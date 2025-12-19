Maður sem grunaður er um að hafa skotið tvo til bana og sært níu til viðbótar í Brown háskólanum á Rhode Island í Bandaríkjunum á dögunum fannst látinn í geymslu í New Hampshire í nótt eftir víðtæka leit löggæsluyfirvald síðustu sex dagana.
Maðurinn er einnig grunaður um morð á prófessor við MIT háskólann í Massachussets sem framið var tveimur dögum eftir skotárásina. Hinn grunaður er portúgalskur ríkisborgari, tæplega fertugur að aldri, Claudio Neves Valente að nafni. Hann er talinn hafa svipt sig lífi eftir að hafa framið morðin.
Valente og prófessorinn sem hann myrti voru í sama háskóla í Portúgal á tíunda áratugi síðustu aldar og þá hafði Valente lagt stund á doktorsnám við Brown háskólann árið 2000 til 2001. Enn er á huldu hvað manninum gekk til.
Leitin að morðingjanum hafði vakið gríðarlega athygli í Bandaríkjunum og hafði lögreglan verið gagnrýnd fyrir seinagang í málinu og á tímabili var einn í haldi sem reyndist svo alsaklaus. Fimmtíu þúsund dollarar höfðu verið settir morðingjanum til höfuðs og að lokum komu ábendingar frá almenningi lögreglunni á sporið en sami bíll sást bæði við Brown háskólann og við MIT dagana sem morðin voru framin.
