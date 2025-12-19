Evrópuleiðtogar hafa samþykkt að veita Úkraínu 90 milljarða evra lán til að mæta fjárhagslegum þörfum landsins næstu tvö árin en ekki náðist samkomulag um að nýta frystar eignir Rússlands til að fjármagna lánið.
Hugsunin er að Úkraína muni endurgreiða lánið með skaðabótum frá Rússlandi eftir að átökum líkur en Evrópusambandið áskilur sér rétt til þess að greiða lánið með hinum frystu eignum.
Það voru Belgar sem mótmæltu notkun rússnesku eignanna hvað harðast en 88 prósent þeirra eru geymdar þar í landi. Þarlend stjórnvöld óttuðust að sitja ein uppi með kröfu af hálfu Rússa ef af yrði.
Seðlabanki Rússlands hefur þegar höfðað mál á hendur Euroclear í Brussel, sem geymir eignirnar, og þá hafa forstjórar bankans orðið fyrir áreiti af hálfu öryggisþjónstu Rússa.
Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, sagði samkomulagið skýr skilaboð til Vladimir Pútín Rússlandsforseta um að eignirnar yrðu gerðar upptækar og notaðar til að greiða lánið ef Rússar samþykktu ekki að greiða Úkraínu skaðabætur.
Merz og aðrir stuðningsmenn þess að nýta hið frysta fé höfðu meðal annars fært þau rök að það yrði ómögulegt að aðstoða Úkraínu með því að lána gegn tryggingu í útgjöldum Evrópusambandsins, þar sem það kallaði á samhljóma samþykki.
Það reyndist hins vegar á endanum mögulegt, eftir að ríkjunum sem voru á móti því fyrirkomulagi; Ungverjaland, Slóvakíu og Tékklandi, var heimilað að taka ekki þátt í tryggingunni.
Fjárþörf Úkraínu næstu tvö árin er metin á um 136 milljarða evra en vonast er til að aðrir bandamenn landsins sjái því fyrir þeim 45 milljörðum sem úti standa.