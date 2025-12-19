Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Samúel Karl Ólason skrifar 19. desember 2025 10:34 Nokkrar af nýjum myndum sem birtar voru í gærkvöldi. Demókratar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings hafa birt enn fleiri myndir úr einkasafni barnaníðingsins ríka, Jeffreys Epstein. Birtar voru 68 nýjar myndir í gærkvöldi. Hluti þeirra eru teikningar af húsum á eyju Epsteins, Littlu Saint James. Eyjan er hluti af bandarísku Jómfrúareyjum og er um 0,3 ferkílómetrar að stærð. Til samanburðar má benda á að Engey er 0,4 ferkílómetrar. Í heildina eru rúmlega 95 þúsund myndir í safni Epsteins og Repúblikanar í nefndinni hafa gagnrýnt Demókrata fyrir að birta handvaldar myndir úr því. Demókratar segja hins vegar að myndbirtingunum sé ætlað að varpa ljósi á líferni Epsteins og tenginga hans við ríkt og áhrifamikið fólk. Myndir úr safni Epsteins hafa nokkrum sinnum verið birtar áður. Sjá einnig: Trump, Clinton, Gates og fleiri á nýjum Epstein-myndum A þessu sinni sýna myndirnar meðal annars Epstein með ungum konum. Þær sýna vegabréf kvenna og skilaboð um að verið væri að senda ungar konur til einhvers og að mögulega gæti ein þeirra verið „góð fyrir J“. Ekki fylgir sögunni hver J gæti verið eða hver sendir þessi skilaboð en þar kemur fram að kona sem sér um að finna stúlkur og konur hafi krafist þúsund dala fyrir hverja þeirra. Svo virðist sem þær hafi verið fengnar að víðsvegar frá heiminum. Einnig eru myndir af Epstein með Noam Chomsky, Woody Allen, Stephen Bannon og öðrum. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur frest út daginn í dag til að birta Epstein-skjölin svokölluðu eftir að Demókrötum tókst, með aðstoð nokkurra Repúblikana, að þvinga leiðtoga Repúblikanaflokksins til að halda atkvæðagreiðslu um lagafrumvarp um birtingu skjalanna. Það frumvarp varð að lögum. Sjá einnig: Heimila nú birtingu gagna úr rannsókn á Epstein Lögin sem um ræðir snúa að skjölum sem dómsmálaráðuneytið hefur aflað í tengslum við rannsóknir í garð Jeffreys Epstein og annarra sem honum tengjast í gegnum árin. Allar myndirnar 68 sem birtar voru í gærkvöldi má finna hér. Helstu myndirnar af þessum 68 má sjá hér að neðan. Demókratar segjast hafa afmáð upplýsingar Bandaríkin Mál Jeffrey Epstein Mest lesið Reynslubolti kveður lögregluna Innlent Íslendingar í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku Innlent Halla forseti opnar sig um kynferðisbrot í æsku Innlent Morðinginn í Brown háskóla fannst látinn Erlent Fjögur vilja stöðu ríkislögreglustjóra Innlent Leitaði á lögreglustöð til að komast úr járnunum Innlent Sex um borð í einkaþotu sem hrapaði Erlent Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Erlent Kennarar beittir ofbeldi af nemanda á jólaskemmtun Innlent Herða reglur og ráðast í endurkaup á skotvopnum Erlent Fleiri fréttir Enn fleiri myndir úr safni Epsteins: „En hún vill þúsund dali fyrir hverja stúlku“ Trump vill til tunglsins fyrir 2028 Herða reglur og ráðast í endurkaup á skotvopnum Morðinginn í Brown háskóla fannst látinn Evrópa samþykkir 90 milljarða evra lán til Úkraínu Rannsaka tengsl skotárásarinnar við annað morð Sex um borð í einkaþotu sem hrapaði Beita dómara ICC refsiaðgerðum vegna Ísrael Taka á kvenfyrirlitningu með sérstöku námskeiði fyrir drengi Hæðist að og smánar fyrrverandi forseta á „frægðargangi“ Frú Macron í klandri eftir ósmekkleg ummæli um femínista „Dr. Dauði“ í lífstíðarfangelsi fyrir að myrða tólf Ekki hafi verið rétt að benda á Skandia-manninn sem morðingja Palme Myndskeið birt af Reiner eftir morðin og fyrir handtöku Sér eftir að hafa ekki sagt Eli oftar hve heitt hann elskaði hann Segir „evrópsk svín“ vilja hagnast á falli Rússlands Auðgaðist ævintýralega á svikum og prettum Eldur í Tívolí Meina fólki frá fjölda ríkja að ferðast til Bandaríkjanna Nuddari gerði dóttur Reiner-hjónanna viðvart Bondi morðinginn formlega ákærður í 59 liðum Trump setur hafnbann á olíuskip á leið til og frá Venesúela Nick Reiner ákærður fyrir að myrða foreldra sína Segir Trump hafa persónuleika alkóhólista Brestir í MAGA-múrnum Lögðu lengi á ráðin um herlög Tólf ára drengur grunaður um morð í Malmö Heimta enn héruð Úkraínu sem þeir halda ekki Ósátt við lögreglu sem leitar enn morðingjans Segjast hafa myrt átta sæfarendur til viðbótar Sjá meira