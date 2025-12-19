Rannsaka tengsl skotárásarinnar við annað morð Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 19. desember 2025 00:09 Lögregla skyndilega aflýsti blaðamannafundi í dag. EPA Lögreglan í Bandaríkjunum hefur gefið út handtökuskipun á hendur einstaklingi grunaður um skotárás í Brown-háskólanum. Tveir létust í skotárásinni og níu særðust. Til rannsóknar er að skotárásin tengist öðru morði. Á mánudag fór einstaklingur inn í Brown-háskóla, einn elsta og virtasta háskóla Bandaríkjanna, og skaut yfir fjörutíu sinnum úr skammbyssu. Ella Cook, annars árs nemi frá Alabama, og Mukhammad Aziz Umurzokov, úsbeskur-bandarískur fyrsta árs nemi, létu bæði lífið í árásinni. Einn var handtekinn á vettvangi en hann síðar látinn laus og greint frá að morðinginn gangi enn laus. Lögregla leitar nú að tilteknum einstaklingi en hefur ekki greint frá hvert nafn viðkomandi er. Einnig er leitað að bíl sem sá grunaði er talinn hafa tekið á leigu. Lögreglan skoðar tengsl skotárásarinnar í háskólanum þá við morðið á Nuno F Gomes Loureiro, 47 ára prófessor frá Portúgal, sem var skotinn til bana á heimili sínu á mánudag. Heimili hans er um áttatíu kílómetra frá háskólanum. Blaðamannafundi sem halda átti í dag var skyndilega aflýst en í staðinn tilkynnti lögreglan að hún hefði til rannsóknar tengsl skotárásarinnar við morðið á Nuno F Gomes Loureiro, 47 ára prófessors frá Portúgal. Hann var skotinn til bana á heimili sínu á mánudag, um áttatíu kílómetrum frá háskólanum samkvæmt BBC. Alríkisyfirvöld höfðu áður sagt að engin tengsl væru á milli morðanna. Á miðvikudag birtu lögregluyfirvöld ljósmynd af einstaklingi sem þau telja að hafi verið í nálægð við hinn grunaða. Þau óskuðu eftir því að viðkomandi myndi hafa samband við lögreglu. Almenningur hefur lýst yfir gremju yfir því að rannsókn skotárásarinnar hafi borið lítinn árangur. Alríkislögreglan hefur boðið fimmtíu þúsund dollara, tæpar 6,3 milljónir króna, í verðlaun fyrir upplýsingar sem leiði til þess að hinn grunaði verði handtekinn og sakfelldur. Skotárásir í Bandaríkjunum Bandaríkin Mest lesið Nafn unga mannsins sem lést á Vesturlandsvegi Innlent Sex hundruð miðar á vettvangi morðsins: „Fokking hálfvita fífl bæði tvö!!!!“ Innlent Glæpir eiga ekki að borga sig: Gæti hagnast fjárhagslega á að hafa banað föður sínum Innlent „Það voru bara slagsmál, viltu senda bíl“ Innlent „Ellibætur“ frá ríkinu eigi að heyra sögunni til Innlent Foreldrar hafa áhyggjur af börnum sínum með Sergio í Dúbaí Innlent Deildar meiningar um tölvupóst sem óvart var sendur á alla í nefndinni Innlent Ríkisstjórnin sendi leiðréttingu inn í beina útsendingu Innlent „Gjörsamlega samfélagslega ótækt“ að hafna kröfunni Innlent Reglulega tilkynnt um þjófnað á vatni Innlent Fleiri fréttir Rannsaka tengsl skotárásarinnar við annað morð Sex um borð í einkaþotu sem hrapaði Beita dómara ICC refsiaðgerðum vegna Ísrael Taka á kvenfyrirlitningu með sérstöku námskeiði fyrir drengi Hæðist að og smánar fyrrverandi forseta á „frægðargangi“ Frú Macron í klandri eftir ósmekkleg ummæli um femínista „Dr. Dauði“ í lífstíðarfangelsi fyrir að myrða tólf Ekki hafi verið rétt að benda á Skandia-manninn sem morðingja Palme Myndskeið birt af Reiner eftir morðin og fyrir handtöku Sér eftir að hafa ekki sagt Eli oftar hve heitt hann elskaði hann Segir „evrópsk svín“ vilja hagnast á falli Rússlands Auðgaðist ævintýralega á svikum og prettum Eldur í Tívolí Meina fólki frá fjölda ríkja að ferðast til Bandaríkjanna Nuddari gerði dóttur Reiner-hjónanna viðvart Bondi morðinginn formlega ákærður í 59 liðum Trump setur hafnbann á olíuskip á leið til og frá Venesúela Nick Reiner ákærður fyrir að myrða foreldra sína Segir Trump hafa persónuleika alkóhólista Brestir í MAGA-múrnum Lögðu lengi á ráðin um herlög Tólf ára drengur grunaður um morð í Malmö Heimta enn héruð Úkraínu sem þeir halda ekki Ósátt við lögreglu sem leitar enn morðingjans Segjast hafa myrt átta sæfarendur til viðbótar FDA samþykkir tvö ný lyf gegn ónæmum lekandabakteríum Vill fimm milljarða Bandaríkjadala frá BBC Rannsaka hvort feðgarnir fengu herþjálfun á Filippseyjum Úkraína fái tryggingar sem jafngilda 5. greininni Hafi hnakkrifist í teiti hjá Conan stuttu fyrir morðið Sjá meira