðinn, sem framleiddur er af úkraínsku leyniþjónustunni.

Tyrknesk yfirvöld veittu skipverjum aðstoð við að slökkva eldana, en skipin urðu fyrir talsverðum skemmdum.

Litið er á árásina sem viðvörun af hálfu Úkraínumanna, um að skip sem flytja rússneska olíu í Svartahafi gætu átt yfir höfði sér meira en bara viðskiptaþvinganir.

